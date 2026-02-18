Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:

Shiv Jayanti 2026: शिवजयंती मिरवणुकीत महिलांच्या सुरक्षेसाठी विशेष खबरदारी; जास्तीत जास्त महिला पोलीस तैनात करण्याची मागणी

छत्रपती संभाजीनगरमध्ये शिवजयंती उत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर पोलीस आणि नागरिक यांची समन्वय बैठक पार पडली. महिला सुरक्षा, अमली पदार्थ विरोधी कारवाई आणि रस्ते दुरुस्ती या विषयांवर बैठकीत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले.

Updated On: Feb 18, 2026 | 05:02 PM
शिवजयंती मिरवणुकीत महिलांच्या सुरक्षेसाठी विशेष खबरदारी (Photo Credit- X)

शिवजयंती मिरवणुकीत महिलांच्या सुरक्षेसाठी विशेष खबरदारी (Photo Credit- X)

Follow Us:
Follow Us:

 

  • शिवजयंती मिरवणुकीत महिलांच्या सुरक्षेसाठी विशेष खबरदारी
  • जास्तीत जास्त महिला पोलीस तैनात करण्याची मागणी
  • आदर्शवत शिवजयंती साजरी करा
Shiv Jayanti 2026 News: छत्रपती संभाजीनगरमध्ये शिवजयंती उत्सवात मोठ्या संख्येने महिला सहभागी होत असल्याने त्यांच्या सुरक्षेसाठी विशेष नियोजन करावे, महिला पोलिसांची संख्या वाढवावी आणि मिरवणुकीदरम्यान वाहनांची घुसखोरी रोखावी, अशी ठाम मागणी रविवारी पोलिसांच्या वतीने आयोजित शिवजयंती महोत्सव समितीच्या समन्वय बैठकीत करण्यात आली. नागरिक व लोकप्रतिनिधींनी विविध समस्या मांडत ठोस उपाययोजनांची अपेक्षा व्यक्त केली.

बैठकीत शहराच्या पूर्व भागातील रस्त्यांवरील हातगाड्यांमुळे मिरवणुकीत अडथळे निर्माण होत असल्याचा मुद्दा उपस्थित झाला. गजानन महाराज मंदिर ते जयभवानीनगर या मार्गावर ५० ते १०० ठिकाणी वळणासाठी मोकळी जागा असल्याने वाहनांची ये-जा होते व किरकोळ अपघात घडतात, असे अशोक दामले यांनी नमूद केले. जीव्हीपीआर कंपनीने खोदलेले रस्ते व्यवस्थित दुरुस्त न केल्याने धोका वाढल्याचेही त्यांनी सांगितले.

सुकन्या भोसले यांनी ‘ड्राय डे’ असतानाही दारूची विक्री कशी होते. परिसरातील व्हाईटनर व गांजाच्या वाढत्या वापराकडे लक्ष देण्याची गरज व्यक्त केली. मिरवणुकीदरम्यान मोबाईल व मंगळसूत्र चोरीच्या घटना मोठ्या प्रमाणावर घडत असल्याचे निदर्शनास आणण्यात आले. काही सराईत गुन्हेगार कोयते घेऊन फिरत असल्याचीही तक्रार मांडण्यात आली. नारेगाव परिसरात ड्रेनेजचे पाणी रस्त्यावर येत असल्याची तक्रार करूनही प्रतिसाद मिळत नसल्याचा मुद्दाही बैठकीत उपस्थित झाला. काही महिलांनी याबाबत तत्काळ उत्तर देण्याची मागणी केली.

Shivjayanti 2026: छत्रपती शिवाजी महाराजांचे 5 अनमोल विचार, आयुष्यात घडवतील मोठा बदल; मुलांना शिकवण द्यायलाच हवी

आदर्शवत शिवजयंती साजरी करा

शहरातील शिवरायांच्या पुतळ्यांजवळ मोठ्या प्रमाणावर बॅनर लावले जात असल्याने कार्यक्रमासाठी जागा उरत नाही. युवकांना शिवरायाची युद्धनीती, अर्थनीती व प्रशासनशैली यांची माहिती देणारे उपक्रम राबवावेत. उत्सवातून आदर्श घालून द्यावा, असे महापौर समीर राजूरकर यांनी सांगितले.

