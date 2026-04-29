Tamil Nadu Exit Poll 2026: तामिळनाडूत सुपरस्टार विजय यांच्या पक्षाला किती जागा? काय सांगचे एक्झिट पोलची आकडेवारी

तामिळनाडू विधानसभा निवडणुकीच्या एक्झिट पोलमध्ये सुपरस्टार विजय यांच्या TVK पक्षाने धमाका केला आहे. काही पोल्सनुसार विजय यांना ९० हून अधिक जागा मिळण्याचा अंदाज असून, ४ मे रोजी अंतिम निकाल जाहीर होतील.

Updated On: Apr 29, 2026 | 09:18 PM
Tamil Nadu Exit Poll 2026 News: तामिळनाडू विधानसभा निवडणुकांचे एक्झिट पोल्स (मतदानोत्तर कल) जाहीर करण्यात आले आहेत. ‘MATRIZE’ या संस्थेने केलेल्या एक्झिट पोलनुसार, तामिळ सुपरस्टार विजय यांच्या ‘तामिझगा वेट्री कझगम’ (TVK) या पक्षाला १० ते १२ जागा मिळण्याची शक्यता आहे. पहिल्यांदाच निवडणूक लढवत असलेल्या अभिनेता विजय यांच्या पक्षाला १७.५% मतांचा वाटा मिळण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. ‘तामिझगा वेट्री कझगम’ (TVK) चे प्रमुख विजय हे दोन मतदारसंघांतून निवडणूक लढवत आहेत; ते त्रिची पूर्व आणि पेरांबूर (चेन्नई) या मतदारसंघांतून आपले राजकीय नशीब आजमावत आहेत.

एक्झिट पोल्समध्ये पुन्हा एकदा स्टॅलिन सरकारचा अंदाज

‘MATRIZE’ ने केलेल्या एक्झिट पोलनुसार, सत्ताधारी DMK आघाडीला १२२ ते १३२ जागा मिळण्याचा अंदाज आहे. दुसरीकडे, AIADMK आघाडीला ८७ ते १०० जागा मिळण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. DMK आघाडीला ४०.३% मते मिळण्याची अपेक्षा आहे, तर AIADMK आघाडीला ३७.१% मते मिळू शकतात.

P-MARQ एक्झिट पोलनुसार TVK ला १६ ते २६ जागा मिळण्याचा अंदाज

‘P-MARQ’ च्या एक्झिट पोलनुसार, अभिनेता विजय यांच्या नेतृत्वाखालील TVK पक्षाला तामिळनाडूमध्ये २३% मतांचा वाटा मिळण्याचा अंदाज आहे. या एक्झिट पोलच्या आधारे, ‘तामिझगा वेट्री कझगम’ (TVK) ला १६ ते २६ जागांवर विजय मिळण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे.

‘Axis My India’ एक्झिट पोलमध्ये सर्वाधिक जागांचा अंदाज

‘Axis My India’ च्या एक्झिट पोलमध्ये विजय यांच्या TVK पक्षाला सर्वाधिक जागा मिळण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे; यानुसार पक्षाला ९८ ते १२० जागांवर विजय मिळू शकतो. याउलट, DMK आघाडीला ९२ ते ११० जागा मिळण्याचा अंदाज आहे, तर AIADMK आघाडीला २२ ते ३२ जागांवर समाधान मानावे लागू शकते.

प्रत्यक्ष निकाल ४ मे रोजी जाहीर होणार

तामिळनाडू विधानसभा निवडणुकांसाठीचे मतदान २३ एप्रिल रोजी कडेकोट बंदोबस्तात राज्यभर एकाच टप्प्यात पार पडले असून, मतमोजणी ४ मे रोजी होणार आहे. या निवडणुकीत DMK आणि AIADMK यांच्यात मुख्य लढत होत असली, तरी अभिनेता विजय यांच्या नेतृत्वाखालील TVK पक्षही त्यांना कडवी झुंज देत आहे. २३ एप्रिल रोजी तामिळनाडूमध्ये ८५.१०% मतदानाची नोंद झाली जी स्वातंत्र्यानंतरची सर्वाधिक टक्केवारी आहे. २३४ जागांच्या विधानसभेत, बहुमत सिद्ध करण्यासाठी ११८ जागांची आवश्यकता असते.

निवडणूक आयोगाच्या माहितीनुसार, चेन्नई जिल्ह्यात एकूण मतदानाची टक्केवारी ८३.६८% इतकी होती. पेराम्बूरमध्ये सर्वाधिक मतदानाची नोंद झाली, जिथे २.०३ लाख मते (८९.७४%) पडली; त्यानंतर कोलाथूरचा क्रमांक लागतो, जिथे १.८२ लाख मते (८६.१२%) पडली. मतमोजणी ४ मे रोजी होणार आहे. २०२१ च्या तामिळनाडू विधानसभा निवडणुकीत ‘डीएमके’ने (DMK) दणदणीत विजय मिळवला होता; त्यांनी स्वबळावर १३३ जागा जिंकून सरकार स्थापन केले होते.

