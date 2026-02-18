Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Weather दिल्लीकरांसोबत खेळणार लपंडाव; आज पाऊस तर पुढील काही दिवस थेट…

Delhi News: १९ फेब्रुवारीपासून म्हणजेच उद्यापासून दिल्लीची हवा स्वच्छ आणि मोकळी राहण्याचा अंदाज आहे. उद्या दिल्लीतील तापमानात वाढ होण्याचा अंदाज आहे.

Updated On: Feb 18, 2026 | 05:17 PM
दिल्लीचे हवामान बदलणार (फोटो- istockphoto)

राजधानी दिल्लीला पावसाचा यलो अलर्ट
दिल्लीत वातावरणात बदल होण्याची शक्यता 
हवामान विभागाने जारी केला इशारा

नवी दिल्ली: राजधानी दिल्लीतील हवामानात पुन्हा बदल झाल्याचे दिसून आले आहे. दिल्लीतील अनेक भागात पावसाने हजेरी लावली आहे. आज दिवसभरात अनेक ठिकाणी हलक्या ते मध्यम स्वरूपाच्या पावसाचा अंदाज हवामान विभागाने दिला आहे. वीजांच्या कडकडाटासह पावसाचा अंदाज होण्याचा अंदाज आहे. अनेक ठिकाणी यलो अलर्ट देण्यात आला आहे.

हवामान विभागाच्या माहितीनुसार उद्या हवामान मोकळे असण्याचा अंदाज आहे. या आठवड्यात पुन्हा एकदा हवामान बदलू शकते. हवामान विभागाच्या माहितीनुसार, दिल्ली-एनसीआर परिसरात आज पावसाच्या सरी कोसळल्या. आज रात्री देखील हलक्या ते मध्यम स्वरूपाचा पाऊस होण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे.

१९ फेब्रुवारीपासून म्हणजेच उद्यापासून दिल्लीची हवा स्वच्छ आणि मोकळी राहण्याचा अंदाज आहे. उद्या दिल्लीतील तापमानात वाढ होण्याचा अंदाज आहे. १९ ते २२ फेब्रुवारीपर्यन्त सरासरी तापमान १२ ते १४ डिग्रीपर्यन्त राहू शकते. २३ फेब्रुवारी रोजी तापमानात आणखी वाढ होऊ शकते.

Published On: Feb 18, 2026 | 05:13 PM

