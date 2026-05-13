Matheran News : माथेरानच्या जंगलात अनधिकृत खोदकाम? वन विभागाची टोलवाटोलवी की ठेकेदाराला पाठीशी? आदिवासींचा संताप

Matheran News Marathi : माथेरान डोंगरात असलेल्या गार्बेटवाडी येथील रस्त्याच्या कामासाठी ठेकेदाराने वन जमीनीत अनधिकृतपणे खड्डे खोदले आहेत.वन विभाग याबाबत कोणत्याही प्रकारची कार्यवाही करीत नसल्याने संबंधित रस्त्याचे काम करणारा ठेकेदार याविषयी घेत असलेली भूमिका संशयास्पद वाटत आहे.वन जमिनीमध्ये खोदलेले खड्डे याबाबत माथेरान आणि कर्जत वन विभाग यांच्याकडून टोलवाटोलवी करीत असल्याने वन विभागाचे नक्की चाललले आहे तरी काय?असा प्रश्न आदिवासी भागातील लोक करीत आहेत.
माथेरान डोंगरात असलेल्या गार्बेटवाडी या ठिकाणी असलेल्या आदिवासी धनगर लोकांसाठी रस्ता मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेतून मंजूर झाला होता.ही आदिवासी वाडी खालापूर तालुक्यात आहे पण या वाडी मध्ये जाण्यासाठी असलेला रस्ता कर्जत तालुक्यातून जात आहे.मात्र हा रस्ता वन जमिनीतून जात असल्याने वन जमिनीतून रस्ता करण्याची परवानगी घेण्यात आल्यानंतर गतवर्षी रस्त्याचे काम सुरू झाले. त्यानंतर यावर्षी त्या भागातील अर्धवट असलेल्या रस्त्याचे काम केले जात आहे.गतवर्षी रस्त्यासाठी तोडण्यात आलेली झाडे यामुळे सर्वत्र गोंगाट झाला होता.त्यानंतर वन विभागाने ठेकेदारावर कोणतीही कारवाई केली नव्हती.
“आम्ही काय करायचं आणि काय नाही तुम्ही आम्हाला शिकवू नका,” राष्ट्रवादीच्या दिग्गज नेत्यांमध्ये वाद
आता त्याच रस्त्याच्या ठेकेदाराने रस्त्याचे काम करण्यासाठी गार्बेटवाडी येथील रस्त्यावर जंगलात अनेक ठिकाणी खड्डे खोदले आहे. माथेरान मधील जंगल हे संरक्षित आणि इको सेन्सिटिव्ह झोन म्हणून नोंदणीकृत आहे.त्या जंगलात खोदकाम आणि ब्लास्टिंग करण्यास बंदी आहे.असे असताना देखील जंगलात खोदकाम करण्यात आले असं त्या खड्ड्यात पाणी साठवून ठेवले आहे. याबाबत माथेरान येथे वन अधिकारी यांच्याकडे चौकशी केली असता गार्बेटवाडी कडे जाणारा रस्त्याखालील जमीन ही कर्जत पश्चिम वन विभागाच्या अखत्यारीत असल्याचे माहिती दिली.तर कर्जत वन विभाग यांना याबाबत विचारले असता कर्जत येथील वन अधिकारी यांनी गार्बेटवाडी ही आदिवासी धनगर लोकांची वस्ती असलेली वाडी खालापूर तालुक्यातील असल्याचे उत्तर दिले.त्यानंतर स्थानिक पातळीवर माहिती घेतली असता ही धनगर वाडी खालापूर तालुक्यातील असून त्या ठिकाणी जाणारा रस्ता कर्जत पश्चिम वन क्षेत्र यांच्या अखत्यारीत आहे.
कर्जत पश्चिम वन अधिकारी हे खालापूर तालुक्यातील काही भागाचे वन अधिकारी आहेत.त्यात गार्बेट वाडी ज्या वावरले वनपाल क्षेत्रातील क्षेत्र आहे तो भाग कर्जत पश्चिम वनक्षेत्रपाल यांच्या हद्दीत आहे.त्यामुळे गार्बेटवाडी कडे जाणारा रस्ता आणि गार्बेटवाडी येथील जमीन कर्जत पश्चिम वन विभागाच्या क्षेत्रात समाविष्ट आहे.त्यामुळे त्या वन जमिनीमध्ये खोदण्यात आलेले खड्डे कर्जत पश्चिम क्षेत्रात आहेत.मात्र संरक्षित वन क्षेत्रातील जमिनीमध्ये खड्डे खोदण्यात आलेले आहेत. त्याबाबत कर्जत पश्चिम वन विभाग यांनी कोणत्याही प्रकारचे गुन्हे काम अद्याप केले नाही.त्याचवेळी रस्त्याचे काम करणाऱ्या ठेकेदाराने खड्डे कोणत्या आणि कोणाच्या परवानगीने खोदले याचे कोणतेही उत्तर वन विभागाकडून देण्यात येत नाही.
त्याचवेळी गार्बेट वाडी कडे जाणारा रस्ता हा ज्या नेरळ माथेरान घाट रस्त्याने पुढे जातो.त्या ठिकाणी असलेली वन जमीन ही माथेरान वन विभागाची आहे की कर्जत पश्चिम वन विभागाची आहे याबद्दल कोणत्याही प्रकारे ठोस माहिती वन विभागाकडून दिली जात नाही.तसेच जंगलात खड्डे खोदणारे यांच्यावर देखील कोणतीही कारवाई केली जात नसल्याने वन विभागाच्या या भूमिकेबद्दल संशय निर्माण झाला आहे.
CBSE 12th Topper: इंग्रजी आणि राज्यशास्त्रात १०० पैकी १००! सीबीएसई टॉपर सुरभी मित्तलची ही मार्कशीट पाहिलीत का?