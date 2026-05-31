हडपसरमधील अवैध हातभट्टी दारूवरुन शिवसेना आक्रमक; शेकडो लिटर गावठी दारूचा साठा नष्ट

पुणे : पुणे शहरातील विषारी दारूकांडात १५ नागरिकांचा मृत्यू झाल्यानंतर अवैध दारू व्यवसायाविरोधात संताप व्यक्त होत असताना शिवसेनेने हडपसर परिसरात धडक कारवाई केली आहे. कृष्णानगर, तरवडे वस्ती पोलीस चौकीच्या परिसरात तसेच साठे वस्ती भागात सुरू असलेल्या अवैध दारू हातभट्ट्यांवर शिवसैनिकांनी धडक देत शेकडो लिटर बनावट गावठी दारूचा साठा नष्ट केला आहे. शिवसेना पुणे शहरप्रमुख प्रमोद भानगिरे यांच्या नेतृत्वाखाली ही मोहीम राबविण्यात आली. यावेळी शिवसैनिकांनी अवैध दारूभट्ट्या उद्ध्वस्त करून दारू निर्मितीचे साहित्य नष्ट केले.
यावेळी बोलताना प्रमोद भानगिरे यांनी अवैध दारू व्यवसायाबाबत पोलिसांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. “अवैध दारूभट्ट्या सर्वसामान्य नागरिकांना दिसतात, मग त्या पोलिसांना का दिसत नाहीत?” असा सवाल त्यांनी केला. तसेच शहरातील अनेक भागांत वर्षानुवर्षे सुरू असलेल्या अवैध धंद्यांमुळे नागरिकांमध्ये नाराजी असल्याचे त्यांनी सांगितले.
विषारी दारूमुळे नागरिकांचे जीव जात असताना संबंधित यंत्रणांनी अधिक प्रभावी कारवाई करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली. हडपसर परिसरात अवैध दारू विक्री, हातभट्ट्या आणि अन्य बेकायदेशीर धंद्यांविरोधात शिवसेना सातत्याने आवाज उठवत असून यापुढेही आमच्याकडून अशी मोहीम सुरु राहील, असा इशाराही भानगीरे यांनी दिला.
यावेळी प्रवीण हिलगे, विक्रम घाडगे, रोहित भालचिंम, प्रकाश कालगुडे, गणेश साळुंखे, माऊली साळुंखे, रवी लोखंडे, सूरज खिल्लारे यांच्यासह शेकडो शिवसैनिक आणि नागरिक सहभागी झाले होते. शिवसेनेच्या या धडक मोहीमेमुळे परिसरात मोठी खळबळ उडाली असून, अवैध दारू व्यवसायाविरोधातील लढा आणखी तीव्र होण्याचे संकेत मिळत आहेत.
मृत्यूनंतर ‘उत्पादन शुल्क’ला जाग
पिंपरी-चिंचवड आणि पुणे शहरातील अनेक जणांचा विषारी दारू प्यायल्याने मृत्यू झाल्याची घटना उघडकीस आल्यानंतर राज्य उत्पादन शुल्क विभाग (स्टेट एक्साईज) खडबडून जागा झाला आहे. शुक्रवारी अवैध दारूविरोधात धडक कारवाई करत विभागाने ५४ गुन्हे दाखल केले. या कारवाईत ५२ आरोपींना अटक करण्यात आली असून, ४ हजार ४८० लिटर गावठी दारू जप्त करण्यात आली आहे. तसेच दारू निर्मितीसाठी वापरले जाणारे सुमारे ४२ हजार लिटर रसायन नष्ट करण्यात आले आहे.