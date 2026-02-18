Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:

उन्हाळ्यात पाणीटंचाई रोखण्यासाठी महापौरांचा ‘अ‍ॅक्शन प्लॅन’; २५ फेब्रुवारीपर्यंत दिले कडक आदेश

महापौर समीर राजूरकर यांनी पदभार सांभाळताच दुसऱ्या दिवशी चिकलठाणा ते सिडको दरम्यान पाणी वितरणातील अडीअडचणी समजून घेतल्या. पाणी वितरणात असलेल्या त्रुटींची माहिती घेतली.

Updated On: Feb 18, 2026 | 03:28 PM
उन्हाळ्यात पाणीटंचाई रोखण्यासाठी महापौरांचा 'अ‍ॅक्शन प्लॅन' (Photo Credit- X)

उन्हाळ्यात पाणीटंचाई रोखण्यासाठी महापौरांचा 'अ‍ॅक्शन प्लॅन' (Photo Credit- X)

Follow Us:
Follow Us:

 

  • उन्हाळ्यात पाणीटंचाई रोखण्यासाठी महापौरांचा ‘अ‍ॅक्शन प्लॅन’
  • २५ फेब्रुवारीपर्यंत दिले कडक आदेश
  • नो-नेटवर्क भागाला पाणी देण्यासाठी आग्रह धरू नका
Chhatrapati Sambhajinagar Water Supply: छत्रपती संभाजीनगरमध्ये उन्हाळ्यात पाणीटंचाई भासू नये, नागरिकांना मुबलक पाणी मिळावे, वितरण व्यवस्थेतील गॅप कमी व्हावा यासाठी मनपा अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी २५ फेब्रुवारीपर्यंत सविस्तर आराखडा तयार करून सादर करावा, असे आदेश महापौर समीर राजूरकर यांनी दिले. वितरणामधील अडचणी मांडण्यापेक्षा उपाययोजना सूचवत त्याची अंमलबजावणी कराव्यात अशी कानउघडणी महापौरांनी केली.

महापौर समीर राजूरकर यांनी पदभार सांभाळताच दुसऱ्या दिवशी चिकलठाणा ते सिडको दरम्यान पाणी वितरणातील अडीअडचणी समजून घेतल्या. पाणी वितरणात असलेल्या त्रुटींची माहिती घेतली. त्यानंतर शहरातील पाण्याचा गॅप करण्यासाठी बैठक बोलावण्याचे आदेश प्रशासनाला दिले होते. त्यानुसार मंगळवारी महापौर यांच्या दालनात पाण्याचा गॅप करण्यासाठी बैठक घेतली. या बैठकीस महापौर समीर राजूरकर, उपमहापौर राजेंद्र जंजाळ, आयुक्त जी. श्रीकांत, पाणी पुरवठा विभागाचे समन्वयक ए. बी. देशमुख, के. एम. फालक, कार्यकारी अभियंता वसंत भोये, अनिल तनपूरे, किरण धांडे आदींसह अधिकारी उपस्थित होते.

महापौर समीर राजूरकर यांनी उन्हाळा तोंडावर आलेला आहे. शहरातील पाणी वितरण अद्यापही सुरळीत झालेले नाही. अनेक भागाला आठ दिवसाआड तर काही भागाला दहा ते बारा दिवसाआड पाणी मिळत आहे. पाण्याची टंचाई निर्माण होऊ नये, यासाठी आतापासूनच नियोजन करणे आवश्यक आहे, असेही ते म्हणाले.

Chhatrapati Sambhajinagar : पोलीस होण्याचं स्वप्न अधुरंच! सरावासाठी गेलेल्या तरुणाचा अपघाती मृत्यू, कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर

नऊशेच्या पाइपलाइनमधून ७५ एमएलडी कधी मिळेल?

शहराचा पाणी पुरवठा सुरळीत करण्यासाठी ९०० मिमी व्यासाची पाइपलाइन टाकण्यात आली. या पाइपलाइनमधून ७५ एमएलडी पाणी मिळणार आहे. परंतु, या पाइपलाइनमधून २५ एमएलडी पाणी येत आहे. ७५ एमएलडी पाणी कधी मिळणार? असा प्रश्न विचारला. त्यावर आयुक्त जी. श्रीकांत म्हणाले की, ९०० च्या पाइपलाइनमधून ७५ एमएलडी पाणी मिळण्यासाठी फारोळा येथे त्या क्षमतेचे जलशुद्धीकरण केंद्र उभारण्यात आले नाही. नवीन जलशुद्धीकरण केंद्रातून २५ एमएलडी आणले जात आहे.

