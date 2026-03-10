Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
  • Fuel Crisis Middle East War India Sends 5000 Tonnes Of Diesel To Bangladesh Via Pipeline

भारताचा शेजारी धर्म! जगात तेल संकट असताना बांगलादेशसाठी उघडली तिजोरी; पाइपलाइनद्वारे पाठवली ५००० टन डिझेल खेप

Global Fuel Crisis : मध्यपूर्वेतील संघर्षामुळे सध्या जागतिक तेल बाजारात अस्थिरता पसरली आहे. जगभरात अनेक देशांमध्ये इंधन संकट निर्माण झाले आहे. अशा परिस्थिती भारत शेजारी देश बांगलादेशसाठी धावून आला आहे.

Updated On: Mar 10, 2026 | 04:47 PM
India Sends 5,000 Tonnes of Diesel to Bangladesh via Pipeline

भारताचा शेजारी धर्म! जगात तेल संकट असताना बांगलादेशसाठी उघडली तिजोरी; पाइपलाइनद्वारे पाठवली ५००० टन डिझेल खेप (फोटो सौजन्य: एआय जनरेटेड)

  • भारताने निभवला शेजारी धर्म
  • इंधन संकटात अडकलेल्या बांगलादेशसाठी उघडली तिजोरी
  • पाइपलाइनद्वारे पाठवली ५००० टन डिझेलची खेप
India Bangladesh Diesel Supply : नवी दिल्ली/ढाका : मध्यपूर्वेतील अमेरिका-इराण युद्धा (US Iran War) मुळे जागतिक स्तरावर इंधन संकट निर्माण झाले आहे. युद्धामुळे इराणची होमुर्झ सामुद्रधुनी बंद झाल्याने जागतिक तेल पुरवठा वाहतूक पूर्णपणे थांबली आहे. ज्यामुळे तेलाच्या किंमती वाढल्या असून जगभरातील अनेक देशांमध्ये इंधन टंचाई निर्माण झाली आहे. या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर भारताचा शेजारी देश बांगलादेश(Bangladesh) ही मोठ्या तेल टंचाईचा सामना करावा लागला आहे. यामुळे बांगलादेशने भारताकडे मदतीची हाक मारली असून भारतानेही जुने वाद सोडून आपला शेजारी धर्म निभावला आहे.

US Iran War : ‘युद्ध कधी संपवायचे आम्ही ठरवू…’ ; इराणच्या रिव्होल्यूशनरी गार्ड्सचा अमेरिकेला थेट इशारा

पाइपलाइनद्वारे तत्काळ मदत

भारताने कठीण प्रसंगात बांगलादेशसाठी आपली तिजोरी खुली केली आहे. भारताने पाइपलाइनद्वारे ५,००० टन डिझेलची पहिली खेप ढाका येथे पाठवली आहे. बांगलादेश पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन (BPC)चे अध्यक्ष मोहम्मद रेजानुर यांनी याची पुष्टी केली आहे. भारत-बांगलादेशमधील वार्षिक करारानुसार, भारत दरवर्षी बांगलादेशला पाइपलाइनद्वारे १,८०,००० टन डिझेलचा पुरवठा करतो.  मंगळवारी (१० मार्च २०२६) ५,००० टन डिझेलची ही खेप ढाका येथे पोहचली आहे.

युद्धाच्या सावटाखाली सध्या जगभरातील अनेक देशांमध्ये इंधन पुरवठा ठप्प झाला आहे. अशी कठीण परिस्थिती भारताने आपल्या शेजारी धोरणाला प्राधान्य देत पार्बतीपुर सीमेवरुन डिझेल पोहोचवले आहे. करारानुसार, येत्या दोन महिन्यांत भारताने उर्वरित डिझेलचा पुरवठा पूर्ण करण्याचे आश्वासन दिले आहे. यामुळे बांगलादेशातील ऊर्जा टंचाई काही प्रमाणात कमी होण्यास मदत होईल.

युद्धाचा परिणाम

अमेरिका-इस्रायल संघर्षाचा परिणाम केवळ मध्यपूर्वेपुरता मर्यादित न राहता दक्षिण आशियाई देशांच्या अर्थव्यवस्थेवरही होत आहे. श्रीलंका, पाकिस्तानसारख्या देशांमध्ये इंधन दर भडकण्याची शक्यता आहे. अशा परिस्थिती भारताने बांगलादेशला इंधन पुरवठा करत दक्षिण आशियात आपली भूमिका प्रभावी केली आहे.

तेलाचे दर कधी कमी होणार ?

काही तासांपूर्वीच अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांनी युद्ध लवकरच संपेल अशी घोषणा केली होती. तसेच त्यांनी काही देशांवरील तेल निर्बंध हटवले जातील असेही म्हटले होते. यामध्ये रशियावरील निर्बंध हटल्याल जागतिक तेल बाजारात काहीशी स्थिरता निर्माण होण्याची शक्यात आहे.

मात्र दुसरीकडे इराणमात्र युद्धावर अडून राहिला आहे. युद्ध कधी संपवायचे हे इराण (Iran) ठरवणार असे IRGC च्या अधिकाऱ्यांनी म्हटले आहे. तसेच होमुर्झ हा अत्यंत महत्वाचा मार्गावारुन जागतिक तेल वाहतूक रोखण्याचीही धमकी दिली आहे. यामुळे अद्यापही तेलाच्या किंमतीमध्ये अनिश्चितता निर्माण झाली आहे.

US Iran War : इराण युद्धात अमेरिका बॅक फुटवर! १० दिवसांतच ट्रम्प यांचा सूर बदलले; सत्तापालटाचा गेम फसला?

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: बांगलादेशमध्ये इंधन संकट का निर्माण झाले आहे?

    Ans: मध्यपूर्वेतील युद्धामुळे जागतिक बाजारात कच्चा तेलाचा पुरवठा कमी पडला आहे. ज्यामुळे बांगलादेशमध्ये इंधनाची कमतरता निर्माण झाली आहे.

  • Que: भारताने बांगलादेशला कशी मदत केली ?

    Ans: भारताने कठीण प्रसंगात बांगलादेशसाठी आपली तिजोरी खुली केली आहे. भारताने पाइपलाइनद्वारे ५,००० टन डिझेलची पहिली खेप ढाका येथे पाठवली आहे.

Published On: Mar 10, 2026 | 04:43 PM

