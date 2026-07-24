Satara News : ‘हरित साताऱ्यासाठी बिल्डर्स असोसिएशनने बळ द्यावे’; आमदार शिवेंद्रसिंहराजेंचे आवाहन, चारभिंतींलगत वृक्षारोपण अभियान

Satara News : हरित सातारा घडविण्याच्या संकल्पनेला बिल्डर्स असोसिएशनने बळ द्यावे. प्रत्येकाने किमान एक रोप लावून त्याचे संगोपन करण्याचा संकल्प केल्यास भविष्यात अधिक स्वच्छ, सुंदर आणि निरोगी पर्यावरण निर्माण होण्यास निश्चितच हातभार लागेल, असा विश्वास राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री ना. शिवेंद्रराजे भोसले यांनी व्यक्त केला. बिल्डर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया सातारा सेंटर, स्फूर्ती, बीएआय वुमेन्स विंग यांच्यावतीने तसेच हरित सातारा फ्रंट वॉरियर्स यांच्या सहकार्याने चार भिंती परिसरात भव्य वृक्षारोपण अभियानाचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यावेळी ते बोलत होते.
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या कार्यक्रमास सार्वजनिक बांधकाम मंत्री ना. शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांची प्रमुख उपस्थिती लाभली होती याशिवाय मास साताराचे अध्यक्ष धैर्यशील भोसले, ज्येष्ठ पत्रकार हरीश पाटणे, तसेच हरित साताराचे कन्हैयालाल राजपुरोहित आणि भोजने, सातारा नागरपालिकेचे शिक्षण, क्रीडा व सामाजिक कार्य सामिती सभापती हे प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते.
ना. शिवेंद्रसिंहराजे म्हणाले, साताऱ्याची वेगाने प्रगती होत आहे. सातत्याने वृक्षारोपणाचे उपक्रम राबवून हरित सातारा ही संकल्पना सत्यात येत आहे. बिल्डर्स असोसिएशन व हरित सातारा ग्रुप गेली अनेक वर्षे सामाजिक भावनेने करत असलेले उपक्रम अभिमानास्पद आहेत.
कौस्तुभ मोरे म्हणाले, इमारती उभ्या करणारे हात आता हरित भवितव्यही घडवत आहेत या प्रेरणादायी संदेशातून पर्यावरण संवर्धनाची सामाजिक जबाबदारीने हा उपक्रम राबवण्यात येत आहे. भविष्यातही असोसिएशनच्या माध्यमातून चांगले काम करून दाखवू.
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यावेळी नगरसेविका सौ. हेमलता भोसले, सचिन देशमुख, शंकर किर्दत, राजेश देशमुख, कविता देशमुख, स्वप्निल माने, रामदास जगताप, विकास बहुलेकर यांच्यासह बिल्डर्स असोसिएशनचे पदाधिकारी, हरित सातारा ग्रुपचे पदाधिकारी उपस्थित होते. यावेळी सर्व मान्यवरांचा सन्मान बिल्डर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया – सातारा सेंटर व स्फूर्ती – BAI वूमेन्स विंग तर्फे कौस्तुभ मोरे, हर्षद वालावलकर, निलेश शिंदे, शरद जाधव यांनी केला.