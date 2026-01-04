Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

मुंबई गोवा महामार्गावर होतोय मृत्यूचा सापळा; वाढत असलेल्या अपघातांना जबाबदार कोण?

मुंबई  गोवा महामार्गावर यापूर्वी अनेकदा अपघात झाले आहेत यामध्ये अनेकांना जीव गमावे लागले आहेत. असाच एक भीषण अपघात खेड तालुक्यात कळंबणी येथे झाला होता.

Updated On: Jan 04, 2026 | 05:48 PM
Ratnagiri News : मुंबई गोवा महामार्गावर होतोय मृत्यूचा सापळा; वाढत असलेल्या अपघातांना जबाबदार कोण?
  • मुंबई गोवा महामार्गावर होतोय मृत्यूचा सापळा,
  • वाढत असलेल्या अपघातांना जबाबदार कोण?
रत्नागिरी :  मुंबई  गोवा महामार्गावर यापूर्वी अनेकदा अपघात झाले आहेत यामध्ये अनेकांना जीव गमावे लागले आहेत. असाच एक भीषण अपघात खेड तालुक्यात कळंबणी येथे झाला होता.  या अपघात जखमी झालेल्या 63 वर्षीय वृद्ध इसमाचा उपचारादरम्यान दुर्दैवीरीत्या मृत्यू झाला आहे. रामचंद्र बाबू गुरव (63, रा. कळंबणी बुद्रुक) असे मृत्यू झालेल्या व्यक्तीचे नाव आहे.

रामचंद्र गुरव हे पोस्टात कामाला होते. ते पोस्टमास्तर होते त्यांच्या रिटायरमेंटला अवघे केवळ 13 महिने महिने राहिले होते अशातच त्यांचा दुर्दैवीरित्या मृत्यू झाला आहे. पोस्टाच्याच कामासाठी निघालेले असतानाच त्यांचा चार दिवसांपूर्वी अपघात झाला होता. कळंबणी येथून खेड भरणे दिशेने जात असताना पाठीमागून येणाऱ्या कारने (एमएच 43 बीवाय 7512) त्यांच्या दुचाकीला धडक दिल्याने मोठा अपघात झाला. त्यात ते गंभीरित्या जखमी झाले होते. स्थानिकांच्या मदतीने त्यांना तातडीने रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं होतं त्यांच्यावर उपचार सुरू होते या उपचार दरम्यानच त्यांची आज प्राणज्योत मालवली. अपघातानंतर ते गेले चार दिवस बेशुद्ध अवस्थेत होते त्यांच्यावर उपचार सुरू होते.

Chiplun News : वाशिष्ठी कृषी महोत्सवात खवय्यांची पर्वणी ! 8 व 9 जानेवारीला पाककला स्पर्धेचे खास आकर्षण

खेड तालुक्यातील कळंबणी बुद्रुक गावचे पोस्ट मास्तर व गावातील देवस्थानचे पुजारी तसेच खजिनदार या महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या रामचंद्र गुरव यांच्याकडे होत्या. कळंबणी बुद्रुक येथे अंत्यविधी दुपारी ठीक दोन वाजता करण्यात आले. त्यांच्या निधनाने गाव परिसरावर व गुरव कुटुंबीयांवर दुःखाचा मोठा डोंगर कोसळला आहे. त्यांच्या पश्चात पत्नी,दोन मुली,मुलगा,सून,भाऊ,भावजय असं एकत्र कुटुंब आहे.

या अपघातप्रकरणी चिपळूण तालुक्यातील खेर्डी परिसरातील असलेल्या कार चालकावर खेड पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. रामचंद्र गुरव हे दुचाकीवरून कळंबणी येथून भरणे दिशेने जात असताना पाठीमागून येणाऱ्या कारने ( एमएच 43 बीवाय 7512) त्यांच्या दुचाकीला धडक दिली. या अपघातात गुरव यांच्या डोक्यासह पायाला गंभीर दुखापत झाली असून दुचाकीचेही नुकसान झाले होते. या अपघात प्रकरणाचा तपास खेड पोलीस करत आहेत.

Ratnagiri News :  6 जानेवारीला पशुधन स्पर्धा; वाशिष्ठी कृषी महोत्सवात होणार पशुपालकांचा सन्मान

Published On: Jan 04, 2026 | 05:48 PM