दबाव टाकून वेळापत्रक बदलू नये : जी. श्रीकांत

शहराला पाणी पुरवठा करताना अनेक अडचणी येत आहे. पाणी पुरवठा सुरळीत करताना नगरसेवकानी दबाव टाकून आधी या भागाला पाणी सोडा, असे म्हणत पाण्याचे वेळापत्रक बदलू नये, अशी विनंती आयुक्त जी. श्रीकांत यांनी केली. अनधिकृत नळ कनेक्शन शोधण्यासाठी नगरसेवकांनी मदत करावी. २५ फेब्रुवारीपर्यंत पाण्याचा गॅप कमी करण्यासाठी दिल्या जाणाऱ्या सविस्तर आराखड्यामध्ये गळती, ट्रान्सफार्मर जळण्याची शक्यता गृहीत धरूनच आराखडा तयार करावा अशा सूचना आयुक्त जी. श्रीकांत यांनी केल्या.

नो-नेटवर्क भागाला पाणी देण्यासाठी आग्रह धरू नका

शहरातील पाण्याचा गॅप कमी करण्यासाठी सविस्तर आराखडा तयार केला जात आहे. शहराचा गैप कमी करून पाणी पुरवठा सुरळीत ठेवण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. परंतु, अनेक नगरसेवक नो-नेटवर्क भागाला पाइपलाइनद्वारे पाणी देण्याचा आग्रह करीत आहे. जोपर्यंत नवीन पाणी पुरवठा योजना पूर्ण होत नाही, तोपर्यंत नो-नेटवर्क भागाला पाणी मिळणार नाही. त्यामुळे नगरसेवकांनी नो-नेटवर्क भागाला पाणी देण्याचा आग्रह धरू नये, या भागाला टँकरद्वारे पाणी पुरवठा सुरू असल्याचे आयुक्तांनी बैठकीत स्पष्ट केले.

Z.P. School Ganori: जि.प. गणोरी शाळेची राष्ट्रीय स्तरावर झेप; पर्यावरणपूरक कुंड्या प्रकल्पाचा नागपुरात सन्मान

Web Title: Mayors action plan to prevent water shortage in summer strict orders issued till february 25

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 18, 2026 | 03:28 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Chhatrapati Sambhajinagar : पोलीस होण्याचं स्वप्न अधुरंच! सरावासाठी गेलेल्या तरुणाचा अपघाती मृत्यू, कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर
1

Chhatrapati Sambhajinagar : पोलीस होण्याचं स्वप्न अधुरंच! सरावासाठी गेलेल्या तरुणाचा अपघाती मृत्यू, कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर

Z.P. School Ganori: जि.प. गणोरी शाळेची राष्ट्रीय स्तरावर झेप; पर्यावरणपूरक कुंड्या प्रकल्पाचा नागपुरात सन्मान
2

Z.P. School Ganori: जि.प. गणोरी शाळेची राष्ट्रीय स्तरावर झेप; पर्यावरणपूरक कुंड्या प्रकल्पाचा नागपुरात सन्मान

Summer in February: अरे बापरे! जिल्ह्यात पारा ३३ अंशांच्या पार! फेब्रुवारीतच गरमा गरम चटके; यंदा उन्हाळा तापणार
3

Summer in February: अरे बापरे! जिल्ह्यात पारा ३३ अंशांच्या पार! फेब्रुवारीतच गरमा गरम चटके; यंदा उन्हाळा तापणार

Jayakwadi Dam: मराठवाड्यासाठी गुड न्यूज! जायकवाडीत ८१% पाणीसाठा; उन्हाळ्याची चिंता मिटली?
4

Jayakwadi Dam: मराठवाड्यासाठी गुड न्यूज! जायकवाडीत ८१% पाणीसाठा; उन्हाळ्याची चिंता मिटली?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
लग्नातील हळदी समारंभासाठी पिवळ्या साडीवर करा स्पेशल आणि हटके लुक, नवरीच्या सौंदर्यात पडेल भर

लग्नातील हळदी समारंभासाठी पिवळ्या साडीवर करा स्पेशल आणि हटके लुक, नवरीच्या सौंदर्यात पडेल भर

Feb 18, 2026 | 03:45 PM
अरेरे पाकवर काय ही वेळ! ‘आम्ही भांडीही धुतली…’ कर्णधाराने हॉटेलमध्ये मिळालेल्या वागणुकीची कहाणी उलगडली 

