UAE Drone Attack : UAE पुन्हा हादरलं! ‘या’ महत्त्वाच्या अणुउर्जा प्रकल्पाजवळ भीषण ड्रोन हल्ला; इराणी हल्ल्याचा संशय

UAE Drone Attack : मध्यपूर्वेत पुन्हा एकदा तणावाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. यूएईला पुन्हा लक्ष्य करण्यात आले असून देशाच्या महत्त्वाच्या अणुउर्जा प्रकल्पावर हल्ला करण्यात आला आहे.

Updated On: May 17, 2026 | 05:51 PM
  • UAE पुन्हा हादरले
  • अणुऊर्जा प्रकल्पावर ड्रोन हल्ला
  • जगात खळबळ
UAE Drone Attack news in marathi : अबुधाबी : एक खळबळजनक वृत्त समोर आले आहे. संयुक्त अरब अमिराती(UAE) मध्ये पुन्हा एकदा ड्रोन हल्ला करण्यात आली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, यूएईमधील सर्वात महत्त्वाच्या आणि संवेदनशील मानल्या जाणाऱ्या बराकाह अणुउर्जा प्रकल्पावर रविवारी(१७ मे) हा भीषण हल्ला झाला आहे. या ड्रोन हल्ल्यामुळे प्रकल्पाच्या बाहेरील आवारात असलेल्या एका इलेक्ट्रिक जनरेटला आग लागली आहे. या हल्ल्यामुळे मध्यपूर्वेतील तणाव पुन्हा पेटण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. तसे. यामुळे जागतिक स्तरावरही चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

सुदैवाने मोठी दुर्घटना टळली

यूएईच्या माध्यमांनी दिलेल्या माहितीनुसार, हा हल्ला प्रकल्पाच्या मुख्य आणि अंतर्गत सुरक्षेच्या बाहेर असलेल्या जनरेटरवर झाला आहे. हल्ला होताच मोठा स्फोट झाला आणि आग लागली. परंतु सुरक्षा दलांनी आणि अग्निशामक अधिराऱ्यांनी तातडीने कारवाई करत आगीवर नियंत्रण मिळवले.

सुदैवाने या दुर्घटनेत कोणतीही जीवितहानी झाली नाही. याशिवाय फेडरल ऑथॉरिटी फॉर न्यूक्लियर रेग्लेल्यूशनने या हल्ल्यामुळे अणु सुरक्षेला किंवा रेडिएशनला कोणताही धोका नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. प्रकल्पातील सर्व युनिट्स सुरक्षित असल्याचे सांगितले आहे.

इराण युद्धामुळे यूएईवर संकट

अमेरिका इराणमधील तणाव गेल्या काही काळात कमालीचा वाढला आहे. या काळात आतापर्यंत यूएईवर तब्बल २,८०० हून अधिक वेळा क्षेपणास्त्र आणि ड्रोन हल्ले करण्यात आले आहेत. बराकाह अणू प्रकल्प हा संपूर्ण अरब जगताली पहिला व्यावसायिक अणुउर्जा प्रकल्प आहे. हा देशाची २५% विजेची गरज पूर्ण करतो. या प्रकल्पावर हल्ल्याची ही पहिलीच वेळ नाही. परंतु नुकत्या झालेल्या हल्ल्याची जबाबदारी अद्याप कोणीही घेतलेली नाही. मात्र, इराणने हा हल्ला केला असल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे.

जागतिक परिणाम

सध्या या वाढत्या तणावामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत कच्चा तेलाच्या किमती गगनाला भिडल्या आहेत. अमेरिका-इराण शांतता चर्चा पूर्णपणे ठप्प झाली आहे. तसेच होर्मुझमध्ये तणाव वाढत आहे. अशीच परिस्थिती राहिली तर जागतिक इंधन पुरवठा विस्कळीत होऊन जगाच्या अर्थव्यवस्थेवर मोठा परिणाम होऊ शकतो.

Published On: May 17, 2026 | 05:51 PM

