Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

जाहिरात क्षेत्रातील नियमभंगात २१ टक्क्यांची वाढ! ‘या’ क्षेत्रांमध्ये नियम उल्लंघनाचे प्रमाण जास्त

Updated On: May 28, 2026 | 02:45 PM IST
जाहिरात
सारांश

ASCI च्या वार्षिक तक्रार अहवाल २०२५-२६ मध्ये जाहिरात क्षेत्रातील नियमभंगात २१ टक्क्यांची वाढ झाल्याचे दिसून आले आहे. विदेशी सट्टेबाजी आणि रिअल इस्टेट ही सर्वाधिक उल्लंघन करणारी क्षेत्रे ठरली आहेत.

फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

अॅडव्हर्टायझिंग स्टॅण्डर्ड काउन्सिल ऑफ इंडिया (ASCI) च्या वार्षिक तक्रार अहवाल २०२५-२६ मध्ये जाहिरात क्षेत्रातील नियमभंगात वाढ झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या वर्षी एकूण तक्रारींमध्ये २१ टक्क्यांची वाढ नोंदवली गेली असून, विदेशी सट्टेबाजी (ऑफशोर बेटिंग) आणि रिअल इस्टेट ही सर्वाधिक उल्लंघन करणारी क्षेत्रे ठरली आहेत.

Gold Price: या वर्षी 2 लाखांचा आकडा पारही नाही करू शकणार सोने, दिग्गज बँकांच्या अहवालात धक्कादायक खुलासा, कसा असेल भाव

अहवालानुसार, जाहिरात नियमांचे सर्वाधिक उल्लंघन करणाऱ्या क्षेत्रांमध्ये विदेशी सट्टेबाजी, रिअल इस्टेट, पर्सनल केअर उत्पादने, खाद्य व पेये आणि ड्रग्ज अँड मॅजिक रेमेडीज अॅक्ट (DMRA) अंतर्गत येणारी उत्पादने यांचा समावेश आहे. एकूण तपासलेल्या जाहिरातींपैकी ७५.४ टक्के जाहिरातींनी हानिकारक उत्पादनांना किंवा परिस्थितींना प्रोत्साहन दिले, तर २७.५ टक्के जाहिराती दिशाभूल करणाऱ्या होत्या. डिजिटल प्लॅटफॉर्मवरच ९७.३ टक्के प्रकरणे आढळली असून, सोशल मीडियावरील प्रायोजित कंटेंटचा मोठा वाटा आहे.

२०२५-२६ मध्ये ASCI ने एकूण ११,५८१ प्रकरणांचा आढावा घेतला, जे मागील वर्षाच्या तुलनेत २१ टक्के अधिक आहे. संबंधित जाहिरातींची संख्या ९,८४१ इतकी होती, ज्यामध्ये ३७ टक्क्यांची वाढ झाली आहे. यातील ९८ टक्के जाहिरातींमध्ये बदल आवश्यक ठरला, तर ९३ टक्के प्रकरणे स्वतःहून केलेल्या निरीक्षणातून (proactive monitoring) समोर आली.

विशेष म्हणजे, ८६ टक्के जाहिरातदारांनी नियमांचे पालन केल्याचे दिसून आले. टीव्ही आणि प्रिंट माध्यमांमध्ये हे प्रमाण ९७ टक्के होते. ६१ टक्के प्रकरणांमध्ये कोणताही वाद न करता जाहिराती मागे घेण्यात आल्या किंवा सुधारण्यात आल्या. डिजिटल क्षेत्रात नियमभंग अधिक गंभीर स्वरूपात दिसून आला आहे. एकट्या मेटा प्लॅटफॉर्म्सचा वाटा ७९.८४ टक्के इतका असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. इन्फ्लुएन्सर जाहिरातींमध्येही मोठ्या प्रमाणावर नियमभंग आढळला असून, तपासलेल्या बहुतेक केसेसमध्ये बदल आवश्यक होते.