अरेरे पाकवर काय ही वेळ! ‘आम्ही भांडीही धुतली…’ कर्णधाराने हॉटेलमध्ये मिळालेल्या वागणुकीची कहाणी उलगडली 

Feb 18, 2026 | 03:43 PM
Guru Margi: गुरुच्या कृपेने 11 मार्चपासून या राशीच्या लोकांचे बदलणार नशीब, आर्थिक लाभ होण्याची शक्यता

Guru Margi: गुरुच्या कृपेने 11 मार्चपासून या राशीच्या लोकांचे बदलणार नशीब, आर्थिक लाभ होण्याची शक्यता

Feb 18, 2026 | 03:40 PM
मोमो लव्हर्ससाठी खास, यंदा घरी बनवा ज्यूसी, हेल्दी आणि टेस्टी ‘दुधीचे मोमोज’, एकदा तर खातच रहाल

मोमो लव्हर्ससाठी खास, यंदा घरी बनवा ज्यूसी, हेल्दी आणि टेस्टी ‘दुधीचे मोमोज’, एकदा तर खातच रहाल

Feb 18, 2026 | 03:40 PM
Muslim reservation Cancellation: गरीब मुस्लिम शिक्षणापासून वंचित…; मुस्लिम आरक्षण रद्द होताच इम्तियाज जलील स्पष्टच बोलले

Muslim reservation Cancellation: गरीब मुस्लिम शिक्षणापासून वंचित…; मुस्लिम आरक्षण रद्द होताच इम्तियाज जलील स्पष्टच बोलले

Feb 18, 2026 | 03:36 PM
Gram Panchayat Election: लांजा तालुक्यात रंगणार ग्रामपंचायत पोटनिवडणूक

Gram Panchayat Election: लांजा तालुक्यात रंगणार ग्रामपंचायत पोटनिवडणूक

Feb 18, 2026 | 03:35 PM
धक्कादायक! कन्नड अभिनेत्रीचा स्टेडियमच्या वॉशरूममध्ये शूट केला अश्लील व्हिडिओ; ब्लॅकमेलिंगचा प्रकार उघड

धक्कादायक! कन्नड अभिनेत्रीचा स्टेडियमच्या वॉशरूममध्ये शूट केला अश्लील व्हिडिओ; ब्लॅकमेलिंगचा प्रकार उघड

Feb 18, 2026 | 03:30 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ahilyanagar : अहिल्यानगरात टिपू सुलतान वाद तापला!

Ahilyanagar : अहिल्यानगरात टिपू सुलतान वाद तापला!

Feb 18, 2026 | 03:10 PM
Virar : मार्चअखेर उड्डाणपूल वाहतुकीसाठी खुला होणार, महापौर अजिव पाटील यांची घोषणा

Virar : मार्चअखेर उड्डाणपूल वाहतुकीसाठी खुला होणार, महापौर अजिव पाटील यांची घोषणा

Feb 18, 2026 | 03:07 PM
Dombivli : डोंबिवली-मुंबईत बनावट ‘Telma AM’ रॅकेटचा पर्दाफाश

Dombivli : डोंबिवली-मुंबईत बनावट ‘Telma AM’ रॅकेटचा पर्दाफाश

Feb 18, 2026 | 03:04 PM
NAVI MUMBAI : नवी मुंबई महापौरांचा रुग्णालयांना पाहणी दौरा, आरोग्य सुविधांसाठी डॅशबोर्डची घोषणा

NAVI MUMBAI : नवी मुंबई महापौरांचा रुग्णालयांना पाहणी दौरा, आरोग्य सुविधांसाठी डॅशबोर्डची घोषणा

Feb 18, 2026 | 02:22 PM
MAHAD : महाड तालुक्यात कोथेरी धरणाच्या घळभरणीला ग्रामस्थांचा तीव्र विरोध

MAHAD : महाड तालुक्यात कोथेरी धरणाच्या घळभरणीला ग्रामस्थांचा तीव्र विरोध

Feb 18, 2026 | 02:19 PM
Ratnagiri : रोखविरहित आणि पारदर्शक प्रवासासाठी एसटीचे मोठे पाऊल

Ratnagiri : रोखविरहित आणि पारदर्शक प्रवासासाठी एसटीचे मोठे पाऊल

Feb 17, 2026 | 07:55 PM
Palghar News : डहाणू–पालघर मार्गाला नवसंजीवनी; 165 कोटींच्या प्रकल्पाचे भूमिपूजन

Palghar News : डहाणू–पालघर मार्गाला नवसंजीवनी; 165 कोटींच्या प्रकल्पाचे भूमिपूजन

Feb 17, 2026 | 07:46 PM