नशेखोरांवर कठोर कारवाई सुरुच

नशाविरोधी मोहिमेत आतापर्यंत साडेतीनशेहून अधिक गुन्हे दाखल झाले असून आरोपींची संख्या साडेचारशेंच्या पुढे गेली आहे. अनेकांवर मकोका व स्थानबद्धतेची कारवाई करण्यात आली आहे. मुकुंदवाडी, पुंडलिकनगर व नारेगाव भागात विशेष लक्ष ठेवण्यात येईल. मुकुंदवाडीतील फरार आरोपीवरही कठोर कारवाई होईल, अशी माहिती पोलिस आयुक्त प्रविण पवार यांनी दिली.

हातगाड्यांचा व्यवसायही टिकला पाहिजे..

रस्त्यांवरील हातगाड्या हटवताना त्याच्या उपजीविकेचाही विचार करावा लागेल. मात्र वाहतुकीला अडथळा होणार नाही याची खबरदारी घ्यावी, असे निर्देश देण्यात येतील. मद्यविक्रीवर बंदी असली तरी पिण्यावर नाही, याची नागरिकानी जाणीव ठेवावी. सद्यस्थितीत वातावरण पाहता स्वतःच्या मुलींना घेऊन उत्सवात जाणे शक्य झाले महापालिका आयुक्त जी. श्रीकांत यांनी व्यक्त केली.

Shiv Jayanti 2026 : पिंपरी-चिंचवडमध्ये शिवजयंतीचा उत्साह शिगेला; शिवप्रेमींची बाजारपेठेत गर्दी

Web Title: Shiv jayanti miravanuk women safety priority female police deployment demand

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 18, 2026 | 05:02 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

वाळू माफियांचे थेट प्रशासनाला आव्हान! पोलीस पाटलांच्या ताब्यातून जप्त केलेली वाहने पळवली; तालुक्यात खळबळ
1

वाळू माफियांचे थेट प्रशासनाला आव्हान! पोलीस पाटलांच्या ताब्यातून जप्त केलेली वाहने पळवली; तालुक्यात खळबळ

उन्हाळ्यात पाणीटंचाई रोखण्यासाठी महापौरांचा ‘अ‍ॅक्शन प्लॅन’; २५ फेब्रुवारीपर्यंत दिले कडक आदेश
2

उन्हाळ्यात पाणीटंचाई रोखण्यासाठी महापौरांचा ‘अ‍ॅक्शन प्लॅन’; २५ फेब्रुवारीपर्यंत दिले कडक आदेश

Shivjayanti 2026 : शिवजयंतीनिमित्त सांगलीत उद्या मेगा पदयात्रा; सकाळी साडेसात वाजता होणार सुरुवात
3

Shivjayanti 2026 : शिवजयंतीनिमित्त सांगलीत उद्या मेगा पदयात्रा; सकाळी साडेसात वाजता होणार सुरुवात

Chhatrapati Sambhajinagar : पोलीस होण्याचं स्वप्न अधुरंच! सरावासाठी गेलेल्या तरुणाचा अपघाती मृत्यू, कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर
4

Chhatrapati Sambhajinagar : पोलीस होण्याचं स्वप्न अधुरंच! सरावासाठी गेलेल्या तरुणाचा अपघाती मृत्यू, कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Maharashtra Politics: अजितदादांच्या मृत्यू प्रकरणाची चौकशी निष्पक्ष होईल याबाबत शंका : जयंत पाटील

Maharashtra Politics: अजितदादांच्या मृत्यू प्रकरणाची चौकशी निष्पक्ष होईल याबाबत शंका : जयंत पाटील

Feb 18, 2026 | 05:15 PM
‘तुम्बाड 2’ला इंटरनॅशनल टच; सायमन ली आणि‘हॅरी पॉटर’चे शॉन हॅरिसन प्रकल्पात सहभागी

‘तुम्बाड 2’ला इंटरनॅशनल टच; सायमन ली आणि‘हॅरी पॉटर’चे शॉन हॅरिसन प्रकल्पात सहभागी

Feb 18, 2026 | 05:15 PM
Hyundai Alcazar आणि Tata Safari ला आलंय टेन्शन! 7 सीटर पर्यायामध्ये Toyoyta Hyryder लाँच होण्याची शक्यता

