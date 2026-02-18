Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Hyundai Alcazar आणि Tata Safari ला आलंय टेन्शन! 7 सीटर पर्यायामध्ये Toyoyta Hyryder लाँच होण्याची शक्यता

टोयोटोने भारतात अनेक उत्तम कार ऑफर केल्या आहेत. अशीच एक कार म्हणजे Toyoyta Hyryder. आता कंपनी ही कार 7 सीटर पर्यायामध्ये आणायच्या तयारीत आहे.

Updated On: Feb 18, 2026 | 05:14 PM
फोटो सौजन्य: Pinterest

फोटो सौजन्य: Pinterest

  • टोयोटा मोटर्स ही देशातील आघाडीची कार उत्पादक कंपनी
  • Toyoyta Hyryder आता 7 सीटर पर्यायामध्ये उपलब्ध होण्याची शक्यता
  • जाणून घ्या फीचर्स
भारताच्या प्रमुख वाहन उत्पादकांपैकी एक असलेल्या Toyota कडून विविध सेगमेंटमध्ये वाहनांची विक्री केली जाते. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार कंपनी लवकरच सात आसनी एसयूव्ही म्हणून Toyota Urban Cruiser Hyryder च्या नव्या व्हर्जनला बाजारात आणण्याची तयारी करत आहे. या आगामी मॉडेलबाबत काही महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे.

नव्या 7-सीटर व्हर्जनची तयारी

मिळालेल्या माहितीनुसार, सध्या उपलब्ध असलेल्या 5 सीटर Hyryder च्या आधारेच सात आसनी मॉडेल विकसित केले जात आहे. या नव्या व्हर्जनमध्ये तीन रांगेत आसनव्यवस्था दिली जाऊ शकते.

1940 ची झलक, 2026 ची टेक्नोलॉजी! Indian Motorcycle ची नवी Chief Vintage, रेट्रो लुकमध्ये खास काय?

टेस्टिंग सुरू झाली आहे

लाँचपूर्वी या एसयूव्हीची टेस्टिंग सुरू असल्याची माहिती समोर आली आहे. अलीकडेच या कारला डोंगराळ भागात टेस्टिंगदरम्यान पाहण्यात आले. टेस्टिंगदरम्यान दिसलेली युनिट पूर्णपणे कॅमोफ्लाज करण्यात आली होती.

डिझाइनमध्ये काय बदल?

कारचे एक्सटिरिअर डिझाइन मोठ्या प्रमाणात 5 आसनी मॉडेलसारखीच ठेवली जाऊ शकते. मात्र, दोन रांगांऐवजी तीन रांगांमध्ये सीट्स दिल्यामुळे बूट स्पेसमध्ये थोडी घट होण्याची शक्यता आहे.

इंजिनमध्ये बदल नाही

7 सीटर मॉडेलमध्येही 1.5 लिटर क्षमतेचे इंजिन दिले जाऊ शकते. हे इंजिन सुमारे 92.45 पीएस पॉवर आणि 122 ते 136 एनएम टॉर्क निर्माण करू शकते. मॅन्युअल आणि ऑटोमॅटिक अशा दोन्ही ट्रान्समिशन पर्यायांमध्ये ही एसयूव्ही उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे.

संभाव्य फीचर्स

नव्या व्हर्जनमध्ये प्रोजेक्टर एलईडी हेडलॅम्प, एलईडी डीआरएल, ऑटो हेडलाइट्स, एलईडी टेललॅम्प, हाय माउंट स्टॉप लॅम्प, रूफ रेल्स, रिअर वायपर आणि वॉशर, शार्क फिन अँटेना यांसारखी बाह्य वैशिष्ट्ये मिळू शकतात.

स्पेस, सेफ्टी आणि स्टाइल…! फॅमिली ट्रिप होणार आता अधिकच खास, Toyota Grand Highlander 2026 लाँच

इंटीरियरमध्ये ड्युअल-टोन थीम, ॲम्बियंट लाईटिंग, 9-इंच टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम, Apple CarPlay आणि Android Auto सपोर्ट, प्रीमियम ऑडिओ सिस्टम, 7-इंच डिजिटल इन्स्ट्रुमेंट क्लस्टर, हेड-अप डिस्प्ले, क्रूझ कंट्रोल, पॅनोरॅमिक सनरूफ, वायरलेस चार्जर, ऑटोमॅटिक एसी, रिअर एसी व्हेंट्स, व्हेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, PM 2.5 फिल्टर आणि की-लेस एंट्री यांसारखे फीचर्स दिले जाऊ शकतात.

लाँच

कंपनीकडून अधिकृत घोषणा करण्यात आलेली नसली तरी 2026 च्या अखेरीस हे मॉडेल भारतात सादर होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

स्पर्धा कोणाशी?

मिड-साइज एसयूव्ही सेगमेंटमध्ये सादर होणाऱ्या या 7 सीटर मॉडेलचा मुकाबला MG Hector Plus, Hyundai Alcazar, Tata Safari आणि Kia Carens Clavis यांसारख्या मॉडेल्सशी होऊ शकतो.

Published On: Feb 18, 2026 | 05:14 PM

