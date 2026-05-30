स्वस्ताच्या मोहात पडताय? Cheap Spare Parts वापरणे ठरू शकते धोकादायक !

Vehicle maintenance करताना खर्च वाचवण्यासाठी अनेकजण स्वस्त किंवा duplicate spare parts वापरण्याचा पर्याय निवडतात. सुरुवातीला हा निर्णय फायदेशीर वाटू शकतो, कारण मूळ (genuine) parts च्या तुलनेत हे parts खूप कमी किमतीत उपलब्ध असतात. मात्र, काही हजार रुपये वाचवण्याच्या प्रयत्नात पुढे मोठा आर्थिक फटका आणि सुरक्षिततेचा धोका निर्माण होऊ शकतो.
कार असो किंवा bike, प्रत्येक part वाहनाच्या एकूण performance आणि safety मध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावत असतो. त्यामुळे spare parts निवडताना केवळ किंमत पाहणे पुरेसे नसते.
Brake pads, clutch components, suspension parts किंवा tyres यांसारखे महत्त्वाचे parts जर निकृष्ट दर्जाचे असतील, तर अपघाताचा धोका वाढू शकतो. उदा., कमी दर्जाचे brake pads लवकर झिजू शकतात, Suspension parts खराब झाल्यास vehicle control कमी होऊ शकतो, निकृष्ट electrical parts मुळे short circuit होण्याचा धोका असतो. सुरक्षिततेशी संबंधित parts मध्ये तडजोड करणे धोकादायक ठरू शकते.
Cheap spare parts अनेकदा कंपनीच्या quality standards नुसार तयार केलेले नसतात. यामुळे, Engine performance कमी होऊ शकतो. Fuel efficiency घटू शकते. Riding किंवा driving comfort कमी होतो. सुरुवातीला समस्या जाणवत नसली तरी काही महिन्यांत त्याचा परिणाम दिसू लागतो.
स्वस्त part एकदा बसवून पैसे वाचल्यासारखे वाटते, पण तो part लवकर खराब झाल्यास पुन्हा replacement करावा लागतो. यामुळे, Part ची पुन्हा किंमत, Labour charges, Vehicle downtime हे सर्व खर्च मिळून genuine part पेक्षा जास्त खर्च होऊ शकतो.
काही वाहन उत्पादक कंपन्या non-genuine parts वापरल्यास warranty claims नाकारू शकतात. विशेषतः:Engine components, Electrical systems, Transmission parts यांसंबंधित दावे करताना अडचणी येऊ शकतात.
निकृष्ट दर्जाचा एक part इतर components वरही परिणाम करू शकतो. उदाहरणार्थ; खराब oil filter मुळे engine ला नुकसान होणे, निकृष्ट clutch plate मुळे gearbox वर ताण येणे, कमी दर्जाच्या bearings मुळे vibration वाढणे. एका स्वस्त part मुळे अनेक parts चे नुकसान होऊ शकते.
आजच्या बाजारात अनेक duplicate products मूळ parts सारखेच दिसतात. म्हणून, Authorized dealer कडून खरेदी करा. Packaging आणि serial numbers तपासा. खूप कमी किंमत असल्यास सावध रहा. “खूप स्वस्त” हा अनेकदा धोक्याचा संकेत असू शकतो.
Vehicle maintenance मध्ये खर्च वाचवणे महत्त्वाचे असले तरी safety आणि quality च्या किंमतीवर नाही. Cheap spare parts सुरुवातीला स्वस्त वाटू शकतात, पण दीर्घकालीन दृष्टीने ते जास्त खर्च, कमी performance आणि सुरक्षिततेचा धोका निर्माण करू शकतात. शेवटी, वाहनासाठी spare parts निवडताना एक गोष्ट लक्षात ठेवा — स्वस्त पर्याय नेहमीच किफायतशीर असतो असे नाही. योग्य दर्जाचा part हा खर्च नसून, तुमच्या सुरक्षिततेतील गुंतवणूक असते.
