Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Sports »
  • Shubhman Gill Good Statement About Vaibhav Suryvanshi Performance

“…त्यांच्यासाठी तो मोठी डोकेदुखी ठरणार”; Vaibhav Suryavanshi बाबत शुभमन गिलचे मोठे विधान

Updated On: May 30, 2026 | 10:10 PM IST
जाहिरात
सारांश

क्वालिफायर 2 मध्ये वैभव सूर्यवंशीने 96 रन्सची आक्रमक खेळी केली होती.  या खेळीनंतर गुजरातचा कर्णधार शुभमन गिलने वैभवला "जगातील सध्याच्या सर्वोत्तम फलंदाजांपैकी एक" असे संबोधले आहे.

“…त्यांच्यासाठी तो मोठी डोकेदुखी ठरणार”; Vaibhav Suryavanshi बाबत शुभमन गिलचे मोठे विधान

वैभव सूर्यवंशीची शानदार कामगिरी (फोटो- ट्विटर)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

वैभव सूर्यवंशीबाबत शुभमन गिलचे भाष्य
आयपीएलमध्ये सर्वाधिक सिक्स मारण्याचा वैभवचा विक्रम 
31 मे रोजी शुभमन गिल अन रजत पाटीदार आमनेसामने 

IPL 2026: आयपीएल 2026 चा महासंग्राम संपत आला आहे. उद्या गुजरात टायटन्स आणि रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू यांच्यात अंतिम सामना होणार आहे. क्वालिफायर 1 मध्ये गुजरातचा संघ पराभूत झाला होता. मात्र क्वालिफायर 2 मध्ये गुजरातने राजस्थानचा पराभव करत अंतिम फेरीत प्रवेश केला. राजस्थानकडून यंदा पूर्ण हंगामात वैभव सूर्यवंशीने शानदार कामगिरी केली आहे. वैभवच्या कामगिरीवर आता भारतीय संघाचा कर्णधार शुभमन गिलने प्रतिक्रिया दिली आहे.

क्वालिफायर 2 मध्ये शुभमन गिलच्या शतकी खेळीवर गुजरात टायटन्सने अंतिम फेरीत प्रवेश केला. अंतिम सामन्यापूर्वी गुजरात टायटन्सचा कर्णधार आणि भारतीय संघाचा स्टार फलंदाज शुभमन गिल याने राजस्थान रॉयल्सचा युवा खेळाडू वैभव सूर्यवंशी याच्यावर कौतुकाचा वर्षाव केला आहे. क्वालिफायर 2 मध्ये वैभव सूर्यवंशीने 96 रन्सची आक्रमक खेळी केली होती.  या खेळीनंतर गुजरातचा कर्णधार शुभमन गिलने वैभवला “जगातील सध्याच्या सर्वोत्तम फलंदाजांपैकी एक” असे संबोधले आहे.

काय म्हणाला शुभमन गिल?

कर्णधार शुभमन गिलने वैभव सूर्यवंशीचे कौतुक केले आहे. वैभव सूर्यवंशीसाठी यंदाचा हंगाम खरोखरच शानदार राहिला आहे. मी याधी कोणत्याही खेळाडूला अशा प्रकारे फलंदाजी करताना पाहिलेले नाही. सध्या तो टी-20 मध्ये सर्वोत्तम फलंदाजांपैकी एक फलंदाज आहे. वैभवच्या हातांचा वेग इतर फलंदाजांच्या तुलनेत खूप जास्त आहे, ज्यामुळे तो वेगवान गोलंदाजांना सहज खेळू शकतो. तो तांत्रिकदृष्ट्या खूप सक्षम आहे. येणाऱ्या काळात वैभव ज्या संघाविरुद्ध खेळेल, त्यांच्यासाठी तो मोठी डोकेदुखी ठरणार आहे.

