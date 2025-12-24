Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

Sambhajinagar Water Crisis: धरण उशाला अन् कोरड घशाला…. वीजपुरवठा खंडित, शहरात पुन्हा जलसंकट

छत्रपती संभाजीनगरमध्ये पाणीबाणी! फारोळा जलशुद्धीकरण केंद्राचा वीज पुरवठा खंडित झाल्याने शहराचा पाणीपुरवठा १० तास बंद राहिला. मुबलक पाणी असूनही नागरिकांना ८ दिवस पाण्याची प्रतीक्षा करावी लागत आहे.

Updated On: Dec 24, 2025 | 02:35 PM
वीजपुरवठा खंडित, शहरात पुन्हा जलसंकट (Photo Credit- X)

वीजपुरवठा खंडित, शहरात पुन्हा जलसंकट (Photo Credit- X)

Follow Us:
Follow Us:

  • संभाजीनगरकरांची पाण्यासाठी वणवण
  • १० तास वीज गुल
  • पाणीपुरवठा पुन्हा विस्कळीत
छत्रपती संभाजीनगर : ‘धरण उशाला आणि कोरड घशाला’ अशी काहीशी विदारक स्थिती सध्या छत्रपती संभाजीनगरकरांची झाली आहे. जायकवाडी धरणात मुबलक पाणीसाठा असतानाही नियोजनाच्या अभावामुळे शहरवासीयांना थेंब-थेंब पाण्यासाठी तब्बल आठ-आठ दिवस प्रतीक्षा करावी लागत आहे. कधी जलवाहिनी फुटणे, तर कधी महावितरणचा खोळंबा यामुळे पाणी वितरणाची साखळी पूर्णपणे कोलमडली आहे.

११ तास पाणी उपसा बंद; शहरावर पाणीटंचाईचे सावट

मंगळवारी पहाटे फारोळा जलशुद्धीकरण केंद्राचा वीज पुरवठा खंडित झाल्याने शहराचा पाणीपुरवठा पुन्हा एकदा विस्कळीत झाला. ७०० आणि ९०० मि.मी. व्यासाच्या जलवाहिन्यांचा पुरवठा सव्वा चार तास, तर मुख्य १२०० मि.मी. व्यासाच्या जलवाहिनीचा पुरवठा तब्बल १० तास ४० मिनिटे बंद राहिला. यामुळे संपूर्ण शहराचे पाण्याचे वेळापत्रक आता एका दिवसाने पुढे सरकले आहे.

नेमका बिघाड काय झाला?

पहाटे ४:२५ वाजता वीज पुरवठा अचानक बंद झाला. कर्मचाऱ्यांनी तातडीने तपासणी केली. सकाळी ६:०० वाजता वीज पुरवठा सुरळीत करण्याचा प्रयत्न झाला, पण महावितरणच्या २२० केव्ही फिडरमध्ये ‘ट्रिपिंग’ झाल्याने पुन्हा अंधार झाला.सकाळी ८:३५ वाजता: अखेर बिडकीन फिडरवरून वीज घेऊन उपसा सुरू करण्यात आला.

हे देखील वाचा: कर्करोग रुग्णांना मोठा दिलासा! जिल्हा रुग्णालयात ‘मोफत किमोथेरपी’ सुरू; खासगीतील महागड्या उपचारांतून सुटका

संताप: ऐन निवडणुकीत पाणीबाणी!

शहरात सध्या निवडणुकीचे वातावरण असताना आठवडाभरात दोनवेळा पाणीपुरवठा विस्कळीत झाल्याने नागरिकांमध्ये प्रचंड संताप व्यक्त केला जात आहे. धरणात पाणी असूनही ते घरापर्यंत पोहोचवण्यासाठी प्रशासनाला वारंवार अपयश येत असल्याने “आम्हाला मुबलक पाणी कधी मिळणार?” असा सवाल संभाजीनगरकर विचारत आहेत.

विस्कळीत पाणीपुरवठ्याची कारणे:

१. महावितरणचा लहरीपणा: वारंवार वीज पुरवठा खंडित होणे.

२. जुन्या जलवाहिन्या: वारंवार गळती आणि पाईप फुटण्याचे प्रकार.

३. नियोजनाचा अभाव: जलसंपदा विभाग आणि महापालिका यांच्यातील समन्वयाची कमतरता.

“पाणी असूनही ते मिळत नसेल, तर या यंत्रणेचा काय उपयोग? आठ दिवस पाणी येत नाही आणि आले तरी ते फक्त तासाभरासाठी. प्रशासनाने यावर कायमस्वरूपी तोडगा काढावा.” — एक संतापलेला नागरिक.

