Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

छत्रपती संभाजीनगरकरांची तहान भागणार! नव्या योजनेतून जॅकवेलचे पंपिंग सुरू; १२ जूनपर्यंत शहराला मिळणार अतिरिक्त पाणी

Chhatrapati Sambhajinagar Water Supply Scheme छत्रपती संभाजीनगरच्या नवीन पाणीपुरवठा योजनेचे काम अंतिम टप्प्यात असून १२ जूनपासून शहराला २०० एमएलडी पाणी मिळणार आहे.

Updated On: May 12, 2026 | 02:50 PM
छत्रपती संभाजीनगरकरांची तहान भागणार! नव्या योजनेतून जॅकवेलचे पंपिंग सुरू

छत्रपती संभाजीनगरकरांची तहान भागणार! नव्या योजनेतून जॅकवेलचे पंपिंग सुरू

Follow Us:
Follow Us:

 

  • छत्रपती संभाजीनगरकरांची तहान भागणार!
  • नव्या योजनेतून जॅकवेलचे पंपिंग सुरू
  • १२ जूनपर्यंत शहराला मिळणार अतिरिक्त पाणी
छत्रपती संभाजीनगर (शहर प्रतिनिधी): संभाजीनगर शहराच्या दीर्घकालीन पाणीटंचाईवर उपाय म्हणून राबविण्यात येत असलेल्या नव्या पाणीपुरवठा योजनेच्या कामांना वेग आला आहे. उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार १२ जूनपासून शहराला पहिल्या टप्प्यात २०० एमएलडी पाणीपुरवठा सुरू करण्यासाठी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण आणि जीव्हीपीआर कंपनीने जय्यत तयारी हाती घेतली आहे. जॅकवेलमधून सोमवारी सकाळपासून पंपिंग सुरू करण्यात आले असून मुख्य जलवाहिनीची स्वच्छता, तसेच स्कोअर आणि बटरफ्लाय व्हॉल्व्हची तपासणी पूर्ण करण्याचे काम अंतिम टप्प्यात आहे.

नियोजित वेळापत्रकानुसार ९ मे रोजी पंपिंग सुरू होणे अपेक्षित होते; मात्र काही तांत्रिक दुरुस्तींमुळे हा टप्पा पुढे ढकलण्यात आला. अखेर सोमवारी सकाळी ९ वाजता पहिला पंप सुरू करण्यात आला. या पंपातून ताशी सुमारे ४५ लाख लिटर क्षमतेने पाणी उपसा सुरू झाला. दुपारनंतर दुसरा पंपही कार्यान्वित करण्यात आला असून त्यातूनही तितक्याच क्षमतेने पाणी वहन सुरू आहे. जायकवाडी धरणातील पाण्याची पातळी झपाट्याने कमी होत असल्याने पाणी उपशात अडचणी येत होत्या. या पार्श्वभूमीवर सायफन प्रणालीत बदल करण्यात आला आहे. सायफनचे पाईप सुमारे दोन मीटरने खाली सोडण्यात आले असून त्यामुळे पाण्याचा उपसा अधिक कार्यक्षमतेने होण्यास मदत होणार आहे.

मुख्य जलवाहिनीची स्वच्छता मोहीम

जायकवाडी ते नक्षत्रवाडी दरम्यान सुमारे ३८ किमी लांबीची आणि २५०० मिमी व्यासाची मुख्य जलवाहिनी टाकण्यात आली आहे. या जलवाहिनीची संपूर्ण स्वच्छता करण्यात येत असून टप्प्याटप्याने स्कोअर व्हॉल्व्ह आणि बटरफ्लाय व्हॉल्व्हद्वारे पाणी सोडून त्यांची कार्यक्षमता तपासली जात आहे. या प्रक्रियेमुळे भविष्यातील अडथळे टाळण्यास मदत होणार आहे.

युद्धपातळीवर सध्या काम आहे सुरू

नवीन योजनेद्वारे १२ जूनपासून २०० एमएलडी पाणीपुरवठा सुरू करण्याचे उच्च न्यायालयाचे स्पष्ट निर्देश आहेत. त्यानुसार सर्व यंत्रणा सज्ज करण्यात येत असून, वेळेत पाणीपुरवठा सुरू करण्यासाठी प्रशासन आणि कंत्राटदार यांच्याकडून युद्धपातळीवर काम सुरू आहे. शहरवासीयांना यामुळे मोठा दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे.

पावसाळ्यात वीज गुल होणार नाही! महावितरणचा ‘ॲक्शन प्लॅन’ तयार; ३० मे पर्यंत मान्सूनपूर्व कामे पूर्ण करण्याचे आदेश

उद्या जलशुद्धीकरण केंद्रात पाणी येणार

जलवाहिनीची स्वच्छता आणि सर्व तांत्रिक तपासण्या पूर्ण झाल्यानंतर नक्षत्रवाडी येथील जलशुद्धीकरण केंद्रात मंगळवारी दि.१२ मे रोजी पाणी घेण्याची प्रक्रिया सुरू होणार आहे. यानंतर शुद्धीकरण यंत्रणेची चाचणी आणि स्थिरीकरणासाठी सुमारे सात दिवसांचा कालावधी अपेक्षित आहे.

शुद्धीकरण प्रक्रियेची तयारी

जलशुद्धीकरण केंद्रात पाणी आल्यानंतर ब्लिचिंग पावडर आणि अलम यांचे प्रमाण निश्चित करणे, पाण्याच्या गुणवत्तेची तपासणी, तसेच अंतर्गत यंत्रणांची चाचणी ही कामे सात दिवसांत पूर्ण केली जाणार आहेत. सर्व निकष पूर्ण झाल्यानंतरच पुढील टप्पा सुरू केला जाईल.

