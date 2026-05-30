निर्बंधमुक्त वातावरणात हजरत फकीरशाह बाबांचा संदल उत्साहात संपन्न!

Updated On: May 30, 2026 | 09:51 PM IST
Buldhana News : हजरत फकीरशाह बाबांचा पवित्र संदल यंदा अनेक वर्षांनंतर निर्बंधमुक्त वातावरणात मोठ्या उत्साहात साजरा करण्यात आला. स्व. मुनाफ पटेल यांच्या निवासस्थानापासून निघालेल्या मिरवणुकीत उंटणीवर फुलांची चादर ठेवून पारंपरिक विधी पार पडले.

फोटो सौजन्य - Social Media

येथील हजरत फकीरशाह बाबांचा पवित्र संदल सोमवारी अत्यंत भक्तिमय, उत्साहपूर्ण आणि पारंपरिक वातावरणात साजरा करण्यात आला. अनेक वर्षांनंतर कोणत्याही निर्बंधांशिवाय हा धार्मिक सोहळा पार पडल्याने ग्रामस्थांमध्ये विशेष उत्साहाचे वातावरण पाहायला मिळाले. गावातील विविध भागांमधून भाविक मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. धार्मिक श्रद्धा, पारंपरिक विधी आणि सर्वधर्मीयांच्या सहभागामुळे संपूर्ण परिसर भक्तिरसात न्हाऊन निघाला होता.

कोरोना महामारीनंतर गेल्या काही वर्षांपासून संदल सोहळा साध्या आणि मर्यादित स्वरूपात साजरा केला जात होता. त्यामुळे पूर्वीप्रमाणे जल्लोष, मिरवणुका आणि मोठ्या प्रमाणातील सहभाग दिसून येत नव्हता. मात्र यंदा सर्व निर्बंध हटविण्यात आल्याने आणि ग्रामस्थांसह पटेल कुटुंबीयांनी घेतलेल्या पुढाकारामुळे हा सोहळा पुन्हा एकदा भव्य स्वरूपात साजरा करण्यात आला.

संदल मिरवणुकीची सुरुवात स्वर्गीय मुनाफ पटेल यांच्या निवासस्थानापासून पारंपरिक पद्धतीने करण्यात आली. यावेळी उंटणीवर आकर्षक फुलांची चादर ठेवण्यात आली होती. फुलांनी सजविलेल्या या चादरीमुळे संपूर्ण वातावरणात धार्मिकतेची आणि उत्सवाची छटा अधिक गडद झाली होती. भाविकांनी या पवित्र चादरीचे दर्शन घेण्यासाठी मोठी गर्दी केली होती.

ही पवित्र चादर विनायक गुरू तसेच संत साबीर बाबा साहेब (महाराज) यांच्या हस्ते विधिवत उंटणीवर चढविण्यात आली. त्यानंतर ढोल-ताशांच्या गजरात, धार्मिक घोषणांच्या जयघोषात आणि उत्साही वातावरणात संदल मिरवणुकीला सुरुवात झाली. मिरवणूक गावातील प्रमुख रस्त्यांवरून मार्गक्रमण करत असताना ठिकठिकाणी भाविकांनी तिचे स्वागत केले.

मिरवणुकीदरम्यान युवकांचा उत्साह विशेष लक्षवेधी ठरला. ‘हक सैलानी’ आणि ‘हक फकीरशाह बाबा’ अशा घोषणांनी संपूर्ण परिसर दुमदुमून गेला होता. ढोल-ताशांच्या निनादामुळे आणि भाविकांच्या उत्स्फूर्त सहभागामुळे वातावरण पूर्णपणे भक्तिमय झाले होते. युवकांसह वयोवृद्ध, महिला आणि बालकांनीही मोठ्या श्रद्धेने या सोहळ्यात सहभाग नोंदविला.

गावातील विविध भागातून मार्गक्रमण करत अखेर ही मिरवणूक दर्यावर पोहोचली. मिरवणुकीच्या आगमनाने दर्यावरील परिसरात उत्साहाचे वातावरण निर्माण झाले. अनेक भाविकांसाठी हा क्षण अत्यंत भावनिक आणि श्रद्धेचा ठरला. धार्मिक एकात्मतेचे आणि सामाजिक सलोख्याचे दर्शन या सोहळ्यात घडत होते.

दर्यावर पोहोचल्यानंतर ढोल-ताशांचा नाद, चित्तथरारक फटाक्यांची आतषबाजी आणि धार्मिक वातावरणामुळे संपूर्ण परिसर उजळून निघाला. भाविकांनी मोठ्या भक्तिभावाने प्रार्थना करत हजरत फकीरशाह बाबांना अभिवादन केले. उशिरा रात्री दर्ग्यावर गलाफ आणि फुलांची चादर चढविण्याचा पारंपरिक धार्मिक विधी पार पडला. हा विधी अत्यंत शिस्तबद्ध आणि भक्तिमय वातावरणात संपन्न झाला.

यानंतर पवित्र कुराण पठण करण्यात आले. धार्मिक परंपरेनुसार फात्या कार्यक्रम पार पडला आणि त्यानंतर संदल सोहळ्याचा समारोप करण्यात आला. या वेळी उपस्थित भाविकांनी शांतता, बंधुभाव आणि समाजातील ऐक्य टिकून राहण्यासाठी प्रार्थना केली.

या संपूर्ण धार्मिक सोहळ्यात गुलामाने सैलानी ग्रुपसह गावातील सर्वधर्मीय नागरिकांनी मोठ्या संख्येने सहभाग नोंदविला. हिंदू-मुस्लिम ऐक्याचे दर्शन घडविणाऱ्या या उत्सवामुळे सामाजिक सलोखा आणि बंधुभावाचा संदेशही देण्यात आला. कार्यक्रमादरम्यान शांतता व सुव्यवस्था राखण्यासाठी स्थानिक ग्रामस्थ, स्वयंसेवक आणि आयोजकांनी विशेष परिश्रम घेतले.

अनेक वर्षांनंतर निर्बंधमुक्त वातावरणात पार पडलेल्या हजरत फकीरशाह बाबांच्या संदल सोहळ्याने ग्रामस्थांना पुन्हा एकदा जुन्या उत्सवांची आठवण करून दिली. श्रद्धा, परंपरा आणि सामाजिक ऐक्य यांचा सुंदर संगम अनुभवायला मिळालेल्या या सोहळ्याची चर्चा परिसरात सर्वत्र सुरू आहे.

