Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Sanjay Dina Patil: “ड्रग्स माफियांच्या घरांवर बुलडोझर चालवा!”; खासदार संजय दिना पाटील यांचा सरकारवर घणाघाती हल्ला

खासदार संजय दिना पाटील यांनी मुंबईतील ड्रग्स माफियांच्या विरोधात बुलडोझर कारवाईची मागणी केली आहे. जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत त्यांनी पाणीटंचाई आणि बेस्ट अपघातांवरून सरकारवर टीका केली.

Updated On: Apr 29, 2026 | 08:43 PM
खासदार संजय दिना पाटील यांचा सरकारवर घणाघाती हल्ला

खासदार संजय दिना पाटील यांचा सरकारवर घणाघाती हल्ला

Follow Us:
Follow Us:

 

  • “ड्रग्स माफियांच्या घरांवर बुलडोझर चालवा!
  • खासदार संजय दिना पाटील यांचा सरकारवर घणाघाती हल्ला
  • विकासकामे केवळ कागदावर नको प्रत्यक्षात दिसली पाहिजेत
नीता परब/ मुंबई, नवराष्ट्र न्यूज नेटवर्क: शहरात वाढत चाललेल्या ड्रग्स माफियांच्या कारवायांवर नियंत्रण आणण्यात सरकार पूर्णपणे अपयशी ठरल्याची घणाघाती टीका करत खासदार संजय दिना पाटील यांनी “ड्रग्स माफियांच्या घरांवर बुलडोझर चालवून कठोर कारवाई करा, अशी जोरदार मागणी केली आहे. वांद्रे येथे झालेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या विशेष बैठकीत त्यांनी सरकारच्या ढिसाळ कारभारावर हल्लाबोल केला.

शिवाजीनगर, गोवंडी परिसरात ड्रग्स माफियांचा वाढता प्रभाव चिंताजनक

शिवाजीनगर, गोवंडी परिसरात ड्रग्स माफियांचा वाढता प्रभाव अत्यंत चिंताजनक असल्याचे नमूद करत त्यांनी या गुन्हेगारीमुळे गंभीर घटना घडत असल्याकडे लक्ष वेधले. “माफियांकडे स्वतःचे सीसीटीव्ही नियंत्रण कक्ष आहेत, लहान मुलांना गुन्हेगारीत ओढले जात आहे. ही परिस्थिती रोखण्यासाठी एकत्रित आणि कठोर मोहीम राबवणे गरजेचे आहे, असे त्यांनी ठणकावले.

बेस्ट बसच्या अपघातांवर नियंत्रण असणे गरजेचे

बेस्ट बस अपघातांच्या वाढत्या घटनांवरही सरकारला जबाबदार धरले. चालकांना पुरेसे प्रशिक्षण, विश्रांती आणि सुविधा न दिल्यामुळे अपघात होत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. मानसिक आणि शारीरिक तणावाखाली काम करणाऱ्या चालकांकडून सुरक्षित सेवा अपेक्षित ठेवणे ही प्रशासनाची मोठी चूक आहे, असा आरोप त्यांनी केला.पाणीटंचाईचा मुद्दा उपस्थित करत त्यांनी भांडुप, मुलुंड आणि घाटकोपर भागातील नागरिकांना स्वच्छ व पुरेसे पाणी मिळत नसल्याची खंत व्यक्त केली. मुंबईला पाणी पुरवणाऱ्या भागातच नागरिकांना पाण्यासाठी भटकावे लागते, ही प्रशासनाची मोठी विडंबना आहे, अशी बोचरी टीका करत स्थानिक जलस्रोतांचा प्रभावी वापर करण्याची गरज त्यांनी अधोरेखित केली.

धक्कादायक ! तीन महिन्यांत तब्बल 217 शेतकऱ्यांची आत्महत्या; काँग्रेसने साधला सरकारवर निशाणा

महिला उद्योग भवनासाठी मंजूर झालेला निधी दोनदा परत गेला

भांडुप येथे महिला उद्योग भवनासाठी मंजूर झालेला निधी दोनदा परत गेल्याचा मुद्दा उपस्थित करत त्यांनी प्रशासनावर नाराजी व्यक्त केली. यावेळी निधी परत जाऊ नये, अडचणी तातडीने दूर करून कामाला सुरुवात करावी, अशी मागणी त्यांनी केली. डम्पिंग ग्राऊंडच्या खोदकामातून बाहेर पडणारे केमिकल्स आणि गॅसमुळे नागरिकांच्या आरोग्याला गंभीर धोका निर्माण होत असल्याचे सांगत त्यांनी प्रशासनाच्या निष्काळजीपणावर बोट ठेवले. लोकांच्या आरोग्याशी खेळ करून विकासाच्या नावाखाली कामे केली जात आहेत, असा गंभीर आरोप त्यांनी केला. मुलुंड डम्पिंग ग्राऊंडवर प्रस्तावित गोल्फ कोर्सलाही त्यांनी तीव्र विरोध दर्शवत लोकांना गोल्फ नव्हे, तर रुग्णालये आणि शिक्षण सुविधा हव्यात, अशी भूमिका मांडली.

