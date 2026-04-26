Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Politics »
  • Intense Politics In The Wai Assembly Constituency Rural Development Minister Jaykumar Gore Aggressive Strategy

Satara News : वाईत भाजपची आक्रमक रणनीती; मकरंद पाटील यांना दिले थेट आव्हान

वाई विधानसभा मतदारसंघामध्ये महायुतीतील घटक पक्षांमध्येच अंतर्गत स्पर्धेची ठिणगी पडल्याचे स्पष्ट संकेत दिसू लागले. यामुळे राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण आले.

Updated On: Apr 26, 2026 | 01:16 PM
Intense Politics in the Wai Assembly Constituency Rural Development Minister Jaykumar Gore's Aggressive Strategy

वाई विधानसभा मतदारसंघात जोरदार राजकारण रंगले आहे (फोटो - सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
  • महायुतीतील घटक पक्षांमध्येच अंतर्गत स्पर्धेची ठिणगी
  • वाई विधानसभा मतदारसंघात जोरदार राजकारण
  • ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांची आक्रमक रणनीती
Satara Political News : सातारा : वाई विधानसभा मतदारसंघात सध्या राजकीय हालचालींना वेग आला असून, महायुतीतील घटक पक्षांमध्येच अंतर्गत स्पर्धेची ठिणगी पडल्याचे स्पष्ट संकेत दिसू लागले आहेत. भारतीय जनता पार्टीने वाईमध्ये नवोदित नगरसेवक, जिल्हा परिषद सदस्य आणि पंचायत समिती सदस्यांचा सत्कार सोहळा आयोजित करत संघटनात्मक विस्ताराचा जोरदार प्रयत्न सुरू केला आहे. या कार्यक्रमामागे ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांची आक्रमक रणनीती कार्यरत असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे.

विशेष म्हणजे, हा विस्ताराचा प्रयत्न थेट राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार मकरंद पाटील यांच्या बालेकिल्ल्यात होत असल्याने या हालचालींना अधिकच राजकीय धार प्राप्त झाली आहे. सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले आणि जयकुमार गोरे या दोन्ही नेत्यांच्या उपस्थितीत होणाऱ्या सभांमधून नेमके काय संदेश दिले जाणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. मकरंद आबांच्या प्रभाव क्षेत्रातच भाजपने जाहीर मेळावे घेण्याचा निर्णय घेतल्याने हा केवळ संघटन विस्तार नसून थेट राजकीय आव्हान असल्याचे स्पष्ट होत आहे.

बावडा, पळशी, मांढरदेव आणि जांब यांसारख्या भागांमध्ये हालचाली केल्यानंतर आता वाई शहरात मोठा मेळावा घेण्याची भाजपची तयारी ही पुढील विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर आखलेली रणनीती मानली जात आहे. शिवेंद्रसिंहराजे भोसले आणि जयकुमार गोरे यांनी आळीपाळीने मतदारसंघात सक्रिय राहून स्थानिक पातळीवर आपली पकड मजबूत करण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. यामुळे वाईतील पारंपरिक राजकीय समीकरणे ढवळून निघण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

हे देखील वाचा : चारित्र्यावरुन संशय अन् मारहाण; वडगाव मावळमध्ये जोडीदारानेच घेतला पत्नीचा जीव

दरम्यान, किसनवीर सहकारी साखर कारखान्याचे व्हाईस चेअरमन आणि मकरंद पाटील यांचे निकटवर्तीय समजले जाणारे प्रमुख शिंदे यांच्या उडतरे गावात भाजपने ‘बेरजेचे राजकारण’ करत आपली घुसखोरी वाढवण्याचा प्रयत्न केल्याचेही बोलले जात आहे. तसेच, ऋतुजा शिंदे आणि ऋषिकेश धायगुडे पाटील यांना सभापतीपदे देत भाजपने स्थानिक नेतृत्व तयार करण्यावर भर दिला आहे. ही पावले मकरंद पाटील यांना लक्ष्य करतच उचलली गेल्याची राजकीय वर्तुळात चर्चा आहे.

