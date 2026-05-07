Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Maharashtra »
  • If The Divisional Commissioner Fails To Take Cognizance We Will Approach The High Court Says Satara Zp Member Anil Desai

विभागीय आयुक्तांनी दखल न घेतल्यास उच्च न्यायालयात जाणार; दुष्काळी कामांच्या अनियमिततेवर झेडपी सदस्य देसाई आक्रमक

आयुक्त स्तरावर न्याय न मिळाल्यास आम्ही उच्च न्यायालयात धाव घेऊ. तसेच, आवश्यक असल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांविरोधात गुन्हा दाखल करण्याचाही विचार आहे. त्यांनी जिल्हाधिकारी संतोष पाटील यांनी या प्रकरणात तातडीने लक्ष घालावे.

Updated On: May 07, 2026 | 11:24 AM
विभागीय आयुक्तांनी दखल न घेतल्यास उच्च न्यायालयात जाणार; दुष्काळी कामांच्या अनियमिततेवर झेडपी सदस्य देसाई आक्रमक

विभागीय आयुक्तांनी दखल न घेतल्यास उच्च न्यायालयात जाणार; दुष्काळी कामांच्या अनियमिततेवर झेडपी सदस्य देसाई आक्रमक

Follow Us:
Follow Us:

सातारा : माण-खटाव तालुक्यातील दुष्काळी परिस्थिती आणि विकासकामांतील कथित अनियमिततेच्या आरोपावरून राजकीय व प्रशासकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. जिल्हा परिषद सदस्य अनिल देसाई यांनी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत जिल्हा परिषद प्रशासनावर थेट हल्लाबोल करत गंभीर आरोपांची सरबत्ती केली.

जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी याशिनी नागराजन यांच्या प्रशासकीय मानसिकतेवर देसाई यांनी कठोर टीका करत त्यांची तक्रार विभागीय आयुक्त चंद्रकांत पुलकुंडवार यांच्याकडे केली असल्याचे सांगितले. तसेच या अनियमिततेच्या संदर्भाने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणार असल्याचाही इशारा त्यांनी दिला.

अनिल देसाई यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले की, माण-खटाव तालुक्यासाठी दुष्काळ निवारणाच्या पार्श्वभूमीवर तब्बल १०० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाला. मात्र, प्रत्यक्षात कामांचा वेग शून्यच असल्याचा आरोप त्यांनी केला. विशेषतः ४३ कामांसाठी मंजूर असलेल्या १६ कोटी रुपयांसह एकूण ४९ कोटींच्या दुष्काळ निवारण निधीचा गेल्या सहा महिन्यांपासून योग्य वापरच झालेला नाही, अशी टीका त्यांनी केली. “निधी आहे, मंजुरी आहे; पण कामेच नाहीत, ही अत्यंत गंभीर बाब आहे,” असे देसाई म्हणाले.

टंचाई आढावा बैठकीत घडलेल्या प्रकारावरूनही त्यांनी संताप व्यक्त केला. “मी जलयुक्त शिवार, टँकरचे अंतर कमी करणे यासारखे महत्त्वाचे मुद्दे मांडत असताना झेडपीच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी याशिनी नागराजन यांनी माझ्या हातातील माईक हिसकावून घेतला. हा केवळ माझाच नव्हे, तर लोकशाही प्रक्रियेचाच अवमान आहे,” असा आरोप त्यांनी केला. याप्रकरणी विभागीय आयुक्तांकडे तक्रार दाखल केल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

स्मार्ट स्कूल योजनेच्या निधीबाबतही त्यांनी संशय व्यक्त करत, “या सर्व कामांमध्ये गैरव्यवहाराची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे संपूर्ण चौकशी झाली पाहिजे,” अशी मागणी त्यांनी केली. तसेच, “ठराविक लोकांना कामे देण्यासाठीच प्रशासनाचा कल असल्याचा संशय आहे,” असेही त्यांनी म्हटले. देसाई यांनी पुढे इशारा देत सांगितले की, “आयुक्त स्तरावर न्याय न मिळाल्यास आम्ही उच्च न्यायालयात धाव घेऊ. तसेच, आवश्यक असल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांविरोधात गुन्हा दाखल करण्याचाही विचार आहे. त्यांनी जिल्हाधिकारी संतोष पाटील यांनी या प्रकरणात तातडीने लक्ष घालावे, अशी मागणी केली.

