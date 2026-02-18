Shiv Jayanti 2026: शिवजयंती मिरवणुकीत महिलांच्या सुरक्षेसाठी विशेष खबरदारी; जास्तीत जास्त महिला पोलीस तैनात करण्याची मागणी

बैठकीत शहराच्या पूर्व भागातील रस्त्यांवरील हातगाड्यांमुळे मिरवणुकीत अडथळे निर्माण होत असल्याचा मुद्दा उपस्थित झाला. गजानन महाराज मंदिर ते जयभवानीनगर या मार्गावर ५० ते १०० ठिकाणी वळणासाठी मोकळी जागा असल्याने वाहनांची ये-जा होते व किरकोळ अपघात घडतात, असे अशोक दामले यांनी नमूद केले. जीव्हीपीआर कंपनीने खोदलेले रस्ते व्यवस्थित दुरुस्त न केल्याने धोका वाढल्याचेही त्यांनी सांगितले.
सुकन्या भोसले यांनी ‘ड्राय डे’ असतानाही दारूची विक्री कशी होते. परिसरातील व्हाईटनर व गांजाच्या वाढत्या वापराकडे लक्ष देण्याची गरज व्यक्त केली. मिरवणुकीदरम्यान मोबाईल व मंगळसूत्र चोरीच्या घटना मोठ्या प्रमाणावर घडत असल्याचे निदर्शनास आणण्यात आले. काही सराईत गुन्हेगार कोयते घेऊन फिरत असल्याचीही तक्रार मांडण्यात आली. नारेगाव परिसरात ड्रेनेजचे पाणी रस्त्यावर येत असल्याची तक्रार करूनही प्रतिसाद मिळत नसल्याचा मुद्दाही बैठकीत उपस्थित झाला. काही महिलांनी याबाबत तत्काळ उत्तर देण्याची मागणी केली.
Shivjayanti 2026: छत्रपती शिवाजी महाराजांचे 5 अनमोल विचार, आयुष्यात घडवतील मोठा बदल; मुलांना शिकवण द्यायलाच हवी
शहरातील शिवरायांच्या पुतळ्यांजवळ मोठ्या प्रमाणावर बॅनर लावले जात असल्याने कार्यक्रमासाठी जागा उरत नाही. युवकांना शिवरायाची युद्धनीती, अर्थनीती व प्रशासनशैली यांची माहिती देणारे उपक्रम राबवावेत. उत्सवातून आदर्श घालून द्यावा, असे महापौर समीर राजूरकर यांनी सांगितले.
नशाविरोधी मोहिमेत आतापर्यंत साडेतीनशेहून अधिक गुन्हे दाखल झाले असून आरोपींची संख्या साडेचारशेंच्या पुढे गेली आहे. अनेकांवर मकोका व स्थानबद्धतेची कारवाई करण्यात आली आहे. मुकुंदवाडी, पुंडलिकनगर व नारेगाव भागात विशेष लक्ष ठेवण्यात येईल. मुकुंदवाडीतील फरार आरोपीवरही कठोर कारवाई होईल, अशी माहिती पोलिस आयुक्त प्रविण पवार यांनी दिली.
रस्त्यांवरील हातगाड्या हटवताना त्याच्या उपजीविकेचाही विचार करावा लागेल. मात्र वाहतुकीला अडथळा होणार नाही याची खबरदारी घ्यावी, असे निर्देश देण्यात येतील. मद्यविक्रीवर बंदी असली तरी पिण्यावर नाही, याची नागरिकानी जाणीव ठेवावी. सद्यस्थितीत वातावरण पाहता स्वतःच्या मुलींना घेऊन उत्सवात जाणे शक्य झाले महापालिका आयुक्त जी. श्रीकांत यांनी व्यक्त केली.
Shiv Jayanti 2026 : पिंपरी-चिंचवडमध्ये शिवजयंतीचा उत्साह शिगेला; शिवप्रेमींची बाजारपेठेत गर्दी