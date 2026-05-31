साखर उद्योगाला केंद्र सरकारचा मोठा दिलासा, मागण्यांबाबत 10 दिवसांत निर्णय घेणार; अमित शहांची ग्वाही

Updated On: May 31, 2026 | 01:23 PM IST
सारांश

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली साखर उद्योगाच्या शिष्टमंडळाने नवी दिल्ली येथे अमित शहा यांची भेट घेतली. सुमारे दीड तास चाललेल्या बैठकीत साखर उद्योगासमोरील आर्थिक आणि धोरणात्मक प्रश्नांवर सविस्तर चर्चा झाली.

सौजन्य - नवराष्ट्र टीम

विस्तार
  • साखर उद्योगाला केंद्र सरकारचा मोठा दिलासा
  • मागण्यांबाबत 10 दिवसांत निर्णय घेणार
  • केंद्रीय मंत्री अमित शहांची ग्वाही
इंदापूर : देशातील साखर उद्योगासमोरील विविध अडचणी सोडविण्यासाठी केंद्र सरकार सकारात्मक असून, इथेनॉल प्रकल्प विस्तारीकरणासाठीच्या व्याज सवलत योजनेतील सुमारे १,४०० कोटी रुपयांची देय रक्कम तातडीने अदा करण्यात येईल. तसेच इथेनॉल दरवाढ, साखरेचा किमान विक्री दर वाढविणे आदी मागण्यांबाबत प्रधानमंत्र्यांशी चर्चा करून पुढील दहा दिवसांत दिलासादायक निर्णय घेण्यात येईल, अशी ग्वाही केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी दिली असल्याची माहिती राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाचे अध्यक्ष हर्षवर्धन पाटील यांनी दिली.

 

बैठकीत हर्षवर्धन पाटील यांनी साखरेचा किमान विक्री दर वाढविणे, बी-हेवी मोलॅसिस व सिरपपासून तयार होणाऱ्या इथेनॉलचे दर वाढविणे, पेट्रोलमधील इथेनॉल मिश्रणाचे प्रमाण वाढविणे, साखर कारखान्यांच्या कर्जावरील व्याजमाफी, ऊस विकास निधीतील कर्जांसाठी एकरकमी परतफेड योजना, हार्वेस्टर यंत्रांसाठी अनुदान तसेच बायोगॅस आणि मल्टीफीड डिस्टिलरी प्रकल्पांना प्रोत्साहन देण्याच्या मागण्या मांडल्या.

बारा वर्षांची परतफेड मुदत देण्याची मागणी

तसेच साखर कारखान्यांच्या विविध बँकांकडील कर्जांचे पुनर्गठन करून दोन वर्षांचा स्थगिती कालावधी व बारा वर्षांची परतफेड मुदत देण्याची मागणीही करण्यात आली. यावर राज्य सरकारने हमी देऊन प्रस्ताव पाठविल्यास केंद्र सरकार सकारात्मक विचार करेल, असे अमित शहा यांनी स्पष्ट केल्याचे पाटील यांनी सांगितले. केंद्र सरकारच्या सकारात्मक भूमिकेमुळे साखर उद्योगाला मोठा दिलासा मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे.

Published On: May 31, 2026 | 01:23 PM

Tech Tips: 24 तास सुरु असतो Wi-Fi Router? तुमची एक चूक अन् होऊ शकतो मोठा ब्लास्ट… असं राहा सुरक्षित

May 31, 2026 | 02:19 PM
