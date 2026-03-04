SA vs NZ Pitch Report: सेमीफायनलमध्ये कोणाची चालणार जादू? बॉलर्स की बॅटर्स, कोलकाताचा पिच रिपोर्ट

NZ vs SA Semi-Final: पावसाचे सावट की धावांचा पाऊस? पहिल्या उपांत्य फेरीपूर्वी पाहा पिच आणि वेदर रिपोर्ट
या विश्वचषकात आफ्रिकेने आतापर्यंत जिंकलेले सर्व सामने
२०२६ च्या टी-२० विश्वचषकात दक्षिण आफ्रिका हा एकमेव संघ आहे ज्याने त्यांचे सर्व सामने जिंकले आहेत. हा दक्षिण आफ्रिकेचा पाचवा टी-२० विश्वचषक उपांत्य सामना आहे. एडेन मार्कराम दक्षिण आफ्रिकेसाठी उत्कृष्ट फॉर्ममध्ये आहे, त्याने सात सामन्यांमध्ये १७५ च्या स्ट्राईक रेटने २६८ धावा केल्या आहेत. रायन रिकेल्टन देखील सातत्याने धावा करत आहे, त्याने सात सामन्यांमध्ये १७१ च्या स्ट्राईक रेटने २२८ धावा केल्या आहेत.
यष्टीरक्षक-फलंदाज क्विंटन डी कॉक दक्षिण आफ्रिकेला चांगली सुरुवात देण्यात यशस्वी झाला आहे. डी कॉकने आतापर्यंत सात सामन्यात १७१ धावा केल्या आहेत. लुंगी एनगिडी या स्पर्धेत दक्षिण आफ्रिकेचा सर्वात यशस्वी गोलंदाज ठरला आहे. एनगिडीने सहा सामन्यात १२ बळी घेतले आहेत, तर कॉर्बिन बॉशने ११ बळी घेतले आहेत. केशव महाराजांची फिरकीही जोरात सुरू आहे.
न्यूझीलंडने सुपर ८ मध्ये एका विजयासह उपांत्य फेरीत प्रवेश केला
दुसरीकडे, न्यूझीलंडने सुपर ८ मध्ये फक्त एक विजय मिळवला. पाकिस्तानविरुद्धचा त्यांचा सामना पावसामुळे वाया गेला, तर संघ इंग्लंडकडून चार विकेट्सने पराभूत झाला. टिम सेफर्टने न्यूझीलंडसाठी सर्वाधिक धावा केल्या आहेत. सेफर्टने सहा सामन्यात १५७ च्या स्ट्राईक रेटने २१६ धावा केल्या आहेत. अष्टपैलू रचिन रवींद्रने बॅट आणि बॉल दोन्हीमध्ये महत्त्वपूर्ण योगदान दिले आहे. रचिनने ७ सामन्यात ११५ धावा केल्या आहेत आणि ९ बळी घेतले आहेत.
SA vs NZ Head to Head: सेमीफायनलची रणधुमाळी! पहिल्याच सामन्यात न्यूझीलंड–दक्षिण आफ्रिका भिडणार; आकडेवारीत कोणाचे पारडे जड?
दक्षिण आफ्रिका विरुद्ध न्यूझीलंड सेमीफायनल सामन्यासाठी पिच रिपोर्ट