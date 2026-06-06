महा-DBT पोर्टलवर प्रथम येणाऱ्यास बियाण्यात प्राधान्य; कृषिमंत्र्यांची महत्त्वपूर्ण माहिती

मुंबई : राज्यात यंदा खरीप हंगाम प्रमाणित बियाणे व प्रात्यक्षिक कार्यक्रम राबविण्यात येणार असून, महा-DBT पोर्टलवर प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य या तत्त्वावर उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. इच्छुक शेतकऱ्यांनी महा-DBT पोर्टलवर जाऊन तात्काळ अर्ज करावेत, असे आवाहन राज्याचे कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी केले आहे.
शेतकऱ्यांना विविध पिकांची गुणवत्तापूर्ण बियाणे उपलब्ध करून दिली जाणार आहेत. यामध्ये सोयाबीन, मूग, उडीद, भूईमुग, बाजरी आणि कापूस या प्रमुख पिकांचा समावेश आहे. राज्यभरातील शेतकऱ्यांसाठी सुमारे ३ लाख क्विंटल बियाण्यांचा साठा उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. त्यामध्ये ६६ हजार ७५० क्विंटल सोयाबीन तसेच ३५ हजार ५०० क्विंटल भूईमूग बियाण्यांचा समावेश आहे. महा-DBT पोर्टलवर अर्ज सादर करण्यासाठी शेतकऱ्यांनी या संकेतस्थळावर जाऊन ‘बियाणे वितरण, प्रात्यक्षिके, फ्लेक्सी घटक, औषधे आणि खते’ या टाईलअंतर्गत अर्ज करावेत.
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दरम्यान, खरीप पिकांची बियाणेदेखील महा-DBT पोर्टलवर उपलब्ध राहणार आहेत. राज्यातील शेतकऱ्यांना दर्जेदार बियाणे सुलभ आणि पारदर्शक पद्धतीने उपलब्ध करून देण्यासाठी कृषी विभागाने यंदा महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. खरीप हंगामासाठी आवश्यक असलेली प्रमाणित बियाणे आता महा-DBT पोर्टलवर उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत.
इच्छुक शेतकऱ्यांनी महा-DBT पोर्टलवर जाऊन…
इच्छुक शेतकऱ्यांनी महा-DBT पोर्टलवर जाऊन तात्काळ अर्ज करावेत, असे आवाहन भरणे यांनी केले आहे. राज्यभरात तब्बल २ लाख प्रात्यक्षिके राबविण्यात येणार असून त्याद्वारे शेतकऱ्यांना सुधारित तंत्रज्ञान, आधुनिक कृषी पद्धती आणि गुणवत्तापूर्ण निविष्ठांचा प्रत्यक्ष अनुभव दिला जाणार आहे.
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