विदेशी सट्टेबाजीच्या जाहिराती सोशल मीडिया, इन्फ्लुएन्सर्स, अ‍ॅफिलिएट नेटवर्क्स आणि मेसेजिंग प्लॅटफॉर्म्सद्वारे वेगाने पसरवल्या जात असल्याचेही अहवालात स्पष्ट केले आहे. या क्षेत्रात इन्फ्लुएन्सर्सकडून मोठ्या प्रमाणावर उल्लंघन झाल्याचे नमूद आहे. पर्सनल केअर आणि खाद्य-पेय क्षेत्रात अतिशयोक्तीपूर्ण तसेच वैज्ञानिक आधार नसलेले दावे आढळले. तर न्युट्रास्युटिकल्स उत्पादनांमध्ये वैद्यकीय स्वरूपाचे आणि दिशाभूल करणारे दावे मोठ्या प्रमाणात दिसून आले.

CNG Rates : वाहनचालकांना महागाईचा झटका; पुणे-नाशिकमध्ये सीएनजीच्या नव्या दरांची अंमलबजावणी, काय आहेत नवे दर?

ASCI चे अध्यक्ष आणि सीईओ यांनी डिजिटल जाहिरात क्षेत्रात अधिक जबाबदारी, मजबूत पुरावे आणि प्रभावी नियंत्रण यंत्रणांची गरज अधोरेखित केली आहे. अहवालानुसार, डिजिटल जाहिरात क्षेत्राचा वेग, पोहोच आणि इन्फ्लुएन्सर मार्केटिंगमुळे नियमभंगाचा धोका वाढत आहे, त्यामुळे भविष्यात अधिक कडक देखरेख आवश्यक असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

Web Title: 21 rise in advertising rule violations

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 28, 2026 | 02:45 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Savlyachi Janu Savali Promo : कपटी तिलोत्तमाला सावली देणार ओपन चॅलेंज; ‘सावळ्याची जणू सावली’ मालिकेत मोठा ट्विस्ट
1

Savlyachi Janu Savali Promo : कपटी तिलोत्तमाला सावली देणार ओपन चॅलेंज; ‘सावळ्याची जणू सावली’ मालिकेत मोठा ट्विस्ट

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
जाहिरात क्षेत्रातील नियमभंगात २१ टक्क्यांची वाढ! ‘या’ क्षेत्रांमध्ये नियम उल्लंघनाचे प्रमाण जास्त

जाहिरात क्षेत्रातील नियमभंगात २१ टक्क्यांची वाढ! ‘या’ क्षेत्रांमध्ये नियम उल्लंघनाचे प्रमाण जास्त

May 28, 2026 | 02:45 PM
E20Petrol : E20 पेट्रोल ठरतंय कार-बाईकचे शत्रू! निम्म्याहून अधिक गाड्यांचे मायलेज घटले; इंजिन जळण्याचाही मोठा धोका

E20Petrol : E20 पेट्रोल ठरतंय कार-बाईकचे शत्रू! निम्म्याहून अधिक गाड्यांचे मायलेज घटले; इंजिन जळण्याचाही मोठा धोका

May 28, 2026 | 02:45 PM
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी घेतली पंतप्रधान मोदींची दिल्लीत भेट… दोन्ही उपमुख्यमंत्री सुद्धा दिल्लीत तळ ठोकून !

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी घेतली पंतप्रधान मोदींची दिल्लीत भेट… दोन्ही उपमुख्यमंत्री सुद्धा दिल्लीत तळ ठोकून !

