Panvel Municipal Corporation: ६ मार्चला महत्त्वाची महासभा; पनवेल महानगरपालिका विकासासाठी सज्ज

Panvel Municipal Corporation: पनवेल शहराच्या सर्वांगीण विकासाला गती देण्यासाठी सत्ताधारी पक्षाने पुढाकार घेत ६ मार्च रोजी महत्त्वपूर्ण सर्वसाधारण सभा बोलावली आहे. पनवेल महानगरपालिकाची ही सभा शुक्रवारी सकाळी ११.३० वाजता आद्य क्रांतीवीर वासुदेव बळवंत फडके नाट्यगृह येथे पार पडणार असून, आगामी विकासकामांचा पाया मजबूत करण्यासाठी निर्णायक ठरणार आहे. १६ सदस्यांची नियुक्ती सभेत स्थायी समितीच्या १६ सदस्यांची नियुक्ती महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाच्या कलम २० अन्वये प्रमाणशीर प्रतिनिधित्वाच्या तत्त्वावर केली जाणार आहे.
Karjat News : अपघाताचं सत्र संपता संपेना; कर्जत-कल्याण राज्यमार्गावर होतोय मृत्यूचा सापळा
शहरातील पायाभूत सुविधा, रस्ते, पाणीपुरवठा, आरोग्य आणि इतर विकासकामांसाठी आवश्यक असलेलेआर्थिक नियोजन आणि मंजुरी देण्याची जबाबदारी स्थायी समितीवर असते. सत्ताधाऱ्यांनी विकासाभिमुख दृष्टीकोन ठेवत सक्षम आणि अनुभवी सदस्यांची निवड करण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे. तसेच महिला व बालकल्याण समितीची सदस्यसंख्या निश्चित करून त्यावर सदस्यांची नियुक्ती करण्यात येणार आहे. महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी, बालकांच्या आरोग्य व शिक्षणासाठी राबविण्यात येणाऱ्या योजनांना अधिक बळ देण्याचा सत्ताधाऱ्यांचा मानस असल्याचे स्पष्ट संकेत मिळत आहेत.
या समितीमार्फत शहरातील संवेदनशील घटकांसाठी ठोस निर्णय घेतले जाणार आहेत. याशिवाय, महाराष्ट्र महानगरपालिका (नामनिर्देशित सदस्यांची अर्हता व नियुक्ती) नियम २०१२ अन्वये ७नामनिर्देशित सदस्यांची नियुक्तीही सभेत करण्यात येणार आहे. विविध क्षेत्रांतील तज्ज्ञ आणि अनुभवी व्यक्तींना संधी देऊन प्रशासन अधिक परिणामकारक करण्याचा प्रयत्न सत्ताधाऱ्यांकडून केला जात असल्याचे समजते.
Karjat News : अखेर ‘स्वच्छता अभियान’ यशस्वी; गावकऱ्यांच्या श्रमदानाने तालुका झाला कचरा मुक्त
सर्व सदस्यांनी उपस्थित राहण्याचे आवाहन
महापौरांच्या मंजुरीने ही सभा बोलावण्यात आल्याची माहिती महापालिका सचिव नानासाहेब कामठे यांनी दिली आहे. सर्व सदस्यांनी उपस्थित राहून शहराच्या विकासाला हातभार लावावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे. ६ मार्चची ही महासभा पनवेलच्या विकास प्रवासातील पुढचे महत्त्वाचे पाऊल ठरणार असून सत्ताधाऱ्यांच्या नियोजनबद्ध आणि ठाम भूमिकेमुळे शहराला नवी दिशा मिळेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.