RCB vs PBKS : ‘किंग’ Kohli चा नवा रेकॉर्ड, ‘ही’ कामगिरी करणारा जगातील पहिला खेळाडू

Virat Kohli 500 Runs in IPL 2026: विराट कोहलीने पंजाब किंग्सविरुद्धच्या सामन्यात एका नवा विक्रम केला आहे. अशी कामगिरी करणारा तो जगातील पहिला खेळाडू ठरला आहे.

Updated On: May 17, 2026 | 06:01 PM
photo- social media
  • किंग कोहलीने इतिहास रचला
  • ९व्यांदा गाठला ५०० चा टप्पा
  • कोहलीची किंग्सविरुद्ध तूफानी फलंदाजी
आयपीएल २०२६ मध्ये विराट कोहलीची बॅट चांगलीच तळपली आहे. कोहली आयपीएलमध्ये एका पाठोपाठ अनेक विक्रम रचत आहे. हंगामातील ६१ वा सामना पंजाब किंग्स आणि रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरु यांच्यात खेळला जात आहे. या सामन्यात शानदार फलंदाजी करत कोहलीने आणखी एक नवीन विक्रम केला आहे. आरसीबीचा स्टार फलंदाज विराट कोहलीने पंजाबविरुद्धच्या सामन्यात षटकार मारून इतिहास रचला आहे. कोहली आयपीएलच्या इतिहासात एकाच फ्रँचायझीकडून सलामीवीर म्हणून ५५०० धावा करणारा पहिला फलंदाज ठरला आहे. आजपर्यंत आयपीएलमध्ये एकाच फ्रँचायझीकडून खेळताना कोणत्याही फलंदाजाने ही कामगिरी केलेली नाही.

किंग कोहलीने इतिहास रचला

विराट कोहलीने आयपीएलच्या ९ हंगामात ५०० पेक्षा अधिक धावा केल्या आहेत. इंडियन प्रीमियर लीगच्या सर्वाधिक हंगामांमध्ये ५०० पेक्षा जास्त धावा करण्याचा विक्रम आता विराट कोहलीच्या नावावर आहे. या यादीत डेव्हिड वॉर्नर आणि केएल राहुल दुसऱ्या क्रमांकावर आहेत, या दोघांनीही सात वेळा ५०० पेक्षा जास्त धावा केल्या आहेत.

विराट कोहलीने आयपीएल २०२६ मध्ये १३ डावांत ५४२ धावा केल्या आहेत. या काळात त्याने एक शतक आणि चार अर्धशतके झळकावली आहेत. आयपीएल २०२६ मध्ये त्याने आतापर्यंत १६४.७४ च्या स्ट्राईक रेटने फलंदाजी केली आहे.रविवारी पंजाब किंग्सविरुद्ध शानदार अर्धशतक झळकावून त्याने पुन्हा एकदा आपल्या संघाला दमदार सुरुवात करून दिली. त्याने तीन चौकार आणि तितक्याच षटकारांच्या मदतीने अवघ्या ३१ चेंडूंमध्ये हे अर्धशतक पूर्ण केले.

९ व्यांदा गाठला ५०० चा टप्पा

  • आयपीएल २०११ – ५५७ धावा
  • आयपीएल २०१३ – ६३४ धावा
  • आयपीएल २०१५ – ५०५ धावा
  • आयपीएल २०१६ – ९७३ धावा
  • आयपीएल २०१८ – ५३० धावा
  • आयपीएल २०२३ – ६३९ धावा
  • आयपीएल २०२४ – ७४१ धावा
  • आयपीएल २०२५ – ६५७ धावा
  • आयपीएल २०२६, – ५४२+धावा, आतापर्यंत

वयाच्या ३५ वर्षांनंतर एका हंगामात ५०० पेक्षा जास्त धावा

  • विराट कोहली- ३
  • सचिन तेंडुलकर- २
  • फाफ डू प्लेसिस- २

कोहलीची किंग्सविरुद्ध तूफानी फलंदाजी

कोहलीने पंजाब किंग्सविरुद्ध नेहमीच शानदार फलंदाजी केली आहे. या सामन्यादरम्यान, त्याने पंजाबविरुद्ध आपल्या आयपीएल कारकिर्दीत १२१७ धावा पूर्ण केल्या, जो एकाच संघाविरुद्ध सर्वाधिक धावा करण्याचा विक्रम आहे. पंजाब व्यतिरिक्त, विराटने चेन्नई सुपर किंग्सविरुद्ध ११७४ आणि दिल्ली कॅपिटल्सविरुद्ध ११७२ धावा देखील केल्या आहेत.

May 17, 2026 | 05:58 PM