एमबीआरमध्ये पाणी २२ मेपासून

एमबीआर (मास्टर बॅलन्सिंग रिझव्हॉयर) मध्ये पाणी सोडण्यापूर्वी सर्व तांत्रिक तपासण्या पूर्ण करून आवश्यक प्रमाणपत्र (पिसो) मिळवणे बंधनकारक आहे. या प्रक्रियेनंतरच २२ मेपासून एमबीआरमध्ये पाणी घेण्यास सुरुवात केली जाणार असल्याची माहिती महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने दिली आहे.

“मातृत्व हा गुन्हा नाही!”; गरोदरपणाच्या कारणावरून नोकरी नाकारणे बेकायदेशीर; औरंगाबाद खंडपीठाचा ऐतिहासिक निकाल

Web Title: Chhatrapati sambhajinagar new water supply scheme pumping starts june deadline

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 12, 2026 | 02:50 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

उकाड्याने हैराण संभाजीनगरकरांसाठी गूड न्यूज! मान्सूनचे अंदमानात आगमन; मराठवाड्यात ‘या’ तारखेला बरसणार सरी
1

उकाड्याने हैराण संभाजीनगरकरांसाठी गूड न्यूज! मान्सूनचे अंदमानात आगमन; मराठवाड्यात ‘या’ तारखेला बरसणार सरी

४३ अंश तापमानात शाळा तपासणीचे फर्मान! छत्रपती संभाजीनगरमधील शिक्षक आक्रमक; राष्ट्रीय कार्य की छळवणूक? संघटनांचा सवाल
2

४३ अंश तापमानात शाळा तपासणीचे फर्मान! छत्रपती संभाजीनगरमधील शिक्षक आक्रमक; राष्ट्रीय कार्य की छळवणूक? संघटनांचा सवाल

Sanjay Shirsat: “इंधन दरवाढीचा निवडणुकांशी काडीचाही संबंध नाही!” मंत्री संजय शिरसाट यांनी स्पष्टच सांगितले
3

Sanjay Shirsat: “इंधन दरवाढीचा निवडणुकांशी काडीचाही संबंध नाही!” मंत्री संजय शिरसाट यांनी स्पष्टच सांगितले

Chhatrapati Sambhajinagar: वा रे वा! शहरात पाण्यासाठी वणवण, अन मनपा पदाधिकाऱ्यांसाठी २५ लाखांच्या आलिशान ‘ईव्ही’ गाड्यांची खरेदी
4

Chhatrapati Sambhajinagar: वा रे वा! शहरात पाण्यासाठी वणवण, अन मनपा पदाधिकाऱ्यांसाठी २५ लाखांच्या आलिशान ‘ईव्ही’ गाड्यांची खरेदी

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी ‘एसआरएच’ला 181 रन्सची गरज

SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी ‘एसआरएच’ला 181 रन्सची गरज

May 18, 2026 | 09:28 PM
योग्य टायरच दाखवणार कारची खरी ताकद! ब्रिजस्टोन इंडियाने लाँच केली ‘फील द ब्रिजस्टोन डिफरन्स’ मोहीम

योग्य टायरच दाखवणार कारची खरी ताकद! ब्रिजस्टोन इंडियाने लाँच केली ‘फील द ब्रिजस्टोन डिफरन्स’ मोहीम

May 18, 2026 | 09:28 PM
ठाकरे गटाचा खासदार एकनाथ शिंदेंच्या भेटीला, उद्धव ठाकरेंना मोठा धक्का?

ठाकरे गटाचा खासदार एकनाथ शिंदेंच्या भेटीला, उद्धव ठाकरेंना मोठा धक्का?

May 18, 2026 | 08:41 PM
Palghar Accident News: पालघरमध्ये भीषण अपघात! वराडाच्या टेम्पोवर कंटेनर पलटला, १२ जणांचा मृत्यू

Palghar Accident News: पालघरमध्ये भीषण अपघात! वराडाच्या टेम्पोवर कंटेनर पलटला, १२ जणांचा मृत्यू

May 18, 2026 | 08:38 PM
NCP Split Rumors: रोहित पवारांनंतर काँग्रेस नेत्याचा खळबळजनक गौप्यस्फोट; राष्ट्रवादीचे ४० नेते भाजपच्या वाटेवर?

NCP Split Rumors: रोहित पवारांनंतर काँग्रेस नेत्याचा खळबळजनक गौप्यस्फोट; राष्ट्रवादीचे ४० नेते भाजपच्या वाटेवर?

May 18, 2026 | 08:31 PM
Tamilnadu मध्ये सरकार बदललं! आता CSK चा विजय नक्की? पहा ‘ते’ खास राजकीय कनेक्शन

Tamilnadu मध्ये सरकार बदललं! आता CSK चा विजय नक्की? पहा ‘ते’ खास राजकीय कनेक्शन

May 18, 2026 | 08:18 PM
Bullet Train: भारताच्या पहिल्या बुलेट ट्रेनचा ‘फर्स्ट लूक’ समोर! ताशी २८० किमी वेग; रेल्वे मंत्रालयाने जारी केले अधिकृत डिझाइन

Bullet Train: भारताच्या पहिल्या बुलेट ट्रेनचा ‘फर्स्ट लूक’ समोर! ताशी २८० किमी वेग; रेल्वे मंत्रालयाने जारी केले अधिकृत डिझाइन

May 18, 2026 | 08:10 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 07:59 PM
Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

May 18, 2026 | 07:51 PM
Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

May 18, 2026 | 07:47 PM
Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

May 18, 2026 | 07:40 PM
Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

May 18, 2026 | 07:30 PM
Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

May 18, 2026 | 02:27 PM
RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 02:23 PM