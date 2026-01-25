Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Dharashiv ZP Election 2026: धाराशिवमध्ये शिवसेनेचे अस्तित्व धोक्यात? तिकीट वाटपात भाजपचा थेट हस्तक्षेप, शिवसैनिकांचा संताप

भाजप आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांनी शिवसेनेचा ‘गेम’ केला असल्याचे पक्षाने अधिकृतपणे जाहीर करावे. तसेच, आगामी निवडणूक ही 'अपक्ष पुरस्कृत आघाडी' म्हणून लढवण्याचा निर्णय घ्यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

Updated On: Jan 25, 2026 | 10:11 AM
Dharashiv ZP Election 2026: धाराशिवमध्ये शिवसेनेचे अस्तित्व धोक्यात? तिकीट वाटपात भाजपचा थेट हस्तक्षेप, शिवसैनिकांचा संताप

Dharashiv ZP Election 2026: धाराशिवमध्ये शिवसेनेचे अस्तित्व धोक्यात? तिकीट वाटपात भाजपचा थेट हस्तक्षेप, शिवसैनिकांचा संताप

  • एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांच्या शिवसेनेत प्रचंड गोंधळ
  • “शिवसेनेचे एबी फॉर्म भाजप आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांच्या मुलाच्या हातात कसे गेले
  • भाजप आमदारांविरोधात शिंदे गटाचे कार्यकर्ते आक्रमक
Shivsena BJP Dharashiv ZP Election 2026: धाराशिव जिल्ह्यातील राजकीय वर्तुळातून एक धक्कादायक बातमी समोर आली आहे. उपमुख्यमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांच्या शिवसेनेत प्रचंड गोंधळ उडाल्याची चर्चा सुरू आहे. जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीसाठी शिवसेनेच्या उमेदवारांचे एबी फॉर्म भाजप आमदार राणा जगजितसिंह पाटील (ranajagjitsinha patil) आणि त्यांचे पुत्र मल्हार पाटील यांच्या हातून वाटप करण्यात आल्याचा आरोप शिंदे सेनेच्या पदाधिकाऱ्यांकडून करण्यात आला आहे. महत्त्वाची बाब म्हणजे शिंदेसेनेचे पदाधिकारी अविनाश खापे आणि जिल्ह्याचे संपर्क प्रमुख राजन साळवी यांच्यातील ऑडिओ क्लीप व्हायरल झाल्यामुळे तर या आरोपांना दुजोराच मिळाला आहे.

व्हायरल झालेल्या ऑडिओ क्लिपमध्ये शिंदे सेनेच्या कार्यकर्त्यांचा संताप व्यक्त करताना ऐकू येत आहे. ” शिवसैनिक म्हणून ओळख सांगायला लाज वाटते. दिवसभर आमच्यासोबत बैठका करायच्या आणि रात्री भाजप आमदारांसोबत गुप्त बैठका करायच्या, त्यानंतर एबी फॉर्म वाटप,” असे थेट आरोप राजन साळवी यांच्यावर करण्यात आले आहेत.

Shivsena BJP Dharashiv ZP Election 2026: शिवसेनेचे एबी फॉर्म भाजप आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांच्या मुलाच्या हातात कसे

ऑडिओ क्लिपमध्ये अविनाश खापे थेट बोलताना ऐकू येत आहेत, “शिवसेनेचे एबी फॉर्म भाजप आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांच्या मुलाच्या हातात कसे गेले? असा सवाल खापे उपस्थित करत आहेत. तसेच, शिवसेनेचे उमेदवार उभे करण्याचा अधिकार भाजप नेत्यांना कोणी दिला? संपर्कप्रमुख म्हणून निर्णय घेण्याची सगळी जबाबदारी तुमच्यावर असताना लोकशाही संपवून हुकूमशाही कशी सुरू केली, असा सवालही खापे यांनी केला आहे. त्याचवेळी राजन साळवी यांनीदेखील भाजप आमदारांकडे तिकीटे दिल्याचे कबुल केल्याचा दावा कार्यकर्त्यांकडून केला जात आहे. यापूर्वीही धाराशिवमध्ये तिकीट वाटपात भाजपने हस्तक्षेप केल्यामुळे शिवसेनेचे तिकीट विकले गेल्याचा आरोप शिंदे गटाच्या शिवसैनिकांकडून करण्यात आला होता.

 

Shivsena BJP Dharashiv ZP Election 2026:  गद्दार म्हणून हिणवलं गेल, तरीही

या सगळ्या घडामोडींमुळे शिंदे सैनिकांमध्ये प्रचंड संतापाची लाट उसळली आहे. “आम्ही जीव धोक्यात घालून काम करायचं लोक अंगावर येत होते. गद्दार म्हणून हिणवलं गेल, तरीही आम्ही शिवसेनेसाठी रस्त्यावर उतरलो. आज मात्र पक्षात लोकशाही राहिली नाही,” अशी खंत कार्यकर्त्यांकडून या ऑडिओ क्लिपमध्ये व्यक्त करण्यात आली आहे.

धाराशिवमधील शिवसेना पदाधिकाऱ्यांनी आक्रमक पवित्रा घेतला आहे.  भाजप आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांनी शिवसेनेचा ‘गेम’ केला असल्याचे पक्षाने अधिकृतपणे जाहीर करावे. तसेच, आगामी निवडणूक ही ‘अपक्ष पुरस्कृत आघाडी’ म्हणून लढवण्याचा निर्णय घ्यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. या मागण्या मान्य न झाल्यास राजकारण सोडून घरी बसू, असा इशाराही शिवसैनिकांनी दिला आहे.

या प्रकरणाशी संबंधित एका ऑडिओ क्लिपमध्ये पदाधिकारी अविनाश खापे यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. “आपण तानाजी सावंत यांचे कार्यकर्ते नसून, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि श्रीकांत शिंदे यांचे निष्ठावान कार्यकर्ते आहोत. मात्र, धाराशिवमध्ये शिवसेनेचे अस्तित्व टिकवायचे असेल, तर जिल्ह्याची सर्व सूत्रे तानाजी सावंत यांच्या हातात दिली पाहिजेत, असे ठाम मत त्यांनी व्यक्त केले आहे.

 