हे देखील वाचा : धीरेंद्र शास्त्री पुन्हा बरळला! छत्रपती शिवाजी महाराजांबाबत वादग्रस्त वक्तव्याने पेटला वाद

या सर्व घडामोडींमुळे वाई मतदारसंघात महायुतीतील राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि भाजप यांच्यातील अंतर्गत स्पर्धा अधिक तीव्र होण्याची चिन्हे आहेत. आगामी निवडणुकांमध्ये ही स्पर्धा उघड संघर्षात परिवर्तित होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे वाईतील राजकारण येत्या काळात अधिकच टोकदार आणि चुरशीचे होणार, हे जवळपास निश्चित मानले जात आहे.

Web Title: Intense politics in the wai assembly constituency rural development minister jaykumar gore aggressive strategy

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Apr 26, 2026 | 01:16 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक
1

Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

Satara News : शिवभक्तांसाठी मोठी बातमी ; दक्षिण काशी वाईमध्ये लघु कुंभ मेळाव्याचे आयोजन
2

Satara News : शिवभक्तांसाठी मोठी बातमी ; दक्षिण काशी वाईमध्ये लघु कुंभ मेळाव्याचे आयोजन

Satara News : बॅडमिंटनप्रेमींसाठी पर्वणी; वाईची क्रीडा परंपरा अधिक समृद्ध करणारी जिल्हास्तरीय बॅडमिंटन स्पर्धा
3

Satara News : बॅडमिंटनप्रेमींसाठी पर्वणी; वाईची क्रीडा परंपरा अधिक समृद्ध करणारी जिल्हास्तरीय बॅडमिंटन स्पर्धा

पशुखाद्यात अनुदानित युरियाची भेसळ, पशुपालकांमध्ये भीतीचे वातावरण; संबंधितांवर कठोर कारवाईची मागणी
4

पशुखाद्यात अनुदानित युरियाची भेसळ, पशुपालकांमध्ये भीतीचे वातावरण; संबंधितांवर कठोर कारवाईची मागणी

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
SRH Vs CSK: यलो आर्मीचे प्लेऑफचे स्वप्न धुळीला; Ishan Kishan समोर चेन्नईचा 5 विकेट्सने पराभव

SRH Vs CSK: यलो आर्मीचे प्लेऑफचे स्वप्न धुळीला; Ishan Kishan समोर चेन्नईचा 5 विकेट्सने पराभव

May 18, 2026 | 11:40 PM
विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

May 18, 2026 | 10:23 PM
“केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही,” सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

“केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही,” सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

May 18, 2026 | 09:49 PM
Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

May 18, 2026 | 09:46 PM
SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी ‘एसआरएच’ला 181 रन्सची गरज

SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी ‘एसआरएच’ला 181 रन्सची गरज

May 18, 2026 | 09:28 PM
योग्य टायरच दाखवणार कारची खरी ताकद! ब्रिजस्टोन इंडियाने लाँच केली ‘फील द ब्रिजस्टोन डिफरन्स’ मोहीम

योग्य टायरच दाखवणार कारची खरी ताकद! ब्रिजस्टोन इंडियाने लाँच केली ‘फील द ब्रिजस्टोन डिफरन्स’ मोहीम

May 18, 2026 | 09:28 PM
ठाकरे गटाचा खासदार एकनाथ शिंदेंच्या भेटीला, उद्धव ठाकरेंना मोठा धक्का?

ठाकरे गटाचा खासदार एकनाथ शिंदेंच्या भेटीला, उद्धव ठाकरेंना मोठा धक्का?

May 18, 2026 | 08:41 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 07:59 PM
Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

May 18, 2026 | 07:51 PM
Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

May 18, 2026 | 07:47 PM
Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

May 18, 2026 | 07:40 PM
Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

May 18, 2026 | 07:30 PM
Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

May 18, 2026 | 02:27 PM
RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 02:23 PM