Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Career »
  • Zp Ganori School Leaps To National Level Eco Friendly Kundya Project Honored In Nagpur

Z.P. School Ganori: जि.प. गणोरी शाळेची राष्ट्रीय स्तरावर झेप; पर्यावरणपूरक कुंड्या प्रकल्पाचा नागपुरात सन्मान

गणोरी जिल्हा परिषद शाळेने ५३ व्या राज्य विज्ञान प्रदर्शनात बाजी मारली आहे. 'पर्यावरणपूरक कुंड्या' या प्रकल्पाची राष्ट्रीय स्तरावर निवड झाली असून, शिक्षण राज्यमंत्री पंकज भोयर यांच्या हस्ते शाळेचा गौरव करण्यात आला.

Updated On: Feb 16, 2026 | 04:24 PM
जि.प. गणोरी शाळेची राष्ट्रीय स्तरावर झेप (Photo Credit- X)

जि.प. गणोरी शाळेची राष्ट्रीय स्तरावर झेप (Photo Credit- X)

Follow Us:
Follow Us:

 

  • जि.प. गणोरी शाळेची राष्ट्रीय स्तरावर झेप
  • पर्यावरणपूरक कुंड्या प्रकल्पाचा नागपुरात सन्मान
नागपूर येथे झालेल्या ५३ व्या राज्य विज्ञान प्रदर्शनात पीएमश्री जिल्हा परिषद प्रशाला गणोरीची शाळा राष्ट्रीय स्तरावर पोहोचली आहे. नागपूरच्या शिवाजी महाविद्यालय, काँग्रेस नगर येथे झालेल्या राज्य विज्ञान संस्थेच्या राज्यस्तरीय प्रदर्शनात हा प्रकल्प राज्यातून राष्ट्रीय स्तरावरील स्पर्धात्मक सहभागासाठी निवडला आहे. यशस्वी बालवैज्ञानिक दक्षिणी गजानन चंद्रे आणि मार्गदर्शक शिक्षिका एस. डी. नाईकवाडे यांनी शाळेच्या वतीने महाराष्ट्राचे शालेय शिक्षण राज्यमंत्री पंकज भोयर यांच्या हस्ते नागपुरात हा पुरस्कार स्वीकारला. जिल्हा परिषद प्रशालेने अशा स्वरूपाचा बहुमान मिळवावा अशी ही राज्य विज्ञान प्रदर्शनाच्या इतिहासात घडलेलली पहिलीच घटना आहे.

‘आत्मनिर्भर भारतासाठी स्टेम तंत्रज्ञान’ विषय

गतवर्षी छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्याचे उपकरण राष्ट्रीय स्तरावर पोहोचले होते, या पार्श्वभूमीवर सतत दुसऱ्या वर्षी हा सन्मान जिल्ह्याला मिळाला आहे. विकसित आणि आत्मनिर्भर भारतासाठी स्टेम तंत्रज्ञान असा या प्रदर्शनाचा मुख्य विषय होता. कचरा व्यवस्थापन आणि प्लास्टिकला पर्याय या उपविषयाअंतर्गत रोपवाटिकांसाठी पर्यावरण पूरक कुंड्या हा प्रकल्प शाळेने सादर केला होता. मागील काही महिन्यांपासून या प्रकल्पाद्वारे पद्धतशीर कृती, संशोधन आणि अभ्यास करत पर्यावरण संरक्षणाचा उद्देश ठेवून या कुंड्यांच्या वापरामुळे जमीन पाणी आणि हवेच्या प्रदूषणावर होणारी परिणामकारकता अभ्यासली गेली.

JEE MAIN 2026 च्या निकालाची प्रतिक्षा संपली? या संकेतस्थळावर पाहा निकाल, जाणून घ्या सविस्तर…

शिक्षणाधिकारी, जयश्री चव्हाण म्हणाल्या की, राज्य आणि राष्ट्रीय स्तरावरील उपक्रमात केवळ गणोरी प्रशालाच नव्हे तर सर्वच शाळा उत्तम कामगिरी बजावत आहे. याचे संपूर्ण श्रेय विद्यार्थ्यांसाठी सातत्याने खूप चांगले प्रयत्न करत असलेल्या आमच्या मेहनती शिक्षकांना जाते. या यशाकरिता गणोरी शाळेचे अभिनंदन आणि शुभेच्छा.