Hyundai Alcazar आणि Tata Safari ला आलंय टेन्शन! 7 सीटर पर्यायामध्ये Toyoyta Hyryder लाँच होण्याची शक्यता

Feb 18, 2026 | 05:14 PM
Weather दिल्लीकरांसोबत खेळणार लपंडाव; आज पाऊस तर पुढील काही दिवस थेट…

Weather दिल्लीकरांसोबत खेळणार लपंडाव; आज पाऊस तर पुढील काही दिवस थेट…

Feb 18, 2026 | 05:13 PM
रेवती लेलेचे ग्रहमुख झाले! फोटोज केले शेअर, लवकरच अडकणार विवाहबंधनात

रेवती लेलेचे ग्रहमुख झाले! फोटोज केले शेअर, लवकरच अडकणार विवाहबंधनात

Feb 18, 2026 | 05:13 PM
ट्रॉफीवर पाय ठेवत मिशेल मार्शने ऑस्ट्रेलियाचं नशीब केलं उद्ध्वस्त? इथून सुरु झाला कांगारुंचा डाऊनफॉल…

ट्रॉफीवर पाय ठेवत मिशेल मार्शने ऑस्ट्रेलियाचं नशीब केलं उद्ध्वस्त? इथून सुरु झाला कांगारुंचा डाऊनफॉल…

Feb 18, 2026 | 05:11 PM
Shiv Jayanti 2026: शिवजयंती मिरवणुकीत महिलांच्या सुरक्षेसाठी विशेष खबरदारी; जास्तीत जास्त महिला पोलीस तैनात करण्याची मागणी

Shiv Jayanti 2026: शिवजयंती मिरवणुकीत महिलांच्या सुरक्षेसाठी विशेष खबरदारी; जास्तीत जास्त महिला पोलीस तैनात करण्याची मागणी

Feb 18, 2026 | 05:02 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ahilyanagar : अहिल्यानगरात टिपू सुलतान वाद तापला!

Ahilyanagar : अहिल्यानगरात टिपू सुलतान वाद तापला!

Feb 18, 2026 | 03:10 PM
Virar : मार्चअखेर उड्डाणपूल वाहतुकीसाठी खुला होणार, महापौर अजिव पाटील यांची घोषणा

Virar : मार्चअखेर उड्डाणपूल वाहतुकीसाठी खुला होणार, महापौर अजिव पाटील यांची घोषणा

Feb 18, 2026 | 03:07 PM
Dombivli : डोंबिवली-मुंबईत बनावट ‘Telma AM’ रॅकेटचा पर्दाफाश

Dombivli : डोंबिवली-मुंबईत बनावट ‘Telma AM’ रॅकेटचा पर्दाफाश

Feb 18, 2026 | 03:04 PM
NAVI MUMBAI : नवी मुंबई महापौरांचा रुग्णालयांना पाहणी दौरा, आरोग्य सुविधांसाठी डॅशबोर्डची घोषणा

NAVI MUMBAI : नवी मुंबई महापौरांचा रुग्णालयांना पाहणी दौरा, आरोग्य सुविधांसाठी डॅशबोर्डची घोषणा

Feb 18, 2026 | 02:22 PM
MAHAD : महाड तालुक्यात कोथेरी धरणाच्या घळभरणीला ग्रामस्थांचा तीव्र विरोध

MAHAD : महाड तालुक्यात कोथेरी धरणाच्या घळभरणीला ग्रामस्थांचा तीव्र विरोध

Feb 18, 2026 | 02:19 PM
Ratnagiri : रोखविरहित आणि पारदर्शक प्रवासासाठी एसटीचे मोठे पाऊल

Ratnagiri : रोखविरहित आणि पारदर्शक प्रवासासाठी एसटीचे मोठे पाऊल

Feb 17, 2026 | 07:55 PM
Palghar News : डहाणू–पालघर मार्गाला नवसंजीवनी; 165 कोटींच्या प्रकल्पाचे भूमिपूजन

Palghar News : डहाणू–पालघर मार्गाला नवसंजीवनी; 165 कोटींच्या प्रकल्पाचे भूमिपूजन

Feb 17, 2026 | 07:46 PM