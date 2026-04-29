अप टू डेट राहणं कोणी Bajaj कडून शिकावं! खास Electric Scooter झाली अपडेट, किंमत 1 लाखांपेक्षा कमी

भारतीय ऑटो बाजारात आपल्याला अनेक लोकप्रिय बाईक आणि स्कूटर पाहायला मिळतात. अशीच एक स्कूटर म्हणजे Bajaj Chetak. नुकतेच ही स्कूटर अपडेट करण्यात आली आहे. चला याबद्दल जाणून घेऊयात.

Updated On: Apr 29, 2026 | 08:55 PM
बजाज ऑटोने आपल्या Chetak च्या लाइनअपमध्ये सुधारणा केल्या आहेत. आता यात काही नवीन मॉडेल्सचा समावेश करण्यात आला आहे; तसेच, पूर्वीपेक्षा अधिक टॉप स्पीड आणि ‘C-series’ अशी नवीन नामकरण पद्धती यात पाहायला मिळते. विशेष म्हणजे, याच्या किमतींमध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. C2501 या मॉडेलची किंमत 89,500 (एक्स-शोरूम) रुपायी आहे; तर C3001 ची एक्स-शोरूम किंमत 99,500 रुपये आहे; तर C35 श्रेणीतील मॉडेल्सची किंमत 1.02 लाख ते 1.34 लाख (एक्स-शोरूम) दरम्यान आहे.

बजाज चेतक मध्ये नवीन काय आहे?

बजाजने आपल्या संपूर्ण श्रेणीमध्ये अनेक नवीन फीचर्स सादर केली आहेत, ज्यामध्ये C3501 हे मॉडेल विशेषत्वाने लक्षवेधी ठरले आहे. या स्कूटरमध्ये आता ‘चेतक ॲप’च्या माध्यमातून वापरता येणारी ‘गुगल मॅप्स नेव्हिगेशन’ सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. याव्यतिरिक्त, ही स्कूटर ‘ओव्हर-द-एअर’ (OTA) अपडेट्स स्वीकारण्याच्या क्षमतेने सुसज्ज आहे. स्कूटरच्या मोटरची पॉवर आउटपुट 4.5kW वरून वाढवून 4.8kW करण्यात आली आहे. या वाढीव शक्तीमुळे, स्कूटरचा कमाल वेग पूर्वीच्या 73 किमी/तास वरून वाढून आता 80 किमी/तास इतका झाला आहे.

नावात झाला बदल

बजाजने आपल्या मॉडेल्सना नावे देण्याच्या पद्धतीत बदल केला आहे. यापुढे या मॉडेल्सना C25, C30 आणि C35 सिरीज म्हणून ओळखले जाईल, ही पद्धत नुकत्याच सादर करण्यात आलेल्या C25 मालिकेच्या नामकरणाशी सुसंगत आहे. नावाचा उर्वरित भाग ज्यामध्ये विशिष्ट व्हेरिएंट दर्शवणारे क्रमांक समाविष्ट आहेत, तो मात्र तसाच बदलणार नाही. यामुळे मॉडेल्सची जी श्रेणीबद्ध रचना (hierarchy) आधीपासूनच प्रस्थापित आहे आणि जिच्याशी ग्राहक परिचित आहेत, ती सुरूच राहील याची खात्री मिळते. मात्र, ही नवीन नामकरण पद्धत अद्याप पूर्णपणे सहज समजण्यासारखी किंवा आकलन करण्यास सोपी नाही.

परफॉर्मन्समध्ये सुधारणा

कंपनीने संपूर्ण लाइनअपची टॉप स्पीड वाढवली आहे. आता C3501 आणि C3502 हे मॉडेल्स 80 किमी/ताशी स्पीड गाठू शकतात. याशिवाय C3503 आणि C3001 ची टॉप स्पीड 63 किमी/ताशी वरून वाढवून 70 किमी/ताशी करण्यात आली आहे. C2501 च्या बाबतीत, त्याची टॉप स्पीड 55 किमी/ताशी वरून आता 60 किमी/ताशी करण्यात आली आहे.

रेंजच्या बाबतीत, कंपनीच्या मते एकदा पूर्ण चार्ज केल्यानंतर C35 सिरीज सुमारे 153 किमी, C30 सिरीज 127 किमी आणि C25 सिरीज 113 किमीपर्यंत चालू शकते.

नवीन स्टँडर्ड फीचर्स

C35 आणि C30 सिरीजमध्ये आता राइडिंग मोड्स आणि हिल-होल्ड असिस्ट हे फीचर्स स्टँडर्ड स्वरूपात देण्यात आले आहेत. याआधी हे फीचर्स अतिरिक्त शुल्क भरून घ्यावे लागत होते.

C3001 मॉडेलची चार्जिंग वेळही कमी करण्यात आली आहे. आता हे मॉडेल 0 ते 80 टक्के चार्ज होण्यासाठी फक्त 2 तास 55 मिनिटे घेते, जे आधी 3 तास 50 मिनिटे होते. तसेच, C3501 आणि C3502 मॉडेल्समध्ये आता OTA (Over-The-Air) अपडेट्सची सुविधा देण्यात आली आहे. त्यामुळे स्कूटरला सर्व्हिस सेंटरला न नेता घरबसल्या अपडेट करून त्याची कामगिरी अधिक सुधारता येईल. या सर्व अपडेट्समुळे Bajaj ने आपल्या Chetak स्कूटर्सना जुन्या डिझाइनमध्येच अधिक आधुनिक फीचर्स आणि सुधारित परफॉर्मन्स दिला आहे.