Vaibhav Sooryavanshi Reaction: मन तुटलं…हरल्यानंतर वैभवची पहिली भावूक प्रतिक्रिया, पहा वैभवची Insta Story

हरल्यानंतर वैभवची पहिली भावूक प्रतिक्रिया

मुल्लानपूर, न्यू चंदीगड येथे झालेल्या सामन्यातील पराभवानंतर, राजस्थान रॉयल्सने त्यांच्या सोशल मीडिया हँडलवर एक भावनिक संदेश शेअर केला. वैभव सूर्यवंशीनेही आपल्या इंस्टाग्राम स्टोरीवर हा संदेश शेअर करत आपली पहिली प्रतिक्रिया दिली. संघाच्या पराभवामुळे तो किती खोलवर दुःखी झाला आहे, हे या इन्स्टाग्राम स्टोरीवरून दिसून येते.

RCB vs GT Final मध्ये पावसाचा खोळंबा ? सामना रद्द झाल्यास कोण जिंकणार IPL ट्रॉफी? वाचा ‘हे’ नियम

राजस्थान रॉयल्सच्या इन्स्टाग्राम स्टोरीमध्ये वैभवने लिहिले आहे, “२० षटकांत भावना किती लवकर बदलू शकतात यावर अजूनही विश्वास बसत नाही. आजची रात्र खूप वेदनादायी आहे. हे खूप खोलवर बोचत आहे. दुःख, निराशा, वैफल्य आणि अशा अनेक भावना आहेत ज्या आम्हाला सहन कराव्या लागतील. ज्याचे श्रेय त्याला दिलेच पाहिजे. शुभमन गिल आणि गुजरात टायटन्स आज रात्री उत्कृष्ट खेळले.”

 

Web Title: Shubhman gill good statement about vaibhav suryvanshi performance

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 30, 2026 | 10:03 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

RCB vs GT Final मध्ये पावसाचा खोळंबा ? सामना रद्द झाल्यास कोण जिंकणार IPL ट्रॉफी? वाचा ‘हे’ नियम
1

RCB vs GT Final मध्ये पावसाचा खोळंबा ? सामना रद्द झाल्यास कोण जिंकणार IPL ट्रॉफी? वाचा ‘हे’ नियम

Mumbai Indians: हार्दिक पांड्याची जागा घेऊ शकतात ‘हे’ 4 खेळाडू, कोण ठरणार पुढचा कॅप्टन? Rohit Sharma पुन्हा घेणार जागा?
2

Mumbai Indians: हार्दिक पांड्याची जागा घेऊ शकतात ‘हे’ 4 खेळाडू, कोण ठरणार पुढचा कॅप्टन? Rohit Sharma पुन्हा घेणार जागा?

क्रिकेटविश्व हादरलं! Asian Games 2026 टीम इंडियाचे खेळाडू जाहीर? मात्र Suryakumar Yadav ला झटका
3

क्रिकेटविश्व हादरलं! Asian Games 2026 टीम इंडियाचे खेळाडू जाहीर? मात्र Suryakumar Yadav ला झटका

RCB vs GT Final: ऑरेंज-पर्पल कॅपसाठी महाथरार! भुवीला मोठा झटका; गिल-सुदर्शन आमनेसामने, कोणाच्या डोक्यावर सजणार ताज?
4

RCB vs GT Final: ऑरेंज-पर्पल कॅपसाठी महाथरार! भुवीला मोठा झटका; गिल-सुदर्शन आमनेसामने, कोणाच्या डोक्यावर सजणार ताज?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
“…त्यांच्यासाठी तो मोठी डोकेदुखी ठरणार”; Vaibhav Suryavanshi बाबत शुभमन गिलचे मोठे विधान

“…त्यांच्यासाठी तो मोठी डोकेदुखी ठरणार”; Vaibhav Suryavanshi बाबत शुभमन गिलचे मोठे विधान

May 30, 2026 | 10:03 PM
स्वस्ताच्या मोहात पडताय? Cheap Spare Parts वापरणे ठरू शकते धोकादायक !

स्वस्ताच्या मोहात पडताय? Cheap Spare Parts वापरणे ठरू शकते धोकादायक !

May 30, 2026 | 10:00 PM
निर्बंधमुक्त वातावरणात हजरत फकीरशाह बाबांचा संदल उत्साहात संपन्न!

