Z.P. School Ganori: जि.प. गणोरी शाळेची राष्ट्रीय स्तरावर झेप; पर्यावरणपूरक कुंड्या प्रकल्पाचा नागपुरात सन्मान

गतवर्षी छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्याचे उपकरण राष्ट्रीय स्तरावर पोहोचले होते, या पार्श्वभूमीवर सतत दुसऱ्या वर्षी हा सन्मान जिल्ह्याला मिळाला आहे. विकसित आणि आत्मनिर्भर भारतासाठी स्टेम तंत्रज्ञान असा या प्रदर्शनाचा मुख्य विषय होता. कचरा व्यवस्थापन आणि प्लास्टिकला पर्याय या उपविषयाअंतर्गत रोपवाटिकांसाठी पर्यावरण पूरक कुंड्या हा प्रकल्प शाळेने सादर केला होता. मागील काही महिन्यांपासून या प्रकल्पाद्वारे पद्धतशीर कृती, संशोधन आणि अभ्यास करत पर्यावरण संरक्षणाचा उद्देश ठेवून या कुंड्यांच्या वापरामुळे जमीन पाणी आणि हवेच्या प्रदूषणावर होणारी परिणामकारकता अभ्यासली गेली.
शिक्षणाधिकारी, जयश्री चव्हाण म्हणाल्या की, राज्य आणि राष्ट्रीय स्तरावरील उपक्रमात केवळ गणोरी प्रशालाच नव्हे तर सर्वच शाळा उत्तम कामगिरी बजावत आहे. याचे संपूर्ण श्रेय विद्यार्थ्यांसाठी सातत्याने खूप चांगले प्रयत्न करत असलेल्या आमच्या मेहनती शिक्षकांना जाते. या यशाकरिता गणोरी शाळेचे अभिनंदन आणि शुभेच्छा.
विज्ञान शिक्षिका एस. डी. नाईकवाडे यांनी म्हटले आहे की, कल्पकता, सृजनशीलता, क वैज्ञानिक समज, प्रकल्पातील नाविन्य, समाजाच्या दृष्टीने उपयोगीता अशा मूल्यमापनाच्या सर्व कसोट्यावर टिकणाऱ्या प्रकल्पाला मला मार्गदर्शन करता आले. योग्य दिशा दिली की विद्यार्थी मोठी कामगिरी बजावतात है यातून सिद्ध होते.
पोषक द्रव्य आणि खताची उपलब्धता होणे, सूक्ष्म जीवांची वाढ आणि या कुंड्यांचा घर, शाळा, रोपवाटिका या ठिकाणची सहज उपलब्धता यांचा संशोधनात्मकरित्या अभ्यास सुरू होता. ठराविक कालावधीनंतर नैसर्गिक रित्या विघटन होणाऱ्या कुंड्या निसर्गात उपलब्ध होणाऱ्या विघटनशील कचऱ्यापासून विशिष्ट प्रक्रियेद्वारे बनवल्या होत्या. या यशाबद्दल जिल्हाधिकारी दिलीप स्वामी, जि.प.चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अंकित सर, जिल्हा परिषदेच्या शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) जयश्री चव्हाण, शिक्षण अधिकारी माध्यमिक अश्विनी लाठकर, गटविकास अधिकारी उषा मौरे, गटशिक्षणाधिकारी क्रांती धसवाडीकर, शिक्षण विस्तार अधिकारी राजेश महाजन, यांनी अभिनंदन केले आहे.