हे देखील वाचा: मनपा निवडणूकीसाठी मतदान यंत्रणा सज्ज; ‘या’ १० केंद्रांवर प्रशासनाची करडी नजर! वेबकास्टिंग आणि सीसीटीव्हीचा पहारा

Web Title: Power supply disrupted the city faces a water crisis again

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Dec 24, 2025 | 02:35 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

महिला विनयभंग प्रकरणी खासदार निलेश लंके यांच्या बंधूला हजर राहण्याचे औरंगाबाद खंडपीठाचे आदेश
1

महिला विनयभंग प्रकरणी खासदार निलेश लंके यांच्या बंधूला हजर राहण्याचे औरंगाबाद खंडपीठाचे आदेश

Murder Case: ‘दृश्यम’ स्टाईलने रचला खुनाचा कट; अनैतिक संबंधांच्या त्रासातून आई-मुलाने असा केला खात्मा, की पोलीसही चक्रावले!
2

Murder Case: ‘दृश्यम’ स्टाईलने रचला खुनाचा कट; अनैतिक संबंधांच्या त्रासातून आई-मुलाने असा केला खात्मा, की पोलीसही चक्रावले!

Road Accidents: मराठवाड्यात रस्ते अपघातांचा हाहाकार! बीड आणि हिंगोलीत मृत्यूचा दर सर्वाधिक; काय आहे प्रमुख कारण?
3

Road Accidents: मराठवाड्यात रस्ते अपघातांचा हाहाकार! बीड आणि हिंगोलीत मृत्यूचा दर सर्वाधिक; काय आहे प्रमुख कारण?

Chhatrapati Sambhajinagar: प्रेमसंबंध व पैशांच्या वादातून लॉजमध्ये 51 वर्षीय व्यक्तीने संपवलं आयुष्य; गुन्हा दाखल
4

Chhatrapati Sambhajinagar: प्रेमसंबंध व पैशांच्या वादातून लॉजमध्ये 51 वर्षीय व्यक्तीने संपवलं आयुष्य; गुन्हा दाखल

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Basant Panchami 2026: देवी सरस्वतीला खुश करण्यासाठी या मिठाईंचा दाखवा नैवेद्य, पूर्ण होईल पूजा

Basant Panchami 2026: देवी सरस्वतीला खुश करण्यासाठी या मिठाईंचा दाखवा नैवेद्य, पूर्ण होईल पूजा

Jan 23, 2026 | 07:05 AM
काही मिनिटातच Tata Punch Facelift होईल तुमची! 1 लाख रुपयांच्या डाउन पेमेंटनंतर फक्त ‘इतकाच’ असेल EMI?

काही मिनिटातच Tata Punch Facelift होईल तुमची! 1 लाख रुपयांच्या डाउन पेमेंटनंतर फक्त ‘इतकाच’ असेल EMI?

Jan 23, 2026 | 06:15 AM
पोटावर फुग्यासारखी लटकलेली चरबी कमी करण्यासाठी नियमित करा ‘या’ पदार्थांचे सेवन,डॉक्टर सेठींनी सांगितला सोपा उपाय

पोटावर फुग्यासारखी लटकलेली चरबी कमी करण्यासाठी नियमित करा ‘या’ पदार्थांचे सेवन,डॉक्टर सेठींनी सांगितला सोपा उपाय

Jan 23, 2026 | 05:30 AM
लोणारचे पाणथळ क्षेत्र पक्ष्यांसाठी नंदनवन! आशियाई पाणपक्षी गणनेत स्थानिक पक्ष्यांची मोठी नोंद

लोणारचे पाणथळ क्षेत्र पक्ष्यांसाठी नंदनवन! आशियाई पाणपक्षी गणनेत स्थानिक पक्ष्यांची मोठी नोंद

Jan 23, 2026 | 04:15 AM
गुटखा खाताय? मग बातमी वाचाच; मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी दिले ‘हे’ महत्वाचे निर्देश

गुटखा खाताय? मग बातमी वाचाच; मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी दिले ‘हे’ महत्वाचे निर्देश

Jan 23, 2026 | 02:35 AM
शाळेमध्ये टिळा लावून जावे की नाही; गणवेशाचे उल्लंघन म्हणत लंडन स्कूलचा हिंदू विद्यार्थ्यांला धक्का

शाळेमध्ये टिळा लावून जावे की नाही; गणवेशाचे उल्लंघन म्हणत लंडन स्कूलचा हिंदू विद्यार्थ्यांला धक्का

Jan 23, 2026 | 01:12 AM
भरणे-पाटील मैत्री कार्यकर्त्यांना कितपत रुचणार? इंदापुरातील अनपेक्षित समीकरणांमुळे राजकारणाला नवे वळण

भरणे-पाटील मैत्री कार्यकर्त्यांना कितपत रुचणार? इंदापुरातील अनपेक्षित समीकरणांमुळे राजकारणाला नवे वळण

Jan 23, 2026 | 12:30 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Jan 22, 2026 | 06:35 PM
Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Jan 22, 2026 | 05:45 PM
Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Jan 22, 2026 | 05:35 PM
Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Jan 22, 2026 | 05:31 PM
Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Jan 22, 2026 | 05:13 PM
BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

Jan 22, 2026 | 05:05 PM
MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

Jan 22, 2026 | 03:20 PM