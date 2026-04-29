धक्कादायक! Rohit Sharma आयपीएलमधून बाहेर? हार्दिक पंड्याने दिली ‘ही’ महत्वाची माहिती

Updated On: Apr 29, 2026 | 08:58 PM
एसआरएच विरुद्ध रोहित शर्मा खेळणार नसल्याचे स्पष्ट 
मुंबई इंडियन्सला जाणवत आहे रोहितची उणीव 
हार्दिक पंड्याने दिली महत्वाची माहिती

Hardik Pandya On Rohit Sharma: सध्या मुंबई इंडियन्स आणि सनरायझर्स हैदराबादमध्ये सामना सुरू आहे. दरम्यान या सामन्यात रोहित शर्मा खेळणार नसल्याचे कर्णधार हार्दिक पंड्याने स्पष्ट केले आहे. आरसीबीविरुद्धच्या सामन्यात रोहित शर्माला दुखापत झाली होती. मात्र त्यानंतर एक अद्याप एकही सामना खेळी शकलेला नाही. रोहित शर्मा जवळपास दोन ते तीन महत्वाच्या सामन्यात दुखापतग्रस्त झाल्यामुळे खेळू शकला नाही.

हार्दिक पंड्याने एसआरएचविरुद्ध टॉस जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. तेव्हा त्याला रोहित शर्मा खेळण्याच्याबात प्रश्न विचारण्यात आला. त्यावेळी कर्णधार हार्दिक पंड्याने यावर भाष्य केले आहे. रोहित शर्मा खेळत नसल्याची उणीव मुंबईच्या संघाला मोठ्या प्रमाणात जाणवत आहे. त्यामुळे आता यावर हार्दिक पंड्याने भाष्य केले आहे.

काय म्हणाला हार्दिक पंड्या?

एसआरएचविरुद्ध टॉस झाल्यावर हार्दिक पंड्याला प्लेइंग 11 बाबत प्रश्न विचारण्यात आला. त्यामध्ये रोहित शर्माचे नाव नव्हते. त्यामुळे त्याबाबत हार्दिक पंड्याला प्रश्न विचारण्यात आला. रोहित शर्माला दुखापतीमधून सावरण्यासाठी आणखी काही कालावधी लागेल. तो प्रयत्न करत आहे. मात्र त्याला काही वेळ अजून लागणार आहे, असे हार्दिक पंड्या म्हणाला.

रोहित शर्मा जवळपास २० दिवसांपासून संघाबाहेर

रोहित शर्मा शेवटचा खेळून १७ दिवस झाले आहेत आणि चाहते त्याच्या दुखापतीबद्दल चिंतेत आहेत. सुरुवातीला, ही एक किरकोळ दुखापत असल्याचे वृत्त होते. दुखापतीनंतर, रोहितने हलका सराव आणि नेट प्रॅक्टिस पुन्हा सुरू केली आहे. त्याच्या पुनरागमनात काही गुंतागुंत आहे की भारतीय एकदिवसीय संघातील त्याचे वय आणि महत्त्व लक्षात घेता त्याला फक्त जोखीम घ्यायची आहे, हे अस्पष्ट आहे.

मुंबई इंडियन्सची संभाव्य टीम: रोहित शर्मा, नमन धीर, दानिश मालेवार, सूर्यकुमार यादव, हार्दिक पांड्या (कर्णधार), तिलक वर्मा, रोमारिओ शेफर्ड / केशव महाराज, जसप्रीत बुमराह, सूर्यकुमार यादव, मयंक मार्कंडे, क्विंटन डी कॉक.

एसआरएचची संभाव्य टीम: ट्रॅव्हिस हेड, अभिषेक शर्मा, एडन मार्कराम, हेनरिक क्लासेन, नितीश कुमार रेड्डी, अब्दुल समद, पॅट कमिन्स (कर्णधार), इशान किशन, सलील अरोरा, अनिकेत वर्मा, ईशान कलिंगा, साकीब हुसेन, प्रफुल्ल हिंगे.

 

Published On: Apr 29, 2026 | 08:58 PM

