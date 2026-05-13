40 व्या वर्षीही 206 हाडं राहतील मजबूत, देशी पदार्थांची यादी ठेवले हाड हेल्दी; तज्जांची List

महत्त्वाची गोष्ट ही आहे की, तुम्हाला कोणतेही महागडे किंवा आकर्षक परदेशी पदार्थ खाण्याची गरज नाही; ही पोषक तत्वे दही, ताक, अंड्यातील पिवळा बलक, मसूर, मेथी, राजगिरा, राजमा इत्यादींमधून सहज मिळवता येतात. डॉ. राहुल मोदी यांच्या मते, आपल्या आहारात कॅल्शियम, व्हिटॅमिन डी आणि पोटॅशियम यांसारख्या खनिजांचा समावेश केल्यास ही समस्या टाळता येते. डॉ. मोदींनी हाडांसाठी आरोग्यदायी असलेल्या काही पदार्थांची माहितीही दिली, ज्यांचा आपल्या जेवणात समावेश करता येतो.
हाडे कमकुवत होणे, ऑस्टिओपेनियाचा धोका
हाडे जिवंत उतींपासून बनलेली असतात. या उती सतत तुटतात आणि पुन्हा तयार होतात. तथापि, जेव्हा त्या तयार होण्यापेक्षा जास्त तुटतात, तेव्हा ऑस्टिओपेनिया होतो. ही स्थिती वाढल्यास, ऑस्टिओपोरोसिस होऊ शकतो, हा एक असा आजार आहे ज्यात हाडे ठिसूळ आणि पोकळ होतात, ज्यामुळे ती सहज तुटण्याची शक्यता वाढते. म्हणूनच हाडांसाठी पोषक आणि खनिजे दररोज घेणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
वयाच्या २० मध्ये हाडांमधील कॅल्शियम कमी झालं आहे? मग नियमित करा ‘या’ पदार्थांचे सेवन
हाडांसाठी पोषक पोषक तत्वे
जर वैद्यकीय चाचण्यांमध्ये खनिजांची कमतरता आढळून आली, तर केवळ आहारात बदल करणे पुरेसे नाही. अशा परिस्थितीत, तुमच्या डॉक्टरांनी शिफारस केलेले सप्लिमेंट्स घेणे देखील आवश्यक आहे.
हाडांसाठी अनुकूल आहार योजना