पावसाळ्यात दरड कोसळण्याच्या घटनांकडे लक्ष वेधत त्यांनी ईशान्य मुंबईतील डोंगराळ भागात तातडीने संरक्षण भिंती उभारण्याची मागणी केली. दरवर्षी जीवितहानी होत असूनही प्रशासन झोपलेले आहे, अशी टीका त्यांनी केली. तसेच भांडुप पश्चिममधील अरुंद रस्ते, रेल्वे परिसरातील अनधिकृत स्टॉल, पीएपी घरांमधील स्थानिकांवरील अन्याय आणि गोवंडीतील शासकीय कामांमध्ये अडथळे निर्माण करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवरही त्यांनी निशाणा साधला. कामचुकार अधिकारी आणि निष्क्रिय सरकारमुळे सामान्य नागरिक त्रस्त झाले आहेत, असे ते म्हणाले.

विकासकामे केवळ कागदावर नको प्रत्यक्षात दिसली पाहिजेत

एकूणच, जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत खासदार संजय दिना पाटील यांनी ईशान्य मुंबईतील नागरिकांचे विविध प्रश्न ठामपणे मांडत सरकारच्या जबाबदारीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. विकासकामे केवळ कागदावर नकोत, ती प्रत्यक्षात दिसली पाहिजेत, असा इशाराही त्यांनी दिला. या बैठकीला मुंबई उपनगरचे पालकमंत्री आशिष शेलार, आमदार प्रविण दरेकर, जिल्हाधिकारी तसेच महानगरपालिका, अग्निशमन दल आणि विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.

Mumbai: महापौर बंगल्यावरून रणकंदन! २.३९ कोटींच्या प्रस्तावावरून सत्ताधारी-विरोधक आमनेसामने

Web Title: Mp sanjay dina patil launches scathing attack on the government

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Apr 29, 2026 | 08:42 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

“रस्त्यावर नमाज पडणे हा शौक नाही, तर…”, नमाजच्या निर्णयावर अबू आझमींचा भाजपवर घणाघाती हल्ला
1

“रस्त्यावर नमाज पडणे हा शौक नाही, तर…”, नमाजच्या निर्णयावर अबू आझमींचा भाजपवर घणाघाती हल्ला

Maharashtra 1st Conclave: जागतिक गुंतवणूक आणि विकासावर मंथन; 19 मे रोजी मुंबईत दिग्गजांचा महासंगम
2

Maharashtra 1st Conclave: जागतिक गुंतवणूक आणि विकासावर मंथन; 19 मे रोजी मुंबईत दिग्गजांचा महासंगम

Mumbai Crime: मुंबई हादरली! भावानेच दिली मोठ्या भावाच्या हत्येची सुपारी, चार आरोपींना अटक; कारण काय?
3

Mumbai Crime: मुंबई हादरली! भावानेच दिली मोठ्या भावाच्या हत्येची सुपारी, चार आरोपींना अटक; कारण काय?

Mumbai Crime: माणुसकीला काळिमा! २००० रुपयांच्या भाड्यासाठी पत्नी-मुलीचा सौदा; नराधम पती आणि घरमालक अटकेत
4

Mumbai Crime: माणुसकीला काळिमा! २००० रुपयांच्या भाड्यासाठी पत्नी-मुलीचा सौदा; नराधम पती आणि घरमालक अटकेत

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Pune Crime : कात्रज-नवले ब्रिजवर रिक्षाचालकावर धारदार शस्त्राने हल्ला; आरोपींच्या शोधासाठी पथके रवाना

Pune Crime : कात्रज-नवले ब्रिजवर रिक्षाचालकावर धारदार शस्त्राने हल्ला; आरोपींच्या शोधासाठी पथके रवाना

May 19, 2026 | 12:30 AM
SRH Vs CSK: यलो आर्मीचे प्लेऑफचे स्वप्न धुळीला; Ishan Kishan समोर चेन्नईचा 5 विकेट्सने पराभव

SRH Vs CSK: यलो आर्मीचे प्लेऑफचे स्वप्न धुळीला; Ishan Kishan समोर चेन्नईचा 5 विकेट्सने पराभव

May 18, 2026 | 11:40 PM
विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

May 18, 2026 | 10:23 PM
“केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही,” सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

“केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही,” सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

May 18, 2026 | 09:49 PM
Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

May 18, 2026 | 09:46 PM
SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी ‘एसआरएच’ला 181 रन्सची गरज

SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी ‘एसआरएच’ला 181 रन्सची गरज

May 18, 2026 | 09:28 PM
योग्य टायरच दाखवणार कारची खरी ताकद! ब्रिजस्टोन इंडियाने लाँच केली ‘फील द ब्रिजस्टोन डिफरन्स’ मोहीम

योग्य टायरच दाखवणार कारची खरी ताकद! ब्रिजस्टोन इंडियाने लाँच केली ‘फील द ब्रिजस्टोन डिफरन्स’ मोहीम

May 18, 2026 | 09:28 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 07:59 PM
Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

May 18, 2026 | 07:51 PM
Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

May 18, 2026 | 07:47 PM
Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

May 18, 2026 | 07:40 PM
Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

May 18, 2026 | 07:30 PM
Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

May 18, 2026 | 02:27 PM
RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 02:23 PM