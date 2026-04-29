Tamil Nadu Exit Poll 2026: तामिळनाडूत सुपरस्टार विजय यांच्या पक्षाला किती जागा? काय सांगचे एक्झिट पोलची आकडेवारी

‘MATRIZE’ ने केलेल्या एक्झिट पोलनुसार, सत्ताधारी DMK आघाडीला १२२ ते १३२ जागा मिळण्याचा अंदाज आहे. दुसरीकडे, AIADMK आघाडीला ८७ ते १०० जागा मिळण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. DMK आघाडीला ४०.३% मते मिळण्याची अपेक्षा आहे, तर AIADMK आघाडीला ३७.१% मते मिळू शकतात.
‘P-MARQ’ च्या एक्झिट पोलनुसार, अभिनेता विजय यांच्या नेतृत्वाखालील TVK पक्षाला तामिळनाडूमध्ये २३% मतांचा वाटा मिळण्याचा अंदाज आहे. या एक्झिट पोलच्या आधारे, ‘तामिझगा वेट्री कझगम’ (TVK) ला १६ ते २६ जागांवर विजय मिळण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे.
West Bengal Election Result 2026 : बंगालपासून तमिळनाडूपर्यंत ५ राज्यांत कोणाची सत्ता? एक्झिट पोलचे आकडे काय सांगतात?
‘Axis My India’ च्या एक्झिट पोलमध्ये विजय यांच्या TVK पक्षाला सर्वाधिक जागा मिळण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे; यानुसार पक्षाला ९८ ते १२० जागांवर विजय मिळू शकतो. याउलट, DMK आघाडीला ९२ ते ११० जागा मिळण्याचा अंदाज आहे, तर AIADMK आघाडीला २२ ते ३२ जागांवर समाधान मानावे लागू शकते.
तामिळनाडू विधानसभा निवडणुकांसाठीचे मतदान २३ एप्रिल रोजी कडेकोट बंदोबस्तात राज्यभर एकाच टप्प्यात पार पडले असून, मतमोजणी ४ मे रोजी होणार आहे. या निवडणुकीत DMK आणि AIADMK यांच्यात मुख्य लढत होत असली, तरी अभिनेता विजय यांच्या नेतृत्वाखालील TVK पक्षही त्यांना कडवी झुंज देत आहे. २३ एप्रिल रोजी तामिळनाडूमध्ये ८५.१०% मतदानाची नोंद झाली जी स्वातंत्र्यानंतरची सर्वाधिक टक्केवारी आहे. २३४ जागांच्या विधानसभेत, बहुमत सिद्ध करण्यासाठी ११८ जागांची आवश्यकता असते.
निवडणूक आयोगाच्या माहितीनुसार, चेन्नई जिल्ह्यात एकूण मतदानाची टक्केवारी ८३.६८% इतकी होती. पेराम्बूरमध्ये सर्वाधिक मतदानाची नोंद झाली, जिथे २.०३ लाख मते (८९.७४%) पडली; त्यानंतर कोलाथूरचा क्रमांक लागतो, जिथे १.८२ लाख मते (८६.१२%) पडली. मतमोजणी ४ मे रोजी होणार आहे. २०२१ च्या तामिळनाडू विधानसभा निवडणुकीत ‘डीएमके’ने (DMK) दणदणीत विजय मिळवला होता; त्यांनी स्वबळावर १३३ जागा जिंकून सरकार स्थापन केले होते.
मतदानादरम्यान ‘जय श्री राम’ विरुद्ध ‘जय बांग्ला’; ममता बॅनर्जींच्या मतदारसंघात शुभेंदूंच्या भेटीवरून बवाल