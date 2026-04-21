Satara News : औंध उपकेंद्रात १० एम.व्ही.ए.आर. क्षमतेच्या दोन कपॅसिटर बँकांचे लोकार्पण!

सातारा जिल्ह्यातील औंध उपकेंद्रात १० एम.व्ही.ए.आर. क्षमतेच्या दोन कपॅसिटर बँकांचे लोकार्पण करण्यात आले. हा प्रकल्प महापारेषणच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी कोणत्याही कंत्राटदाराशिवाय पूर्ण केला.

Updated On: Apr 21, 2026 | 09:01 PM
फोटो सौजन्य - Social Media

фото сौजन्य - Social Media

सातारा जिल्ह्यातील वडूज येथील १३२ के.व्ही. औंध उपकेंद्रात १० एम.व्ही.ए.आर. क्षमतेच्या दोन कपॅसिटर बँकांचे लोकार्पण करण्यात आले असून, या प्रकल्पामुळे परिसरातील वीजपुरवठा व्यवस्थेत मोठी सुधारणा होणार आहे. महापारेषण वीज कंपनीच्या मुख्य अभियंता सौ. शिल्पा कुंभार यांच्या हस्ते या प्रकल्पाचे उद्घाटन करण्यात आले. विशेष म्हणजे, हा संपूर्ण प्रकल्प कोणत्याही बाह्य कंत्राटदाराशिवाय महापारेषणच्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी स्वतःच्या प्रयत्नांतून पूर्ण केला आहे.

या कपॅसिटर बँक प्रकल्पामुळे खटाव, कोरेगाव आणि माण तालुक्यातील कृषी व घरगुती ग्राहकांना मोठा फायदा होणार आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून या भागात कमी विद्युत दाबाची समस्या होती, ज्यामुळे शेती व घरगुती वापरावर परिणाम होत होता. ही समस्या लक्षात घेऊन २०२२ पासून महापारेषणच्या अधिकाऱ्यांनी यावर अभ्यास सुरू केला आणि सातत्याने पाठपुरावा करून अखेर २०२६ मध्ये हा प्रकल्प पूर्णत्वास नेला.

मूळ नियोजनानुसार हा प्रकल्प जुलै २०२६ पर्यंत पूर्ण होणे अपेक्षित होते. मात्र, अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी अवघ्या १५ दिवसांत रात्रंदिवस मेहनत घेऊन एप्रिल महिन्यातील तीव्र उष्णतेत हे काम पूर्ण केले. त्यामुळे या प्रकल्पाची कार्यक्षमता आणि कर्मचारीवर्गाची जिद्द अधोरेखित होते.

या प्रकल्पासाठी आवश्यक साहित्य सांगली येथील मॅग्नेविन कंपनीकडून पुरवण्यात आले. प्रकल्पाच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी अधिक्षक अभियंता प्रांजळ कांबळे, कार्यकारी अभियंता हुसे साहेब, तसेच सौ. सुनीता कुलकर्णी यांनी मार्गदर्शन केले. औंध उपकेंद्र प्रमुख जयवंत कुंभार, अतिरिक्त कार्यकारी अभियंता सौ. पवार, तसेच कृष्णात पाटील आणि महेश कारखानीस यांनी नियोजन आणि अंमलबजावणीत महत्त्वाची भूमिका बजावली.

या कपॅसिटर बँकांमुळे संबंधित भागातील वीज वितरण कंपनीच्या ग्राहकांना कमी व्होल्टेजच्या समस्येतून मोठा दिलासा मिळणार असून, शेती, उद्योग आणि घरगुती वापरासाठी अधिक स्थिर आणि गुणवत्तापूर्ण वीजपुरवठा मिळणार आहे. त्यामुळे स्थानिक नागरिकांमध्ये समाधानाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

Published On: Apr 21, 2026 | 09:01 PM

"पुढील वर्षापासून 'पुणे कृषी नवसंकल्पना स्पर्धा…"; काय म्हणाले CM Devendra Fadnavis?

