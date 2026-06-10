Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Satara News : रुग्णवाहिकांच्या डिझेलसाठी जिल्हा परिषद सेसमधून निधी; अर्थ समितीच्या बैठकीत महत्त्वपूर्ण निर्णय

Updated On: Jun 10, 2026 | 07:48 AM IST
जाहिरात
सारांश

शासनाकडून निधी न मिळाल्याने रुग्णवाहिका सेवेत अडथळे निर्माण होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन जिल्हा परिषद सेसमधून आवश्यक निधी उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

Satara News : रुग्णवाहिकांच्या डिझेलसाठी जिल्हा परिषद सेसमधून निधी; अर्थ समितीच्या बैठकीत महत्त्वपूर्ण निर्णय

Satara News : रुग्णवाहिकांच्या डिझेलसाठी जिल्हा परिषद सेसमधून निधी; अर्थ समितीच्या बैठकीत महत्त्वपूर्ण निर्णय (संग्रहित फोटो)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

सातारा : सातारा जिल्ह्यातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमधील रुग्णवाहिकांच्या डिझेल व टायरसाठी शासनाकडून अद्याप अनुदान उपलब्ध झाले नाही. परिणामी, रुग्णसेवेवर याचा परिणाम होत असल्याचे दिसून आले. याच पार्श्वभूमीवर जिल्हा परिषद सेसमधून निधी उपलब्ध करून देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय जिल्हा परिषद अर्थ समितीच्या बैठकीत घेण्यात आला.

यावेळी विषयपत्रिकेवरील तसेच ऐनवेळच्या विषयांना एकमताने मंजुरी देण्यात आली. जिल्हा परिषद अर्थ समितीची सभा सभापती तेजस्विनी कदम यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती सभागृहात पार पडली. यावेळी सदस्य विक्रांत डोंगरे, अजित साळुंखे, अमित चव्हाण, रूपाली सरगर, ज्योती मोरे, सारिका फाळके, मनिषा पाटील, वृषाली चव्हाण तसेच मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी राहुल कदम आणि विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.

बालकांच्या सुरक्षिततेसाठी राज्य सरकारची नवी पावले; मंत्री आदिती तटकरे यांचा बालकांच्या संरक्षणासंबंधित विविध उपक्रमांचा आढावा

बैठकीत प्राथमिक आरोग्य केंद्रांतील रुग्णवाहिकांच्या देखभाल व इंधन खर्चाचा प्रश्न गांभीर्याने मांडण्यात आला. शासनाकडून निधी न मिळाल्याने रुग्णवाहिका सेवेत अडथळे निर्माण होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन जिल्हा परिषद सेसमधून आवश्यक निधी उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

तसेच जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत प्राप्त झालेले काही अनुदान विविध निवडणुकांच्या आचारसंहितेमुळे खर्च होऊ न शकल्याने ते शासनाकडे परत जाण्याची वेळ आली आहे. लोकसभा, विधानसभा, जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकांमुळे विकासकामांना विलंब झाला असल्याने संबंधित अनुदान खर्च करण्यासाठी मुदतवाढ व परवानगी मिळावी यासाठी शासनाकडे प्रस्ताव सादर करण्याबाबतही बैठकीत चर्चा करण्यात आली.

तसेच, जिल्हा परिषद सदस्य विविध विकासकामांच्या अनुषंगाने विभागांकडे पाठपुरावा करत असतात. त्यांना आवश्यक माहिती वेळेवर आणि स्पष्टपणे उपलब्ध करून देण्याबाबत सर्व विभागांना सूचना देण्यात आल्या.

प्रतापगड शेतकऱ्यांच्या खात्यात ऊस बिल जमा करणार

दुसरीकडे, जावली तालुक्याचा मानबिंदू असणारा प्रतापगड सहकारी साखर कारखाना आगामी सन २०२६-२७ चा गाळप हंगाम सहयोगी तत्त्वावर चालवून यशस्वी करण्यासाठी संचालक मंडळ पूर्णपणे प्रयत्नशील आहे. तसेच, हंगाम सन २०२५-२६ मधील गाळप झालेल्या ऊसाची बिले १५ जून २०२६ पूर्वी शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा केली जातील, अशी ग्वाही कारखान्याचे अध्यक्ष सौरभबाबा शिंदे यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे दिली आहे.

