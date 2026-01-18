Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

Chandrapur News: फार्मर आयडीची प्रतीक्षा कायम! सीमावर्ती भागातील शेतकरी योजनांपासून वंचित

फार्मर आयडी अनिवार्य केल्यामुळे आयडी नसलेल्या शेकडो शेतकऱ्यांना शासनाच्या कृषी योजनांचा लाभ मिळत नाही. सातबारा संगणकीकरण अपूर्ण आणि आधार लिंक नसल्याने महाडीबीटीवर नोंदणीच अडत आहे.

Updated On: Jan 18, 2026 | 02:31 PM
Chandrapur News: फार्मर आयडीची प्रतीक्षा कायम! सीमावर्ती भागातील शेतकरी योजनांपासून वंचित

Chandrapur News: फार्मर आयडीची प्रतीक्षा कायम! सीमावर्ती भागातील शेतकरी योजनांपासून वंचित

Follow Us:
Follow Us:
  • सीमावर्ती शेतकऱ्यांना सरकारी योजनांचा फटका
  • फार्मर आयडी रखडला, मदतही रखडली!
  • सीमावर्ती शेतकरी योजनांपासून दूरच
महाराष्ट्र शासनाच्या कृषी विभागामार्फत राबविल्या जाणाऱ्या विविध योजनांचा लाभ घेण्यासाठी ‘फार्मर आयडी’ अनिवार्य करण्यात आले आहे. मात्र, तालुक्यातील शेकडो शेतकऱ्यांकडे अद्यापही आयडी उपलब्ध नसल्याने ते शासनाच्या महत्त्वपूर्ण योजनांपासून वंचित राहत असल्याचे चित्र समोर आले आहे. यामुळे सीमावर्ती भागातील शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त होत आहे.

Raigad News: कर्जत-खालापूरात राजकीय उलथापालथ! परिवर्तन आघाडीने मारली बाजी, अजित पवार–ठाकरे गट एकत्र

डिजीटल इंडियाच्या गप्पा मारल्या जात असताना तालुक्यातील शेतकरी आजही जुन्या महसुली नोंदींच्या चक्रव्युहात अडकले आहेत. जिवती तालुक्यातील अनेक गावांतील सातबारांचे संगणकीकरण पूर्ण न झाल्याने शेतकऱ्यांचे ‘फार्मर आयडी’ तयार होऊ शकत नाहीत. परिणामी, राज्य आणि केंद्र सरकारच्या शेकडो कृषी योजनांचा लाभ घेण्यापासून तालुक्यातील शेतकरी वंचित राहत आहेत. शासकीय नियमांनुसार कृषी योजनांचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्याला ‘महाडीबीटी’ पोर्टलवर नोंदणी करावी लागते. या नोंदणीसाठी शेतकऱ्याचा सातबारा ऑनलाइन असणे आणि त्यावर त्याचा आधार क्रमांक लिंक असणे अनिवार्य आहे. जिवती तालुक्यातील गावे दुर्गम भागात असल्याने आणि महसूल विभागाच्या दिरंगाईमुळे अनेक सातबारा उतारे अद्याप संगणकीकृत झालेले नाहीत. थेट लाभ हस्तांतरण प्रक्रियेसाठी प्रत्येक शेतकऱ्याला स्वतंत्र ‘फार्मर आयडी’ देण्याची मोहीम हाती घेतली आहे.  (फोटो सौजन्य – Pinterest) 

अनेक योजनांना मुकावे लागते

पोर्टलवर सातबाराची माहिती न मिळाल्यास फार्मर आयडी तयार होत नाही. यामुळे योजनांना मुकावे लागते, ट्रॅक्टर, ठिबक सिंचन, तुषार सिंचन आणि पिक विमा, पीएम किसान यासारख्या योजनांचे अर्ज पोर्टल स्वीकारत नाहीत. काही योजनांना सध्या सूट देण्यात आली असलीतरी अडचणी दूर झाल्या नाहीत.

“ना विचार, ना भूमिका; फक्त….”, महापालिका निकालांवरून ‘सामना’तून प्रहार; एकनाथ शिंदेंवर ‘शहा सेना’ म्हणून टीका

कनेक्टिव्हिटी नसल्यामुळे प्रक्रियेत अडथळा

जिवती तालुक्यातील दुर्गम भागातील शेतकऱ्यांना पोर्टलवर नोंदणी करताना येणाऱ्या तांत्रिक त्रुटी डोंगराळ भागात इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी नसल्यामुळे नोंदणी प्रक्रियेत अडथळे माहितीचा अभाव अनेक अल्पशिक्षित शेतकऱ्यांना या नवीन नियमाची आणि प्रक्रियेची पुरेशी माहिती नाही. शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान सध्या रब्बी हंगाम जोमात असून अनेक शेतकऱ्यांना कृषी अवजारांची आणि सिंचन साहित्याची गरज आहे. परंतु, फार्मर आयडी नसल्यामुळे त्यांचे अर्ज प्रणाली स्वीकारत नाहीत. परिणामी, हक्काचे अनुदान मिळत नसल्याने शेतकरी मदतीपासून वंचित राहत आहे. यामुळे सीमावर्ती भागातील शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त होत आहे.

डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.

Web Title: Farmers await farmer id as border area cultivators miss out on government schemes chandrapur news marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 18, 2026 | 02:31 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Chandrapur News: नागपुरात काँग्रेस सक्रिय, ठाकरे गट बॅकफूटवर? राजकीय गणितं बदलतली, सत्तासंघर्षाची रंगत वाढली
1

Chandrapur News: नागपुरात काँग्रेस सक्रिय, ठाकरे गट बॅकफूटवर? राजकीय गणितं बदलतली, सत्तासंघर्षाची रंगत वाढली

Raigad News: ‘गुणवत्तेचा नेता की आर्थिक ताकद?’ म्हळसा तालुक्यात निवडणुकीचा रणसंग्राम सुरू, राजकीय पक्षांची कसोटी
2

Raigad News: ‘गुणवत्तेचा नेता की आर्थिक ताकद?’ म्हळसा तालुक्यात निवडणुकीचा रणसंग्राम सुरू, राजकीय पक्षांची कसोटी

बारामतीतील कृषी प्रदर्शनात गर्दी; तरुण शेतकरी, महिला वर्गांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद
3

बारामतीतील कृषी प्रदर्शनात गर्दी; तरुण शेतकरी, महिला वर्गांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद

Farm to Fork Model in India: भारतात वेगाने रुजतेय युरोपियन मॉडेल ‘फार्म टू फोर्क’; आर्थिक वाढीसाठी ठरेल नवे इंजिन?
4

Farm to Fork Model in India: भारतात वेगाने रुजतेय युरोपियन मॉडेल ‘फार्म टू फोर्क’; आर्थिक वाढीसाठी ठरेल नवे इंजिन?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
महिला विनयभंग प्रकरणी खासदार निलेश लंके यांच्या बंधूला हजर राहण्याचे औरंगाबाद खंडपीठाचे आदेश

महिला विनयभंग प्रकरणी खासदार निलेश लंके यांच्या बंधूला हजर राहण्याचे औरंगाबाद खंडपीठाचे आदेश

Jan 22, 2026 | 09:15 PM
GG vs UPW, WPL 2026 LIVE : GG चा डाव गदगडला! UP वॉरियर्ससमोर154 धावांचे लक्ष्य; सोफी डिव्हाईन चमकली 

GG vs UPW, WPL 2026 LIVE : GG चा डाव गदगडला! UP वॉरियर्ससमोर154 धावांचे लक्ष्य; सोफी डिव्हाईन चमकली 

Jan 22, 2026 | 09:14 PM
KDMC Politics: आकडे बोलतात! केडीएमसीत खरा बॉस भाजपाच, स्ट्राईक रेटमध्ये सर्वात सरस

KDMC Politics: आकडे बोलतात! केडीएमसीत खरा बॉस भाजपाच, स्ट्राईक रेटमध्ये सर्वात सरस

Jan 22, 2026 | 08:46 PM
भारतातील पहिला AI-Defined Two-Wheeler प्लॅटफॉर्म लाँच, देशातील ऑटो इंडस्ट्रीला मिळणार मोठी चालना

भारतातील पहिला AI-Defined Two-Wheeler प्लॅटफॉर्म लाँच, देशातील ऑटो इंडस्ट्रीला मिळणार मोठी चालना

Jan 22, 2026 | 08:43 PM
मुनमुन स्पष्टच बोलली! TMKOC फेम बबिताला व्हायचं नाही आई… कारण ऐकून व्हाल थक्क

मुनमुन स्पष्टच बोलली! TMKOC फेम बबिताला व्हायचं नाही आई… कारण ऐकून व्हाल थक्क

Jan 22, 2026 | 08:33 PM
Maharashtra Politics: ‘तुतारी’ घड्याळ्यावर लढणार निवडणूक? पारंपरिक मतपेढीसाठी रणनीती? वाचा सविस्तर…

Maharashtra Politics: ‘तुतारी’ घड्याळ्यावर लढणार निवडणूक? पारंपरिक मतपेढीसाठी रणनीती? वाचा सविस्तर…

Jan 22, 2026 | 08:28 PM
CYBX Super App: आता स्मार्टफोन होणार अधिक सुरक्षित! १० लाखांच्या विम्यासह ‘CYBX’ सायबर सुरक्षा ॲप लाँच; जाणून घ्या वैशिष्ट्ये

CYBX Super App: आता स्मार्टफोन होणार अधिक सुरक्षित! १० लाखांच्या विम्यासह ‘CYBX’ सायबर सुरक्षा ॲप लाँच; जाणून घ्या वैशिष्ट्ये

Jan 22, 2026 | 08:27 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Jan 22, 2026 | 06:35 PM
Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Jan 22, 2026 | 05:45 PM
Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Jan 22, 2026 | 05:35 PM
Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Jan 22, 2026 | 05:31 PM
Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Jan 22, 2026 | 05:13 PM
BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

Jan 22, 2026 | 05:05 PM
MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

Jan 22, 2026 | 03:20 PM