विज्ञान शिक्षिका एस. डी. नाईकवाडे यांनी म्हटले आहे की, कल्पकता, सृजनशीलता, क वैज्ञानिक समज, प्रकल्पातील नाविन्य, समाजाच्या दृष्टीने उपयोगीता अशा मूल्यमापनाच्या सर्व कसोट्यावर टिकणाऱ्या प्रकल्पाला मला मार्गदर्शन करता आले. योग्य दिशा दिली की विद्यार्थी मोठी कामगिरी बजावतात है यातून सिद्ध होते.

मान्यवरांनी केले शाळेचे कौतुक

पोषक द्रव्य आणि खताची उपलब्धता होणे, सूक्ष्म जीवांची वाढ आणि या कुंड्यांचा घर, शाळा, रोपवाटिका या ठिकाणची सहज उपलब्धता यांचा संशोधनात्मकरित्या अभ्यास सुरू होता. ठराविक कालावधीनंतर नैसर्गिक रित्या विघटन होणाऱ्या कुंड्या निसर्गात उपलब्ध होणाऱ्या विघटनशील कचऱ्यापासून विशिष्ट प्रक्रियेद्वारे बनवल्या होत्या. या यशाबद्दल जिल्हाधिकारी दिलीप स्वामी, जि.प.चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अंकित सर, जिल्हा परिषदेच्या शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) जयश्री चव्हाण, शिक्षण अधिकारी माध्यमिक अश्विनी लाठकर, गटविकास अधिकारी उषा मौरे, गटशिक्षणाधिकारी क्रांती धसवाडीकर, शिक्षण विस्तार अधिकारी राजेश महाजन, यांनी अभिनंदन केले आहे.

हौसलों से उड़ान होती है! दुर्दम्य इच्छाशक्तीच्या जोरावर हात नसलेला सूरज उबाळे पायाने लिहितो पेपर

Web Title: Zp ganori school leaps to national level eco friendly kundya project honored in nagpur

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 16, 2026 | 04:22 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

इतवारीतील धार्मिक वास्तूबाबत न्यायालय कठोर; मनपाला फटकार, ८ आठवड्यांत निर्णयाचे निर्देश
1

इतवारीतील धार्मिक वास्तूबाबत न्यायालय कठोर; मनपाला फटकार, ८ आठवड्यांत निर्णयाचे निर्देश

Summer in February: अरे बापरे! जिल्ह्यात पारा ३३ अंशांच्या पार! फेब्रुवारीतच गरमा गरम चटके; यंदा उन्हाळा तापणार
2

Summer in February: अरे बापरे! जिल्ह्यात पारा ३३ अंशांच्या पार! फेब्रुवारीतच गरमा गरम चटके; यंदा उन्हाळा तापणार

Nagpur Crime: नागपुर हादरलं! नागपुरात भाजप नगरसेविकेच्या पतीवर प्राणघातक हल्ला; गंभीर जखमी
3

Nagpur Crime: नागपुर हादरलं! नागपुरात भाजप नगरसेविकेच्या पतीवर प्राणघातक हल्ला; गंभीर जखमी

Jayakwadi Dam: मराठवाड्यासाठी गुड न्यूज! जायकवाडीत ८१% पाणीसाठा; उन्हाळ्याची चिंता मिटली?
4

Jayakwadi Dam: मराठवाड्यासाठी गुड न्यूज! जायकवाडीत ८१% पाणीसाठा; उन्हाळ्याची चिंता मिटली?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
वेगवेगळ्या प्रश्नांवर घुमला राज्यसभेत आवाज! नांदेडच्या विकासकामांसाठी दोन्ही खासदार अ‍ॅक्शन मोडमध्ये

वेगवेगळ्या प्रश्नांवर घुमला राज्यसभेत आवाज! नांदेडच्या विकासकामांसाठी दोन्ही खासदार अ‍ॅक्शन मोडमध्ये

Feb 16, 2026 | 04:25 PM
Z.P. School Ganori: जि.प. गणोरी शाळेची राष्ट्रीय स्तरावर झेप; पर्यावरणपूरक कुंड्या प्रकल्पाचा नागपुरात सन्मान

Z.P. School Ganori: जि.प. गणोरी शाळेची राष्ट्रीय स्तरावर झेप; पर्यावरणपूरक कुंड्या प्रकल्पाचा नागपुरात सन्मान