Web Title: Funds for ambulance diesel from the zilla parishad cess

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 10, 2026 | 07:48 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

महाबळेश्वर नगराध्यक्ष सुनील शिंदे यांची पश्चिम महाराष्ट्र नगर परिषद महासंघाच्या उपाध्यक्षपदी निवड
1

महाबळेश्वर नगराध्यक्ष सुनील शिंदे यांची पश्चिम महाराष्ट्र नगर परिषद महासंघाच्या उपाध्यक्षपदी निवड

आरटीआय कार्यकर्ते सुशांत मोरे यांच्या तक्रारीला नगराध्यक्ष अमोल मोहितेंचे प्रत्युत्तर; साताऱ्यात अतिक्रमण हटाव मोहीम लवकरच
2

आरटीआय कार्यकर्ते सुशांत मोरे यांच्या तक्रारीला नगराध्यक्ष अमोल मोहितेंचे प्रत्युत्तर; साताऱ्यात अतिक्रमण हटाव मोहीम लवकरच

Satara Political News: नगराध्यक्ष अमोल मोहिते यांचे पद धोक्यात, स्वत:चे घर पाडून रस्ता रुंद करुन दाखवा – सुशांत मोरे
3

Satara Political News: नगराध्यक्ष अमोल मोहिते यांचे पद धोक्यात, स्वत:चे घर पाडून रस्ता रुंद करुन दाखवा – सुशांत मोरे

Satara Politics: सातारकरांच्या स्वाभिमानासाठी अभयसिंह जगतापांना साथ द्या; महाविकास आघाडीची मतदारांना साद
4

Satara Politics: सातारकरांच्या स्वाभिमानासाठी अभयसिंह जगतापांना साथ द्या; महाविकास आघाडीची मतदारांना साद

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
NCP 27th foundation Day: अजितदादांच्या निधनानंतर राष्ट्रवादीचा पहिलाच वर्धापन दिन; सुनेत्रा पवार यांची ‘एक्स’वर अत्यंत भावूक पोस्ट

NCP 27th foundation Day: अजितदादांच्या निधनानंतर राष्ट्रवादीचा पहिलाच वर्धापन दिन; सुनेत्रा पवार यांची ‘एक्स’वर अत्यंत भावूक पोस्ट

Jun 10, 2026 | 09:55 AM
सकाळच्या नाश्त्यात बनवा पोषक घटकांची समृद्ध असलेले मल्टीग्रेन मेथी थालीपीठ, नोट करून पौष्टिक आणि झटपट होणारी रेसिपी

सकाळच्या नाश्त्यात बनवा पोषक घटकांची समृद्ध असलेले मल्टीग्रेन मेथी थालीपीठ, नोट करून पौष्टिक आणि झटपट होणारी रेसिपी

Jun 10, 2026 | 09:38 AM
प्रेयसीच्या मोहात बाप झाला हैवान! 3 मुलींची हत्या, आईने मुलाला कुशीत घेऊन वाचवला जीव

प्रेयसीच्या मोहात बाप झाला हैवान! 3 मुलींची हत्या, आईने मुलाला कुशीत घेऊन वाचवला जीव

Jun 10, 2026 | 09:37 AM
Karnataka Politics : मुख्यमंत्रिपदाची सूत्रे स्वीकारताच डी. के. शिवकुमार यांना पुन्हा झटका; मंत्र्यांची थेट दिल्लीत धाव

Karnataka Politics : मुख्यमंत्रिपदाची सूत्रे स्वीकारताच डी. के. शिवकुमार यांना पुन्हा झटका; मंत्र्यांची थेट दिल्लीत धाव

