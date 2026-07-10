Tuljabhavani Temple : तुळजाभवानी मंदिराच्या इनाम जमिनींच्या कथित घोटाळ्याची चौकशी; १५ दिवसांत अहवालासाठी त्रिसदस्यीय समिती स्थापन

तुळजाभवानी मंदिराच्या हजारो एकर इनाम जमिनींच्या घोटाळ्याची चौकशी
जिल्हाधिकाऱ्यांकडून त्रिसदस्यीय समितीची स्थापना
१५ दिवसांत अहवालासाठी त्रिसदस्यीय समिती स्थापन
धाराशिव : तुळजापूर येथील श्री तुळजाभवानी मंदिराच्या हजारो एकर इनाम जमिनींमध्ये कथित गैरव्यवहार झाल्याच्या आरोपांनंतर प्रशासनाने मोठे पाऊल उचलले आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या निर्देशानंतर धाराशिव जिल्हाधिकाऱ्यांनी या प्रकरणाच्या सखोल चौकशीसाठी त्रिसदस्यीय विशेष चौकशी समिती स्थापन केली असून, समितीला १५ दिवसांत अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
२ जुलै रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयाने जारी केलेल्या आदेशानुसार, मंदिराच्या इनाम जमिनींशी संबंधित महसूल अभिलेख, मालकी हक्क, फेरफार, जमीन हस्तांतरण, नोंदी तसेच संबंधित अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या भूमिकेची सर्वंकष चौकशी करण्यात येणार आहे. चौकशीदरम्यान आढळणाऱ्या अनियमितता आणि गैरव्यवहारांची जबाबदारी निश्चित करून दोषींवर कायदेशीर कारवाई करण्याची शिफारसही समिती करणार आहे.
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या प्रकरणाला वेग आला तो महाराष्ट्र मंदिर महासंघाचे राष्ट्रीय संघटक सुनील घनवट यांनी महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडे सादर केलेल्या निवेदनामुळे. २५ जून रोजी दिलेल्या निवेदनात तुळजाभवानी मंदिराच्या हजारो एकर इनाम जमिनींमध्ये मोठ्या प्रमाणावर गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप करण्यात आला होता. या गंभीर आरोपांची दखल घेत महसूल मंत्र्यांनी तातडीने चौकशी समिती नेमण्याचे आदेश दिले.
जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्थापन केलेल्या समितीत खालील अधिकाऱ्यांचा समावेश करण्यात आला आहे.
अपर जिल्हाधिकारी ज्योती पाटील – अध्यक्ष
उपविभागीय अधिकारी ओंकार देशमुख – सदस्य सचिव
शासकीय अभियोक्ता महेंद्र देशमुख – सदस्य
ही समिती महसूल विभागाच्या सर्व नोंदींची तपासणी करून संपूर्ण प्रकरणाचा अहवाल शासनाला सादर करणार आहे.
समितीला मंदिराच्या इनाम जमिनींशी संबंधित सर्व महसूल अभिलेख, सातबारा उतारे, फेरफार नोंदी, मालकी हक्क, जमीन हस्तांतरणाची कागदपत्रे आणि इतर सर्व नोंदींची पडताळणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. निवेदनात उपस्थित केलेल्या प्रत्येक मुद्द्याची स्वतंत्र तपासणी करून संबंधित अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित केली जाणार आहे.
चौकशीदरम्यान बेकायदेशीररीत्या हस्तांतरित किंवा ताब्यात गेलेल्या जमिनींचा तपशील समोर आल्यास त्या पुन्हा श्री तुळजाभवानी देवस्थानच्या ताब्यात आणण्यासाठी आवश्यक उपाययोजनांची शिफारस करण्याची जबाबदारीही समितीवर सोपविण्यात आली आहे. त्यामुळे या चौकशीकडे राज्यभरातील भाविक आणि नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
तुळजाभवानी मंदिर हे महाराष्ट्रातील प्रमुख शक्तीपीठांपैकी एक असल्याने या मंदिराच्या जमिनींबाबतचे प्रकरण अत्यंत संवेदनशील मानले जात आहे. अधिकृत चौकशी सुरू झाल्यामुळे कथित गैरव्यवहाराचे सत्य समोर येणार का, दोषींवर कठोर कारवाई होणार का आणि मंदिराच्या मालकीच्या जमिनींचे संरक्षण होणार का, याकडे राज्यभरातील भाविक आणि जनतेचे लक्ष लागले आहे.
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