Buldhana News : शून्य कुष्ठरुग्ण गाव सर्वेक्षणाला प्रारंभ; ९ लाखांहून अधिक नागरिकांची होणार तपासणी

Buldhana News : महाराष्ट्र शासनाच्या आदेशानुसार आणि केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार बुलढाणा जिल्ह्यात ‘शून्य कुष्ठरुग्ण गाव सर्वेक्षण अभियान २०२६-२७’ राबविण्यात येत आहे. १८ मे ते १८ जून या कालावधीत सुरू असलेल्या या मोहिमेअंतर्गत जिल्ह्यातील शून्य कुष्ठरुग्ण असलेल्या ७३३ गावांमध्ये घरोघरी जाऊन सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे. या अभियानात सुमारे ९ लाख १९ हजार ५०५ नागरिकांची शारीरिक तपासणी केली जाणार असून, कुष्ठरोगाच्या संशयित रुग्णांचा शोध घेऊन त्यांना वेळेत उपचार उपलब्ध करून देण्यावर भर दिला जाणार आहे.
या मोहिमेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी जिल्हाभर प्रशिक्षित तपासणी पथके तयार करण्यात आली आहेत. प्राथमिक आरोग्य केंद्र स्तरावर सर्वेक्षणाची नियमित पाहणी केली जाणार असून तालुका आणि जिल्हास्तरीय अधिकारी संपूर्ण मोहिमेचे पर्यवेक्षण व सनियंत्रण करणार आहेत. या पार्श्वभूमीवर जिल्हा परिषद बुलढाणा येथील छत्रपती शिवाजी सभागृहात तालुका आरोग्य अधिकारी आणि वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची आढावा बैठक घेण्यात आली.
आरोग्य विभागाच्या माहितीनुसार, कुष्ठरोग हा पूर्णपणे उपचाराने बरा होणारा आजार आहे. यासाठी आवश्यक औषधे आणि उपचार सर्व शासकीय रुग्णालयांमध्ये मोफत उपलब्ध आहेत. त्यामुळे सर्वेक्षणादरम्यान आरोग्य सेविका आणि आरोग्य सेवक घराघरांत जाऊन नागरिकांची तपासणी करणार आहेत. नागरिकांच्या शरीरावर असलेले कोणतेही चट्टे, गाठी, त्वचेवरील संवेदना कमी होणे किंवा इतर संशयित लक्षणे आढळल्यास त्यांची तपासणी करून योग्य उपचारासाठी मार्गदर्शन करण्यात येणार आहे.
बैठकीत जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. अमोल गीते यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहाय्यक संचालक आरोग्य सेवा (कुष्ठरोग) डॉ. हरी पवार यांनी अभियानाची सविस्तर माहिती दिली. तसेच कुष्ठरोगाबाबत जनजागृती, रुग्ण शोध मोहीम आणि उपचार प्रक्रियेविषयी मार्गदर्शन केले. डॉ. के. व्ही. राठोड यांनी कुष्ठरोगाची संशयित लक्षणे, निदान पद्धती, उपचार आणि तांत्रिक बाबींवर सविस्तर माहिती दिली. अभियानाच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी जिल्हास्तरावर वैद्यकीय अधिकारी, समुदाय आरोग्य अधिकारी, आरोग्य सहाय्यक, आरोग्य सहाय्यिका, आशा गटप्रवर्तक, आरोग्य सेविका आणि आरोग्य सेवक यांना विशेष प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. याशिवाय प्राथमिक आरोग्य केंद्र स्तरावरही संबंधित कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण देऊन सर्वेक्षणासाठी सज्ज करण्यात आले आहे. आरोग्य विभागाने नागरिकांना या मोहिमेत सक्रिय सहभाग घेण्याचे आवाहन केले असून, तपासणी पथकांना सहकार्य करून कुष्ठरोगमुक्त समाजाच्या निर्मितीस हातभार लावावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.