दरम्यान, यंदा कमी पर्जन्यमानामुळे मान-खटाव तालुका दुष्काळाच्या छायेत असताना प्रशासनाकडून ठोस उपाययोजना होत नसल्याची खंतही त्यांनी व्यक्त केली. “१४ महिन्यांपासून मंजुरी असूनही कामे होत नाहीत, हे प्रशासनाच्या निष्क्रियतेचे लक्षण आहे,” असा टोला त्यांनी लगावला. एकूणच, दुष्काळग्रस्त भागातील विकासकामांवरून उफाळलेला हा वाद आता अधिक तीव्र होण्याची चिन्हे असून, प्रशासनाने या आरोपांना काय उत्तर दिले जाते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

7/12 Uatara : ७/१२ उतारा बंद, आता मिळणार ‘प्रॉपर्टी कार्ड’; शहरी भागातील रहिवाशांसाठी महसूल विभागाचा मोठा निर्णय

Web Title: If the divisional commissioner fails to take cognizance we will approach the high court says satara zp member anil desai

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 07, 2026 | 11:24 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी
1

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक
2

Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

Satara News : शिवभक्तांसाठी मोठी बातमी ; दक्षिण काशी वाईमध्ये लघु कुंभ मेळाव्याचे आयोजन
3

Satara News : शिवभक्तांसाठी मोठी बातमी ; दक्षिण काशी वाईमध्ये लघु कुंभ मेळाव्याचे आयोजन

Satara News : बॅडमिंटनप्रेमींसाठी पर्वणी; वाईची क्रीडा परंपरा अधिक समृद्ध करणारी जिल्हास्तरीय बॅडमिंटन स्पर्धा
4

Satara News : बॅडमिंटनप्रेमींसाठी पर्वणी; वाईची क्रीडा परंपरा अधिक समृद्ध करणारी जिल्हास्तरीय बॅडमिंटन स्पर्धा

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

May 18, 2026 | 10:23 PM
“केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही,” सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

“केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही,” सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

May 18, 2026 | 09:49 PM
Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

May 18, 2026 | 09:46 PM
SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी ‘एसआरएच’ला 181 रन्सची गरज

SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी ‘एसआरएच’ला 181 रन्सची गरज

May 18, 2026 | 09:28 PM
योग्य टायरच दाखवणार कारची खरी ताकद! ब्रिजस्टोन इंडियाने लाँच केली ‘फील द ब्रिजस्टोन डिफरन्स’ मोहीम

योग्य टायरच दाखवणार कारची खरी ताकद! ब्रिजस्टोन इंडियाने लाँच केली ‘फील द ब्रिजस्टोन डिफरन्स’ मोहीम

May 18, 2026 | 09:28 PM
ठाकरे गटाचा खासदार एकनाथ शिंदेंच्या भेटीला, उद्धव ठाकरेंना मोठा धक्का?

ठाकरे गटाचा खासदार एकनाथ शिंदेंच्या भेटीला, उद्धव ठाकरेंना मोठा धक्का?

May 18, 2026 | 08:41 PM
Palghar Accident News: पालघरमध्ये भीषण अपघात! वराडाच्या टेम्पोवर कंटेनर पलटला, १२ जणांचा मृत्यू

Palghar Accident News: पालघरमध्ये भीषण अपघात! वराडाच्या टेम्पोवर कंटेनर पलटला, १२ जणांचा मृत्यू

May 18, 2026 | 08:38 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 07:59 PM
Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

May 18, 2026 | 07:51 PM
Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

May 18, 2026 | 07:47 PM
Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

May 18, 2026 | 07:40 PM
Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

May 18, 2026 | 07:30 PM
RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 02:23 PM
Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

May 17, 2026 | 07:42 PM