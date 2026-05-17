RCB vs PBKS : ‘किंग’ Kohli चा नवा रेकॉर्ड, ‘ही’ कामगिरी करणारा जगातील पहिला खेळाडू

RCB Vs PBKS: धुरळाच! Venky च्या वादळी खेळीने पंजाबचं प्लेऑफचं स्वप्न भंगणार? किंग्जला 223 रन्सची गरज
विराट कोहलीने आयपीएलच्या ९ हंगामात ५०० पेक्षा अधिक धावा केल्या आहेत. इंडियन प्रीमियर लीगच्या सर्वाधिक हंगामांमध्ये ५०० पेक्षा जास्त धावा करण्याचा विक्रम आता विराट कोहलीच्या नावावर आहे. या यादीत डेव्हिड वॉर्नर आणि केएल राहुल दुसऱ्या क्रमांकावर आहेत, या दोघांनीही सात वेळा ५०० पेक्षा जास्त धावा केल्या आहेत.
विराट कोहलीने आयपीएल २०२६ मध्ये १३ डावांत ५४२ धावा केल्या आहेत. या काळात त्याने एक शतक आणि चार अर्धशतके झळकावली आहेत. आयपीएल २०२६ मध्ये त्याने आतापर्यंत १६४.७४ च्या स्ट्राईक रेटने फलंदाजी केली आहे.रविवारी पंजाब किंग्सविरुद्ध शानदार अर्धशतक झळकावून त्याने पुन्हा एकदा आपल्या संघाला दमदार सुरुवात करून दिली. त्याने तीन चौकार आणि तितक्याच षटकारांच्या मदतीने अवघ्या ३१ चेंडूंमध्ये हे अर्धशतक पूर्ण केले.
IPL 2026: KKR च्या विजयाने प्लेऑफच्या शर्यतीत मोठा ट्विस्ट, बदलले पॉईंट टेबलचे गणित; टॉप-4 साठी चुरस वाढली