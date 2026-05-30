दिल्ली हादरली! राजधानीत 5 मजली इमारत पत्त्यांसारखी कोसळली; ढिगाऱ्याखाली मृत्यूशी झुंज सुरू

राजधानी दिल्लीत 5 मजली इमारत कोसळली
अनेक नागरिक ढीगाऱ्याखाली अडकले असण्याची शक्यता
अग्निशमन दल व पोलिसांकडून बचावकार्यास सुरुवात
Building Collapse In Delhi: राजधानी दिल्लीमधून एक धक्कादायक आणि मोठी बातमी समोर येत आहे. दिल्लीच्या साकेत भागात मोठी दुर्घटना घडली आहे. आज संध्याकाळी साकेत भागात एक पाच मजली इमारत कोसळल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे. या दुर्घटनेत अनेक लोक ढिगाऱ्याखाली अडकले असल्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. सध्या युद्धपातळीवर बचावकार्य सुरू करण्यात आले आहे.
दिल्लीमधील साकेत भगत 8 वाजण्याच्या सुमारास अग्निशमन दलास या दुर्घटनेची माहिती मिळाली. 5 मजली इमारत कोसळल्याची घटना घडतच तातडीने पोलिस प्रशासन, अग्निशमन दल घटनास्थळी दाखल झाले. स्थानिक नागरिक आणि अन्य यंत्रणेने बचावकार्य सुरू केले आहे. काही नागरिकांना सुरक्षितपणे बाहेर काढले असल्याचे समजते आहे.
बातमी अपडेट होत आहे…