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रेकॉर्डब्रेक पावसाचा माथेरानला फटका, शारलोट लेक ते सनसेट पॉईंट रस्ते खराब,पर्यटकांच्या सुरक्षेसाठी नगरपरिषदेचा महत्त्वाचा निर्णय

Updated On: Jul 18, 2026 | 01:23 PM IST
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सारांश

Matheran News : माथेरानमध्ये झालेल्या रेकॉर्डब्रेक पावसामुळे शारलोट लेक, इको पॉईंट, सनसेट पॉईंटसह अनेक प्रमुख रस्त्यांची दुरवस्था झाली आहे. नगराध्यक्ष चंद्रकांत चौधरी यांनी प्रत्यक्ष पाहणी करून रस्त्यांचे मोजमाप घेतले असून नगरपरिषद बांधकाम विभागाला तातडीने दुरुस्तीची कामे सुरू करण्याचे आदेश दिले आहेत.

रेकॉर्डब्रेक पावसाचा माथेरानला फटका, शारलोट लेक ते सनसेट पॉईंट रस्ते खराब,पर्यटकांच्या सुरक्षेसाठी नगरपरिषदेचा महत्त्वाचा निर्णय

रेकॉर्डब्रेक पावसाचा माथेरानला फटका, शारलोट लेक ते सनसेट पॉईंट रस्ते खराब,पर्यटकांच्या सुरक्षेसाठी नगरपरिषदेचा महत्त्वाचा निर्णय

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विस्तार
  • रेकॉर्डब्रेक पावसामुळे खराब झालेल्या रस्त्यांची नगराध्यक्ष कडून पाहणी
  • तातडीने दुरुस्ती करण्याचे आदेश
  • पर्यटकांच्या सुरक्षेसाठी नगरपरिषदेचा महत्त्वाचा निर्णय
माथेरान : रेकॉर्डब्रेक पावसानंतर माथेरानचे रस्ते उखडले असून त्या सर्व रस्त्यांची माथेरान नगरपरिषदेचे नगराध्यक्ष चंद्रकांत चौधरी यांनी पाहणी केली. त्यानंतर नगरपरिषद बांधकाम विभाग यांच्याकडून रस्त्यांची दुरुस्ती करण्यासाठी मोजमाप देखील घेतली आहे.दरम्याना शहरातील सर्व रस्त्यांची तातडीने दुरुस्ती करण्याचे आदेश दिले आहेत.

गेल्या आठवड्यात माथेरानमध्ये झालेल्या रेकॉर्डब्रेक पावसामुळे शहरातील अनेक प्रमुख रस्त्यांची मोठी दुरवस्था झाली आहे. विशेषतः शारलोट लेक, इको पॉईंट, सनसेट पॉईंट आणि इतर प्रमुख पर्यटनस्थळांकडे जाणारे रस्ते खराब झाल्याने पर्यटक आणि स्थानिक नागरिकांना चालताना मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे.या पार्श्वभूमीवर माथेरान नगरपरिषदेचे नगराध्यक्ष चंद्रकांत चौधरी यांनी नगरपरिषदेच्या अधिकाऱ्यांसोबत प्रत्यक्ष घटनास्थळी जाऊन पाहणी केली. विविध ठिकाणी खराब झालेल्या रस्त्यांचे मोजमाप घेण्यात आले तसेच दुरुस्तीच्या कामासाठी आवश्यक बाबींचा आढावा घेण्यात आला. यावेळी संबंधित अधिकाऱ्यांना रस्त्यांची दुरुस्ती तातडीने सुरू करण्याचे आणि कामात कोणताही विलंब होऊ नये, अशा स्पष्ट सूचना देण्यात आल्या.

 

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माथेरान नगरपरिषदेचे नगराध्यक्ष चंद्रकांत चौधरी यांनी नुकत्याच झालेल्या मुसळधार पावसामुळे नुकसान झालेली रस्त्यांची पाहणी केली. माथेरानमधील अनेक प्रमुख रस्त्यांचे नुकसान ग्रस्त असून नगरपरिषदेच्या अधिकाऱ्यांसोबत प्रत्यक्ष पाहणी करून खराब झालेल्या रस्त्यांचे मोजमाप घेतले. पर्यटक आणि स्थानिक नागरिकांची गैरसोय होऊ नये, यासाठी प्राधान्याने डब्लूबीएम पद्धतीने रस्त्यांची दुरुस्ती केली जाईल. ही कामे शक्य तितक्या लवकर पूर्ण करण्यासाठी नगरपरिषद कटिबद्ध आहे. दरम्यान, पावसामुळे बाधित झालेले हे रस्ते लवकरात लवकर दुरुस्त व्हावेत, अशी अपेक्षा स्थानिक नागरिक आणि माथेरानला भेट देणाऱ्या पर्यटकांकडून व्यक्त केली जात आहे.त्यामुळे आता नगरपरिषदेच्या कार्यवाहीकडे पर्यटकांसह स्थानिक नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.

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Web Title: Matheran roads damaged after record rain chairman chandrakant chaudhari inspection road repair orders

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Published On: Jul 18, 2026 | 01:23 PM

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