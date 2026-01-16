Municipal Corporation Election 2026 : धाराशिवच्या उपनगराध्यक्षपदी अक्षय ढोबळे, १३ मतांनी विजय

धाराशिव : महाराष्ट्रातील २९ महानगरपालिकांच्या निवडणुकीत ज्यामध्ये बीएमसीचा समावेश आहे. भाजप आघाडीने विरोधकांना पूर्णपणे हादरवून टाकले. राज्यातील २९ महानगरपालिकांपैकी २३ महानगरपालिकांमध्ये भाजप आघाडी आघाडीवर आहे. याचदरम्यान धाराशिव नगरपालिकेच्या शुक्रवारी (१६ जानेवारी) झालेल्या सर्वसाधारण सभेत उपनगराध्यक्षपदासाठी झालेल्या निवडणुकीत भाजपाचे नगरसेवक अक्षय ढोबळे यांनी विजय मिळवला. नगरपालिकेतील संख्याबळ पाहता ही निवड बिनविरोध होण्याची शक्यता होती. मात्र ऐनवेळी काँग्रेसने उमेदवार देत निवडणुकीत रंगत आणली.
उपनगराध्यक्षपदासाठी भाजपकडून अक्षय ढोबळे यांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केला, तर काँग्रेसकडून अक्षय जोगदंड यांनी अर्ज दाखल केला. दोन अर्ज आल्याने निवडणूक प्रक्रिया राबविण्यात आली. झालेल्या मतदानात अक्षय ढोबळे यांनी अक्षय जोगदंड यांचा १३ मतांच्या फरकाने पराभव केला. या निवडणुकीत अक्षय ढोबळे यांना भाजपच्या २२ नगरसेवकांची मते व नगराध्यक्षांचे एक मत मिळून एकूण २३ मते मिळाली. तर अक्षय जोगदंड यांना शिवसेनेची (उबाठा) मते मिळाली. काँग्रेसचीही तीन मते त्यांच्या बाजूने पडली. त्यांना १० मते मिळाली.
सध्या नगरपालिकेत भाजपाचे २२, राष्ट्रवादीचे (शरद पवार) ८, शिवसेनेचे (उबाठा) ७, काँग्रेसचे ३ तर एमआयएमचा १ असे बलाबल आहे. याच्या पार्श्वभूमीवर भाजपकडे स्पष्ट बहुमत असल्याचे चित्र आहे. दरम्यान, चारही स्वीकृत नगरसेवकांच्या नियुक्त्या कालच पूर्ण झाल्या. यामध्ये भाजपकडून अमोल राजे निंबाळकर आणि सुजित साळुंखे यांची स्वीकृत नगरसेवक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. राष्ट्रवादी (शरद पवार) कडून पंकज भोसले, तर शिवसेना (उबाठा) कडून पंकज जयंतराव पाटील यांची स्वीकृत नगरसेवक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.
उपनगराध्यक्षपदी भाजपाकडून कोणाची नियुक्ती होते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते. अनेक संभाव्य नावातून अखेर अक्षय ढोबळे यांनी बाजी मारली. नगराध्यक्ष पदासाठीही ढोबळे यांच्या पत्नी पूर्वा अक्षय ढोबळे यांच्या नावाची चर्चा होती. अखेर पक्षाने त्यांना उपनगराध्यक्ष पदाची संधी दिली आहे.