Jun 10, 2026 | 09:33 AM
Hunar Hali Divorce: 9 वर्षांचा संसार मोडला! टीव्ही अभिनेत्री हुनर हाली आणि मयंक गांधीचा घटस्फोट; चाहत्यांना धक्का

Hunar Hali Divorce: 9 वर्षांचा संसार मोडला! टीव्ही अभिनेत्री हुनर हाली आणि मयंक गांधीचा घटस्फोट; चाहत्यांना धक्का

Jun 10, 2026 | 09:32 AM
Apache Helicopter Crash : हेलिकॉप्टर क्रॅशनंतर अमेरिकेचा पलटवार? इराणवर अनेक ठिकाणांवर भीषण हल्ले

Apache Helicopter Crash : हेलिकॉप्टर क्रॅशनंतर अमेरिकेचा पलटवार? इराणवर अनेक ठिकाणांवर भीषण हल्ले

Jun 10, 2026 | 09:29 AM
Thane Crime: भटक्या कुत्र्याच्या तोंडात दिसला नवजात बालकाचा मृतदेह; एक पाय खाल्ला आणि…; स्थानिक हरदारले!

Thane Crime: भटक्या कुत्र्याच्या तोंडात दिसला नवजात बालकाचा मृतदेह; एक पाय खाल्ला आणि…; स्थानिक हरदारले!

Jun 10, 2026 | 09:20 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Shaktipeeth: “रक्ताचा सडा पडला तरी चालेल, शक्तीपीठ रद्दच करा!” कोल्हापुरात महिला शेतकरी आक्रमक

Shaktipeeth: “रक्ताचा सडा पडला तरी चालेल, शक्तीपीठ रद्दच करा!” कोल्हापुरात महिला शेतकरी आक्रमक

Jun 09, 2026 | 03:36 PM
Chandrashekhar Bawankule: नगरसेवक स्वतःचे पैसे गोळा करुन प्रशिक्षणाला जातायत

Chandrashekhar Bawankule: नगरसेवक स्वतःचे पैसे गोळा करुन प्रशिक्षणाला जातायत

Jun 09, 2026 | 03:31 PM
Latur News : देणगीत आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी शिवणीकरसह तिघांवर गुन्हा दाखल

Latur News : देणगीत आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी शिवणीकरसह तिघांवर गुन्हा दाखल

Jun 08, 2026 | 03:41 PM
Anil Deshmukh : राज्यात अमली पदार्थ सेवनाच्या घटना चिंताजनक

Anil Deshmukh : राज्यात अमली पदार्थ सेवनाच्या घटना चिंताजनक

Jun 08, 2026 | 03:37 PM
Gokul Election 2026 : ‘गोकूळ’वरून सतेज पाटलांचे महायुतीला टोले; शिवाजी पाटलांच्या भूमिकेचे समर्थन!

Gokul Election 2026 : ‘गोकूळ’वरून सतेज पाटलांचे महायुतीला टोले; शिवाजी पाटलांच्या भूमिकेचे समर्थन!

Jun 07, 2026 | 03:29 PM
Shailesh Agarwal: काँग्रेसमध्ये मोठा स्फोट! शैलेश अग्रवालांचा प्रदेशाध्यक्षांवर गंभीर आरोप

Shailesh Agarwal: काँग्रेसमध्ये मोठा स्फोट! शैलेश अग्रवालांचा प्रदेशाध्यक्षांवर गंभीर आरोप

Jun 07, 2026 | 03:25 PM
MIRA BHAYNDAR: मुक्तिधामसारख्या संवेदनशील आणि महत्त्वाच्या ठिकाणी मूलभूत सुविधांचा अभाव- मनसे

MIRA BHAYNDAR: मुक्तिधामसारख्या संवेदनशील आणि महत्त्वाच्या ठिकाणी मूलभूत सुविधांचा अभाव- मनसे

Jun 06, 2026 | 03:27 PM
ऐप में पढ़ें