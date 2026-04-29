पांचगणीत वसुंधरा दिनी ८००+ सिड बॉल्स निर्मिती व १३० किलो कचरा संकलन; नगरपरिषद–हिलदारीचा संयुक्त उपक्रम

या निमित्ताने Kids Nest Pre-Primary School यांच्या सहकार्याने समर कॅम्पमध्ये सहभागी झालेल्या विद्यार्थ्यांसाठी कचरा वर्गीकरण व पर्यटन स्थळी स्वच्छतेचे महत्त्व यावर मार्गदर्शन सत्र आयोजित करण्यात आले. यासोबतच लहानग्यासोबत “Bin It to Win It”, “Ladder of Cleanliness” आणि “Pyramid of Segregation” या आकर्षक व मनोरंजक खेळांच्या माध्यमातून सहभागीांना प्रत्यक्ष अनुभवातून शिक्षण देण्यात आले. तसेच विजेत्यांना बक्षिसेही प्रदान करण्यात आली.
तसेच नगरपालिका शाळा क्र. १ व २ यांच्या विद्यार्थ्यांच्या सहकार्याने बीजगोळे (Seed Balls) तयार करण्याचा उपक्रम राबविण्यात आला. कार्यक्रमाच्या प्रारंभी डॉ. मुकेश कुलकर्णी यांनी वसुंधरा दिनाचे महत्त्व सविस्तरपणे विशद करत सध्याच्या बदलत्या हवामान परिस्थितीमुळे निर्माण होत असलेल्या पर्यावरणीय आव्हानांवर प्रकाश टाकत पर्यावरण संरक्षणाची तातडीची गरज अधोरेखित केली. यावेळी बीजगोळ्यांचे (Seed Balls) महत्त्व स्पष्ट करताना त्यांनी पर्जन्यमानाचे प्रमाण, मृदा धूप आणि हरित आच्छादनातील घट लक्षात घेता बीजगोळे हे वृक्षलागवडीसाठी प्रभावी व सुलभ माध्यम असल्याचे सांगितले. कमी संसाधनांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर हरितीकरण साध्य करण्यासाठी बीजगोळे उपयुक्त ठरतात, असे त्यांनी नमूद केले. या उपक्रमात ३५ हून अधिक विद्यार्थ्यांनी उत्साहाने सहभाग घेत सुमारे ८०० पेक्षा अधिक बीजगोळे तयार केले. पर्यावरण संवर्धनासाठी हा उपक्रम महत्त्वपूर्ण ठरला. यासाठी शाळेचे मुख्याध्यापक श्री. लक्ष्मण हिरवे, श्री. रोहन पवार तसेच इतर शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांचे सहकार्य लाभले.
या निमित्ताने नगरसेवक श्री आकाश बगाडे यांच्या पुढाकारातून व कृष्णाई क्रीडा मंडळ, भीम नगर यांच्या सहकार्यातून टेबल लँड रोड वर स्वच्छता अभियान देखील आयोजित करण्यात आले. सदर मोहिमेदरम्यान १३० किग्र पेक्षा जास्त कचरा गोळा करण्यात आला. या संपूर्ण उपक्रमासाठी पांचगणीचे नगराध्यक्ष मा. दिलीपभाऊ बागडे, मुख्याधिकारी मा. पंडित पाटील, उपाध्यक्ष मा. प्रकाश गोळे, आरोग्य सभापती मा. राजश्री सणस तसेच सर्व नगरसेवक यांचे मार्गदर्शन लाभले. याशिवाय आरोग्य विभाग प्रमुख स्वाती पाटील, सिटी कोऑर्डिनेटर श्री. ओंकार ढोले व नगरपरिषदेचे अधिकारी व कर्मचारी यांचे सहकार्य मिळाले. संपूर्ण उपक्रम यशस्वी करण्यासाठी हिलदारी टीम ने परिश्रम घेतले.