May 28, 2026 | 02:43 PM
Petrol Diesel Shortage : पेट्रोल-डिझेलची कमतरता नाही, तरी पंपांवर रांगा का? सरकारने सांगितलं नेमकं कारण

Petrol Diesel Shortage : पेट्रोल-डिझेलची कमतरता नाही, तरी पंपांवर रांगा का? सरकारने सांगितलं नेमकं कारण

May 28, 2026 | 02:41 PM
Pune Crime: त्याने वापर करून सोडलं’…, मेसेजनंतर आयटी तरुणीची मुठा नदीत उडी मारून आत्महत्या

Pune Crime: त्याने वापर करून सोडलं’…, मेसेजनंतर आयटी तरुणीची मुठा नदीत उडी मारून आत्महत्या

May 28, 2026 | 02:39 PM
Car Insurance खरेदी करताय? ‘या’ चूका पडू शकतात महाग; अपघातानंतर क्लेम होऊ शकतो रिजेक्ट

Car Insurance खरेदी करताय? ‘या’ चूका पडू शकतात महाग; अपघातानंतर क्लेम होऊ शकतो रिजेक्ट

May 28, 2026 | 02:36 PM
Satara News : शाहूपुरी चौकातील अतिक्रमणाचे काय? सहा वर्षांपासून कारवाई होईना, पर्यटकांचे होताहेत हाल

Satara News : शाहूपुरी चौकातील अतिक्रमणाचे काय? सहा वर्षांपासून कारवाई होईना, पर्यटकांचे होताहेत हाल

May 28, 2026 | 02:36 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Dombivli : पिंपळेश्वर मंदिर ट्रस्टला 4 एकर 25 गुंठे जमीन मिळाल्यानंतर भाजप-शिवसेनेकडून जल्लोष

Dombivli : पिंपळेश्वर मंदिर ट्रस्टला 4 एकर 25 गुंठे जमीन मिळाल्यानंतर भाजप-शिवसेनेकडून जल्लोष

May 28, 2026 | 02:09 PM
बकरी ईदपूर्वी मिरा रोडमध्ये हायव्होल्टेज ड्रामा, अखेर प्रशासनाच्या मध्यस्थीने तोडगा

बकरी ईदपूर्वी मिरा रोडमध्ये हायव्होल्टेज ड्रामा, अखेर प्रशासनाच्या मध्यस्थीने तोडगा

May 28, 2026 | 01:59 PM
Vasai : अफवा पसरवणाऱ्यांनो सावधान ! वसई-विरार पोलिसांचा कठोर इशारा

Vasai : अफवा पसरवणाऱ्यांनो सावधान ! वसई-विरार पोलिसांचा कठोर इशारा

May 28, 2026 | 01:49 PM
Mira Road : मीरा रोडच्या पूनम क्लस्टरमधून अखेर सर्व बकरे हटवले पोलिस हस्तक्षेपानंतर तणाव शांत

Mira Road : मीरा रोडच्या पूनम क्लस्टरमधून अखेर सर्व बकरे हटवले पोलिस हस्तक्षेपानंतर तणाव शांत

May 27, 2026 | 03:55 PM
Narendra Mehta : पुन्हा वाद न होण्यासाठी पालिका बनवणार नवी नियमावली – नरेंद्र मेहता

Narendra Mehta : पुन्हा वाद न होण्यासाठी पालिका बनवणार नवी नियमावली – नरेंद्र मेहता

May 27, 2026 | 03:50 PM
Virar : बविआच्या ७१ मतांसाठी शिवसेना शिंदे गटाकडून मोर्चेबांधणी सुरू

Virar : बविआच्या ७१ मतांसाठी शिवसेना शिंदे गटाकडून मोर्चेबांधणी सुरू

May 26, 2026 | 08:24 PM
Parbhani : शिक्षकांप्रमाणे पोलिसांसाठीही मतदारसंघ राखीव करा, माजी पोलीस कर्मचारी संघटनेची मागणी

Parbhani : शिक्षकांप्रमाणे पोलिसांसाठीही मतदारसंघ राखीव करा, माजी पोलीस कर्मचारी संघटनेची मागणी

May 26, 2026 | 08:16 PM