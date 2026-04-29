Volkswagen Polo आता इलेक्ट्रिक अवतारात धावणार! जाणून घ्या रेंज आणि फीचर्स

Volkswagen ने त्यांची हॅचबॅक Polo चे इलेक्ट्रिक व्हर्जन ID Polo सादर केले आहे. चला या कारच्या फीचर्स आणि रेंजबद्दल माहिती जाणून घेऊयात.

Updated On: Apr 29, 2026 | 08:45 PM
फोटो सौजन्य: @DriveGreen80167/ X.com

जर्मन वाहन निर्माता Volkswagen ने आपल्या लोकप्रिय हॅचबॅक Volkswagen Polo चे पहिले पूर्णपणे इलेक्ट्रिक मॉडेल Volkswagen ID Polo सादर केले आहे. ही नवी इलेक्ट्रिक कार कंपनीच्या MEB+ प्लॅटफॉर्मवर आधारित आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात या इलेक्ट्रिक हॅचबॅकची बुकिंग एप्रिल 2026 च्या अखेरीपासून सुरू होण्याची शक्यता आहे. याची किंमत सुमारे 25,000 युरो म्हणजेच अंदाजे 27.76 लाख रुपयांपेक्षा कमी असू शकते.

साइज आणि डिझाइन

ID Polo ची लांबी 4,053mm, रुंदी 1,816mm आणि उंची 1,530mm असून याचा व्हीलबेस 2,600mm आहे. ही कार Volkswagen च्या नवीन “Pure Positive” डिझाइन भाषेवर आधारित पहिली कार आहे. पुढील बाजूस एकमेकांना जोडलेल्या LED हेडलाइट्स देण्यात आल्या आहेत, ज्यामध्ये Eyelid-स्टाइल DRLs आणि मध्ये प्रकाशित Volkswagen लोगो दिला आहे.

फ्रंट बंपर साधा आणि आकर्षक ठेवण्यात आला आहे. यात एअर डॅमसह दोन्ही बाजूंना उभे एअर इंटेक्स आणि छोटा फ्रंट स्प्लिटर देण्यात आला आहे.

साइड आणि रियर डिझाइन

साइड प्रोफाइलमध्ये उठावदार लाइन आणि रुंद फेंडर्स देण्यात आले आहेत, जे कारला स्पोर्टी लुक देतात. कंपनीनुसार, याचा C-पिलर डिझाइन Volkswagen Golf पासून प्रेरित आहे. यामध्ये 19-इंचपर्यंतचे अलॉय व्हील्सचा पर्याय उपलब्ध आहे.

मागील बाजूस पूर्ण रुंदीभर पसरलेली LED लाइट बार देण्यात आली आहे, ज्यामध्ये प्रकाशित Volkswagen लोगो आहे. याशिवाय वर मोठा रूफ स्पॉइलर, लहान वर्टिकल एअर आउटलेट्स आणि बंपरवर डिफ्यूझरसारखा डिझाइन देण्यात आला आहे.

इंटीरियर आणि फीचर्स

या कारच्या डॅशबोर्डच्या मध्यभागी 13-इंचाची मोठी टचस्क्रीन देण्यात आली आहे, जी वायरलेस Apple CarPlay आणि Android Auto ला सपोर्ट करते. स्क्रीनखाली AC व्हेंट्स आणि हॅझर्ड लाईट्स, क्लायमेट कंट्रोल व डिफॉगरसारखे आवश्यक बटण्स देण्यात आले आहेत.

फ्लोटिंग सेंटर कन्सोलमध्ये वायरलेस चार्जिंग पॅड, म्युझिक कंट्रोलसाठी गोल नॉब, कप होल्डर्स, चार्जिंग पोर्ट्स आणि स्टोरेजसाठी भरपूर जागा देण्यात आली आहे.

स्टीयरिंग आणि इतर सुविधा

या कारमध्ये दोन-स्पोक हीटेड स्टीयरिंग व्हील दिले असून त्यावर अनेक कंट्रोल बटण्स आहेत. ड्रायव्हरसमोर 10-इंचाचा डिजिटल डिस्प्ले देण्यात आला आहे, जो क्लासिक लेआउटमध्ये सेट करता येतो. यामध्ये ड्युअल-झोन क्लायमेट कंट्रोल, अडॅप्टिव्ह क्रूझ कंट्रोल, ॲम्बिएंट लाइटिंग आणि लेदरेट सीट्स मिळतात.

याशिवाय रियरव्ह्यू कॅमेरा, ऑटो-डिमिंग IRVM आणि V2L (Vehicle-to-Load) सारख्या आधुनिक सुविधा देखील उपलब्ध आहेत.

बॅटरी आणि परफॉर्मन्स

ID Polo मध्ये 37kWh आणि 52kWh असे दोन बॅटरी पर्याय दिले आहेत. दोन्ही व्हेरिएंटमध्ये फ्रंट-व्हील ड्राइव्ह (FWD) सेटअप असून इलेक्ट्रिक मोटर 290Nm टॉर्क जनरेट करते.

37kWh बॅटरीसह लोअर व्हेरिएंटमध्ये 116hp आणि हायर व्हेरिएंटमध्ये 135hp पॉवर मिळते. कंपनीनुसार, ही बॅटरी एकदा पूर्ण चार्ज केल्यावर सुमारे 329 किमीपर्यंत रेंज देते.

या कारमध्ये 90kW DC फास्ट चार्जिंग सपोर्ट आहे, ज्यामुळे बॅटरी 10 ते 80 टक्के चार्ज होण्यासाठी सुमारे 23 मिनिटे लागतात.

52kWh पावरफुल व्हेरिएंट

52kWh बॅटरी असलेला व्हेरिएंट 211hp पॉवर जनरेट करतो. तसेच, Volkswagen या कारचे स्पोर्टी Volkswagen GTI व्हर्जनही विकसित करत आहे, ज्यामध्ये 226hp पॉवर मिळण्याची शक्यता आहे.

52kWh बॅटरीसह ही कार एकदा पूर्ण चार्ज केल्यावर सुमारे 454 किमीपर्यंत रेंज देऊ शकते. 105kW DC फास्ट चार्जरने बॅटरी 10 ते 80 टक्के चार्ज होण्यासाठी अंदाजे 24 मिनिटे लागतात.

Published On: Apr 29, 2026 | 08:45 PM