Feb 16, 2026 | 04:22 PM
उद्योगांना लाभदायक ठरणारी पहिली AI Living Lab महाराष्ट्रात; मंगल प्रभात लोढांच्या हस्ते शुभारंभ

उद्योगांना लाभदायक ठरणारी पहिली AI Living Lab महाराष्ट्रात; मंगल प्रभात लोढांच्या हस्ते शुभारंभ

Feb 16, 2026 | 04:16 PM
OTTवरील गुन्हेगारी नाटकांना नवी ओळख देणारे मराठी कलाकार ! जाणून घेऊ अशा ‘या’ कलाकारांबद्दल

OTTवरील गुन्हेगारी नाटकांना नवी ओळख देणारे मराठी कलाकार ! जाणून घेऊ अशा ‘या’ कलाकारांबद्दल

Feb 16, 2026 | 04:09 PM
New Delhi Railway Project: रेल्वे कनेक्टिव्हिटीला ‘गति शक्ती’! १८,५०९ कोटींच्या प्रकल्पांना मंजुरी

New Delhi Railway Project: रेल्वे कनेक्टिव्हिटीला ‘गति शक्ती’! १८,५०९ कोटींच्या प्रकल्पांना मंजुरी

Feb 16, 2026 | 04:08 PM
भाजप- काँग्रेस आंदोलनात दगडफेक का झाली? पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी दिलं स्पष्टीकरण

भाजप- काँग्रेस आंदोलनात दगडफेक का झाली? पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी दिलं स्पष्टीकरण

Feb 16, 2026 | 04:04 PM
IND vs PAK, T20 World Cup : ‘गलत जगह U-turn…’, दिल्ली पोलिसांनी उडवली पाकिस्तानची खिल्ली! पोस्ट सोशल मीडियावर व्हायरल

IND vs PAK, T20 World Cup : ‘गलत जगह U-turn…’, दिल्ली पोलिसांनी उडवली पाकिस्तानची खिल्ली! पोस्ट सोशल मीडियावर व्हायरल

Feb 16, 2026 | 04:03 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ahilyanagar : भिंगारमध्ये बिबट्याचा थरार! 3 तासांच्या प्रयत्नानंतर वनविभागाकडून पकडण्यात यश

Ahilyanagar : भिंगारमध्ये बिबट्याचा थरार! 3 तासांच्या प्रयत्नानंतर वनविभागाकडून पकडण्यात यश

Feb 16, 2026 | 03:33 PM
Nalasopara : दंड फक्त बाईकस्वारांसाठीच? चारचाकी पार्किंगकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष

Nalasopara : दंड फक्त बाईकस्वारांसाठीच? चारचाकी पार्किंगकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष

Feb 16, 2026 | 03:31 PM
BJP vs Congress : टिपू सुलतानवरून भाजप-काँग्रेसमध्ये नवा वाद!

BJP vs Congress : टिपू सुलतानवरून भाजप-काँग्रेसमध्ये नवा वाद!

Feb 15, 2026 | 07:50 PM
Chiplun News : योगेश कदमांचा नाव न घेता सुनील तटकरे वअनिल परब यांना टोला

Chiplun News : योगेश कदमांचा नाव न घेता सुनील तटकरे वअनिल परब यांना टोला

Feb 15, 2026 | 07:42 PM
Mumbai : ‘हर हर महादेव’च्या जयघोषात उजळलं बाबुलनाथ मंदिर

Mumbai : ‘हर हर महादेव’च्या जयघोषात उजळलं बाबुलनाथ मंदिर

Feb 15, 2026 | 07:02 PM
Amravati : कोंडेश्वर मंदिरात महाशिवरात्रीला भाविकांची मोठी गर्दी

Amravati : कोंडेश्वर मंदिरात महाशिवरात्रीला भाविकांची मोठी गर्दी

Feb 15, 2026 | 06:47 PM
Sindhudurg : कुणकेश्वर यात्रा प्लास्टिकमुक्त करण्याचा संकल्प – पालकमंत्री राणे

Sindhudurg : कुणकेश्वर यात्रा प्लास्टिकमुक्त करण्याचा संकल्प – पालकमंत्री राणे

Feb 15, 2026 | 05:53 PM