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  • Dr Manisha Kayande Alleges Harassment For Religious Conversion Of 150 Girls At Solapur Government Iti

Manisha Kayande : सोलापूर ITI मध्ये १५० मुलींच्या कथित धर्मांतरण छळाचा आरोप; विधान परिषदेत डॉ. मनीषा कायंदे यांचा गौप्यस्फोट

Updated On: Jun 24, 2026 | 06:53 PM IST
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सारांश

शिवसेना आमदार डॉ. मनीषा कायंदे यांनी विधान परिषदेत सोलापूर येथील शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेतील (ITI) सुमारे १५० मुलींना कथित धर्मांतरणासाठी छळ सहन करावा लागत असल्याचा आरोप केला आहे. संबंधित मुलींनी लेखी तक्रार दिल्याचा दावा केला आहे.

सोलापूरातील शासकीय ‘आयटीआय’मध्ये १५० मुलींचा धर्मांतरणासाठी छळ

सोलापूरातील शासकीय ‘आयटीआय’मध्ये १५० मुलींचा धर्मांतरणासाठी छळ

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विस्तार
  • सोलापूरातील शासकीय ‘आयटीआय’मध्ये १५० मुलींचा धर्मांतरणासाठी छळ
  • शिवसेना आमदार डॉ. मनीषा कायंदे यांचा विधान परिषदेत गौप्यस्फोट
  • धर्मांतरणासाठी महिलांचा छळ करणाऱ्या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांची चौकशी करा
मुंबई : टीसीएस, विप्रोसारख्या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांमध्ये महिला कर्मचाऱ्यांना धर्मांतरणासाठी भाग पाडले जात असतानाचा सोलापूरातील मुलींच्या शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेत १५० मुलींचे जबरदस्तीने धर्मांतरण करण्यासाठी छळ सुरु असल्याचा गौप्यस्फोट शिवसेना आमदार डॉ. मनीषा कायंदे यांनी विधान परिषदेत केला. या प्रकरणी तातडीनं लक्ष घालून दोषींवर कारवाई करण्याची मागणी आमदार डॉ. कायंदे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली.

विधान परिषदेत आज प्रश्नोत्तराच्या तासात आमदार डॉ. कायंदे यांनी बहुराष्ट्रीय कंपन्यांमध्ये महिलांचा धर्मांतरणासाठी सुरु असलेल्या छळाबद्दल प्रश्न उपस्थित केला. आमदार डॉ. कायंदे म्हणाल्या की टीसीएस, विप्रो, एसबीआय, लेन्सकार्ट नंतर आता सोलापूरातील शासकीय ‘आयटीआय’मध्ये १५० मुलींना धर्मांतरणासाठी त्रास आणि छळ सहन करावा लागतोय. या मुलींनी आपल्याकडे लेखी तक्रार केल्याचे आमदार डॉ. कायंदे यांनी सभागृहात सांगितले. या प्रकरणी लक्ष घालून मुलींचा छळ करणाऱ्यांना तातडीने सेवेतून बडतर्फ करावे, अशी मागणी आमदार डॉ. कायंदे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस यांच्याकडे केली.

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त्या पुढे म्हणाल्या की पुणे तळेगाव दाभाडे येथील सीकात्सो इंडिया या स्पॅनिश कंपनीमधील गणेश कदम आणि सीईओ राहुल रामोस या दोघांवर लैंगिक शोषणाचा आरोप एका महिला कर्मचाऱ्याने केला आहे. १६ एप्रिल २०२६ रोजी या महिला कर्मचाऱ्याने मदत पेटीमध्ये आणि आयसीसी कमिटीकडे लेखी तक्रार केली, मात्र त्यानंतर त्वरीत तिला कामावरुन काढून टाकण्यात आले. या प्रकरणी कामगार आयुक्तांकडे दाद मागण्यात आली, महिला आयोगाने यात सुरवातीला लक्ष घातले नाही, असा आरोप आमदार डॉ. कायंदे यांनी केला. तीन महिन्यांपासून ती महिला कर्मचारी नोकरीविना घरात बसून आहे. या महिलेने सगळीकडे दाद मागितली मात्र तिला न्याय मिळाला नाही. कंपनीनेही तिला सेवेत परत घेतले नाही. त्यामुळे महीला धोरण २०२४ आणि कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ कायदा २०१३ नुसार कंपनीचा परवाना रद्द करावा, अशी मागणी आमदार डॉ. कायंदे यांनी यावेळी केली.

तक्रार करणाऱ्या महिलांना संरक्षण द्या

महामुंबई मेट्रोमध्ये एका महिलेने छळासंदर्भात महिला आयोगाकडे तक्रार केल्यानंतर तिला त्वरीत कामावर घेण्यात आले. मग पिडित महिलांमध्ये भेदभाव कशाला हवा. महिलांना तक्रारीसाठी सुरु केलेल्या शी बॉक्स पोर्टलचा उपयोग काय, असा सवाल आमदार डॉ. कायंदे यांनी उपस्थित केला. तक्रार करणाऱ्या महिलांना न्यायासाठी पायपीट करावी लागते. त्यांना कामावरुन काढले जाते. तक्रार करणाऱ्या महिला कर्मचाऱ्यांना संरक्षण द्यावे आणि कंपन्यांवर कारवाई करावी, अशी मागणी आमदार डॉ. कायंदे यांनी केली.

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Web Title: Dr manisha kayande alleges harassment for religious conversion of 150 girls at solapur government iti

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Published On: Jun 24, 2026 | 06:53 PM

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