निर्बंधमुक्त वातावरणात हजरत फकीरशाह बाबांचा संदल उत्साहात संपन्न!

May 30, 2026 | 09:51 PM
समर्थ रामदास स्वामींच्या विचारांचा वारसा जपणाऱ्या ‘समर्थ’ चित्रपटाचे मोशन पोस्टर अनावरण

समर्थ रामदास स्वामींच्या विचारांचा वारसा जपणाऱ्या ‘समर्थ’ चित्रपटाचे मोशन पोस्टर अनावरण

May 30, 2026 | 09:28 PM
भिवंडीत ‘मिथेनॉल’चा मोठा साठा जप्त; आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या निर्देशानुसार एफडीएची धडक कारवाई

भिवंडीत ‘मिथेनॉल’चा मोठा साठा जप्त; आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या निर्देशानुसार एफडीएची धडक कारवाई

May 30, 2026 | 09:27 PM
दिल्ली हादरली! राजधानीत 5 मजली इमारत पत्त्यांसारखी कोसळली; ढिगाऱ्याखाली मृत्यूशी झुंज सुरू

दिल्ली हादरली! राजधानीत 5 मजली इमारत पत्त्यांसारखी कोसळली; ढिगाऱ्याखाली मृत्यूशी झुंज सुरू

May 30, 2026 | 09:18 PM
सरसकट मराठा आरक्षणाला माझा विरोध, जरांगे यांचे उपोषण सुरू असतानाच नारायण राणेंची मोठी भूमिका

सरसकट मराठा आरक्षणाला माझा विरोध, जरांगे यांचे उपोषण सुरू असतानाच नारायण राणेंची मोठी भूमिका

May 30, 2026 | 08:58 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
KARJAT: कर्जतमधील 99 एकर सरकारी जमीन टोरंट कंपनीला; शिवसेनेचा तीव्र विरोध

KARJAT: कर्जतमधील 99 एकर सरकारी जमीन टोरंट कंपनीला; शिवसेनेचा तीव्र विरोध

May 30, 2026 | 03:29 PM
General Upendra Dwivedi : महिला कॅडेट्स पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून सज्ज

General Upendra Dwivedi : महिला कॅडेट्स पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून सज्ज

May 30, 2026 | 03:25 PM
Sangli: मालगावात अवैध धंद्यांचा सुळसुळाट; ग्रामस्थांचा गाव बंदचा इशारा

Sangli: मालगावात अवैध धंद्यांचा सुळसुळाट; ग्रामस्थांचा गाव बंदचा इशारा

May 30, 2026 | 03:20 PM
Sambhajinagar : सरकारने निष्काळजीपणा स्वीकारला? Vikhe Patil आणि Manoj Jarange मध्ये काय बातचीत?

Sambhajinagar : सरकारने निष्काळजीपणा स्वीकारला? Vikhe Patil आणि Manoj Jarange मध्ये काय बातचीत?

May 30, 2026 | 03:18 PM
RATNAGIRI : आमदार महेंद्र दळवी यांच्या कन्या जुईली दळवींचा विधान परिषदेसाठी अपक्ष उमेदवारी अर्ज

RATNAGIRI : आमदार महेंद्र दळवी यांच्या कन्या जुईली दळवींचा विधान परिषदेसाठी अपक्ष उमेदवारी अर्ज

May 30, 2026 | 03:04 PM
Ahilyanagar : भीमसैनिक विठ्ठल खर्चन मृत्यू प्रकरण, ७ दिवसात चौकशी करण्याचे आश्वासन

Ahilyanagar : भीमसैनिक विठ्ठल खर्चन मृत्यू प्रकरण, ७ दिवसात चौकशी करण्याचे आश्वासन

May 28, 2026 | 04:36 PM
Vasai :अफवा पसरवणाऱ्यांनो सावधान! वसई-विरार पोलिसांचा कठोर इशारा

Vasai :अफवा पसरवणाऱ्यांनो सावधान! वसई-विरार पोलिसांचा कठोर इशारा

May 28, 2026 | 03:30 PM