Baramati Assembly bypoll Elections 2026: ‘आजोबा लवकर बरे व्हा!’ रुग्णालयात असलेल्या शरद पवारांसाठी पार्थ पवारांचे खास ट्विट

बारामतीमध्ये एकीकडे पोटनिवडणुकीसाठी मतदान होत असताना, दुसरीकडे दिवंगत अजित पवार यांचे पुत्र पार्थ पवार यांनी शरद पवार यांच्या प्रकृतीची काळजी व्यक्त केली आहे.

Updated On: Apr 23, 2026 | 01:48 PM
  • शरद पवार हे प्रकृती अस्वस्थतेमुळे मतदानाचा हक्क बजावू शकणार नाहीत
  • पार्थ पवार यांनी शरद पवार यांच्यासाठी खास ट्विट
  • आजोबा लवकर बरे व्हा- पार्थ पवार
Baramati Assembly bypoll Elections 2026: बारामती पोटनिवडणुकीसाठी आज मतदान पार पडत असताना ज्येष्ठ नेते शरद पवार हे प्रकृती अस्वस्थतेमुळे मतदानाचा हक्क बजावू शकणार नाहीत. याबाबत त्यांनी स्वतः माहिती दिली आहे.

“या पोटनिवडणुकीसाठी बारामती येथे येऊन आतापर्यंतच्या प्रघातानुसार मतदान करण्याचे मी ठरवले होते. मात्र, दुर्दैवाने प्रकृती बिघडल्याने मला मुंबईतील रुग्णालयात दाखल व्हावे लागले.” असे शरद पवार यांनी म्हटले आहे. डॉक्टरांनी उपचार सुरू असल्याने आणि सक्तीची विश्रांती आवश्यक असल्यामुळे मुंबईबाहेर जाण्यास मनाई केली असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे यंदा ते बारामतीत येऊन मतदान करू शकणार नसल्याचे त्यांनी नमूद केले.

बारामतीमध्ये एकीकडे पोटनिवडणुकीसाठी मतदान होत असताना, दुसरीकडे दिवंगत अजित पवार यांचे पुत्र पार्थ पवार यांनी शरद पवार यांच्या प्रकृतीची काळजी व्यक्त केली आहे. पार्थ पवार यांनी त्यांच्या ट्विटर एक्सवर ट्विट करत शरद यांना लवकर बरे व्हा, असे ट्विट करत त्यांच्या आरोग्यासाठी प्रार्थना केली आहे.

पार्थ पवार यांनी ट्विट करत म्हटले आहे की, ‘आजोबा, लवकर बरे व्हा! तुम्हाला शक्ती , आराम आणि लवकरात लवकर बरे वाटावे, यासाठी आम्ही सदिच्छा व्यक्त करतो. आम्ही सर्वजण तुमच्या उत्तम आरोग्यासाठी प्रार्थना करत आहोत.’ असं पार्थ पवार यांनी म्हटले आहे.

शरद पवार यांनी या निवडणुकीसाठी सुनेत्रा पवार यांनाही पाठिंबा दिला आहे. सुनेत्रा पवार यांनीदेखील शरद पवार यांच्या आरोग्यासाठी प्रार्थना करत त्यांना संदेश पाठवला आहे.” प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे आदरणीय पवारसाहेब बारामती विधानसभा पोटनिवडणुकीच्या मतदानास उपस्थित राहू शकले नाहीत. मात्र त्यांचे आशीर्वाद माझ्यासाठी आणि बारामतीकरांसाठी लाखमोलाचे आहेत.’अस सुनेत्रा पवार यांनी म्हटले आहे.

सुनेत्रा पवार यांचे ट्विट

प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे आदरणीय पवार साहेब बारामती विधानसभा पोटनिवडणुकीच्या मतदानास उपस्थित राहू शकणार नाहीत. मात्र त्यांचे आशीर्वाद माझ्यासाठी आणि बारामतीकरांसाठी लाखमोलाचे आहेत. बारामतीसह महाराष्ट्राच्या व देशाच्या विकासात आदरणीय साहेबांचे योगदान प्रेरणादायी आहे. त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली आदरणीय दादांनीही विकासात्मक राजकारणाची समृद्ध परंपरा जपली.

Baramati Assembly bypoll Elections 2026: ‘जय पवार आले तर आमचे युगेंद्र पवार तयार!’; रोहित पवारांचे खळबळजनक विधान

आदरणीय साहेबांनी केलेल्या आवाहनाला बारामतीकर नक्कीच उत्स्फूर्त प्रतिसाद देतील. बारामतीची जनता विकासाच्या विचारांशी जोडलेली आहे आणि तीच दिशा पुढेही कायम राहील. आदरणीय साहेबांच्या प्रकृतीत लवकरात लवकर सुधारणा व्हावी, हीच मनःपूर्वक प्रार्थना!

बारामती विधानसभा पोटनिवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे (शरदचंद्र पवार) अध्यक्ष शरद पवार यांनी मतदारांना एक अत्यंत भावनिक आवाहन केले आहे. ही पोटनिवडणूक दिवंगत अजित पवार यांच्या निधनामुळे होत असल्याने, त्यांना श्रद्धांजली वाहण्यासाठी सुनेत्रा पवार यांना मोठ्या मताधिक्याने निवडून देण्याचे आवाहन त्यांनी केले आहे.

शरद पवार म्हणाले की, त्यांच्या पक्षाने (राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष – शरदचंद्र पवार) या पोटनिवडणुकीत सुनेत्रा अजित पवार यांना अधिकृत पाठिंबा जाहीर केला आहे. स्व. अजित पवार यांनी बारामतीसाठी दिलेले योगदान मोठे आहे. त्यांना श्रद्धांजली अर्पण करण्याचा सर्वोत्तम मार्ग म्हणजे त्यांच्या पत्नी सुनेत्रा पवार यांना विजयी करणे, असे मत पवारांनी व्यक्त केले.

“बारामतीच्या मतदारांनी माझ्यावर आजवर प्रदीर्घ विश्वास ठेवला आहे. माझ्या या आवाहनाला बारामतीकर नक्कीच प्रतिसाद देतील, अशी मला खात्री आहे,” अशा शब्दांत त्यांनी मतदारांप्रती विश्वास व्यक्त केला.

