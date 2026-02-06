Devgadh Mango Farmers: देवगडच्या आंबा बागायतदारांवर १० वर्षांतील सर्वात मोठे अरिष्ट; पालकमंत्री नितेश राणेंना साकडे

नोव्हेंबर व डिसेंबर महिन्यात आंबा कलमांना मोठ्या प्रमाणात मोहोर आल्याने यंदा भरघोस उत्पादनाची अपेक्षा निर्माण झाली होती. मात्र मोहोरासोबत पालवीही मोठ्या प्रमाणात आल्याने तुडतुडे किडीचा प्रादुर्भाव वाढला. त्यावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी शेतकरी-बागायतदारांनी मोठ्या खर्चाने फवारण्या केल्या. दरम्यान, अचानक वाढलेल्या थंडीमुळे कमाल व किमान तापमानातील फरक १० अंशांपेक्षा अधिक राहिला.
तापमानात घट झाल्यामुळे संयुक्त फुलांचे प्रमाण कमी झाले, तर नरफुले अधिक राहिली. परिणामी फळधारणा जवळजवळ न झाल्यासारखी असून जी थोडीफार झाली आहे, तीही झाडांच्या टोकावर असल्याने ती बेभरवशाची असल्याचे शेतकऱ्यांनी सांगितले. यातच गळून गेलेल्या मोहोरावर पुनर्मोहोर येत असताना त्यावर थ्रीप्स (फुलकीड) किडीचा तीव्र प्रादुर्भाव झाला आहे. या किडीवर अद्याप कोणताही ठोस उपाय उपलब्ध नसल्याने उरलेली थोडीफार आशाही संपुष्टात येण्याची भीती व्यक्त करण्यात आली.
फवारण्या, मजुरी, कीटकनाशके व इतर निविष्ठांवरील खर्च मोठ्या प्रमाणात वाढून तो शेतकऱ्यांच्या आवाक्याबाहेर गेला आहे. मागील दहा वर्षांतील ही सर्वात गंभीर परिस्थिती असल्याचे सांगत या संकटातून शेतकऱ्यांना बाहेर काढण्यासाठी शासनाने वेळीच आणि प्रभावी उपाययोजना कराव्यात, अशी कळकळीची मागणी शेतकरी संघाच्या वतीने अध्यक्ष विलास रूमडे यांनी पालकमंत्र्यांकडे करण्यात आली आहे.
ही आंब्यावरील सर्वात विनाशकारी कीड मानली जाते.
सध्या कोकणात या किडीचा प्रादुर्भाव मोठ्या प्रमाणावर दिसून येत आहे.