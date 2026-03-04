Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Sports »
  • Sa Vs Nz Pitch Report South Africa Vs New Zealand T20 World Cup 1st Semifinal In Eden Gardens Kolkata

SA vs NZ Pitch Report: सेमीफायनलमध्ये कोणाची चालणार जादू? बॉलर्स की बॅटर्स, कोलकाताचा पिच रिपोर्ट

४ मार्च रोजी ICC T20 World Cup चा पहिला उपांत्य सामना दक्षिण आफ्रिका आणि न्यूझीलंड यांच्यात कोलकात्यातील ईडन गार्डन्स स्टेडियमवर खेळला जाईल. या सामन्यासाठी खेळपट्टीची परिस्थिती जाणून घ्या

Updated On: Mar 04, 2026 | 12:05 PM
दक्षिण आफ्रिका विरूद्ध न्यूझीलंड कसा आहे पिच रिपोर्ट (फोटो सौजन्य - X.com)

दक्षिण आफ्रिका विरूद्ध न्यूझीलंड कसा आहे पिच रिपोर्ट (फोटो सौजन्य - X.com)

Follow Us:
Follow Us:
  • दक्षिण आफ्रिका विरूद्ध न्यूझीलंड पहिला उपांत्य फेरी सामना 
  • कोलकाताची खेळपट्टी कशी असणार?
  • कोण मारणार बाजी?
२०२६ च्या टी-२० विश्वचषकाचा पहिला उपांत्य सामना ४ मार्च रोजी दक्षिण आफ्रिका आणि न्यूझीलंड यांच्यात होणार आहे. कोलकात्यातील ईडन गार्डन्स क्रिकेट स्टेडियमवर हा सामना होणार आहे. या विश्वचषकात दक्षिण आफ्रिकेचा प्रभाव विक्रम आहे. दक्षिण आफ्रिकेने त्यांचे सर्व सामने जिंकून अंतिम चारमध्ये स्थान निश्चित केले आहे. दरम्यान, मिशेल सँटनरच्या नेतृत्वाखालील न्यूझीलंडनेही दमदार कामगिरी केली आहे. सध्या तरी पगडा दक्षिण आफ्रिकेचा भारी असल्याचे दिसून येत आहे. मात्र न्यूझीलंडची टीमही कमी नाही. न्यूझीलंडच्या टीममध्येही मातब्बर खेळाडू असल्याने हा सामना नक्की कोणाच्या बाजूने झुकणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे 

NZ vs SA Semi-Final: पावसाचे सावट की धावांचा पाऊस? पहिल्या उपांत्य फेरीपूर्वी पाहा पिच आणि वेदर रिपोर्ट

या विश्वचषकात आफ्रिकेने आतापर्यंत जिंकलेले सर्व सामने

२०२६ च्या टी-२० विश्वचषकात दक्षिण आफ्रिका हा एकमेव संघ आहे ज्याने त्यांचे सर्व सामने जिंकले आहेत. हा दक्षिण आफ्रिकेचा पाचवा टी-२० विश्वचषक उपांत्य सामना आहे. एडेन मार्कराम दक्षिण आफ्रिकेसाठी उत्कृष्ट फॉर्ममध्ये आहे, त्याने सात सामन्यांमध्ये १७५ च्या स्ट्राईक रेटने २६८ धावा केल्या आहेत. रायन रिकेल्टन देखील सातत्याने धावा करत आहे, त्याने सात सामन्यांमध्ये १७१ च्या स्ट्राईक रेटने २२८ धावा केल्या आहेत.

यष्टीरक्षक-फलंदाज क्विंटन डी कॉक दक्षिण आफ्रिकेला चांगली सुरुवात देण्यात यशस्वी झाला आहे. डी कॉकने आतापर्यंत सात सामन्यात १७१ धावा केल्या आहेत. लुंगी एनगिडी या स्पर्धेत दक्षिण आफ्रिकेचा सर्वात यशस्वी गोलंदाज ठरला आहे. एनगिडीने सहा सामन्यात १२ बळी घेतले आहेत, तर कॉर्बिन बॉशने ११ बळी घेतले आहेत. केशव महाराजांची फिरकीही जोरात सुरू आहे.

न्यूझीलंडने सुपर ८ मध्ये एका विजयासह उपांत्य फेरीत प्रवेश केला

दुसरीकडे, न्यूझीलंडने सुपर ८ मध्ये फक्त एक विजय मिळवला. पाकिस्तानविरुद्धचा त्यांचा सामना पावसामुळे वाया गेला, तर संघ इंग्लंडकडून चार विकेट्सने पराभूत झाला. टिम सेफर्टने न्यूझीलंडसाठी सर्वाधिक धावा केल्या आहेत. सेफर्टने सहा सामन्यात १५७ च्या स्ट्राईक रेटने २१६ धावा केल्या आहेत. अष्टपैलू रचिन रवींद्रने बॅट आणि बॉल दोन्हीमध्ये महत्त्वपूर्ण योगदान दिले आहे. रचिनने ७ सामन्यात ११५ धावा केल्या आहेत आणि ९ बळी घेतले आहेत.

SA vs NZ Head to Head: सेमीफायनलची रणधुमाळी! पहिल्याच सामन्यात न्यूझीलंड–दक्षिण आफ्रिका भिडणार; आकडेवारीत कोणाचे पारडे जड?

दक्षिण आफ्रिका विरुद्ध न्यूझीलंड सेमीफायनल सामन्यासाठी पिच रिपोर्ट

  • ईडन गार्डन्स स्टेडियमची पिच फलंदाजांना अनुकूल आहे
  • कोलकात्याचे हे मैदान चौकार आणि षटकारांच्या मुबलक संख्येसाठी ओळखले जाते
  • विकेटच्या चांगल्या उसळीमुळे चेंडू बॅटवर चांगला येतो
  • ईडन गार्डन्सवर पहिल्या डावात सरासरी धावसंख्या १६२ धावा आहेत, तर दुसऱ्या डावात सरासरी धावसंख्या १४३ धावा आहेत
  • आपण जास्त धावसंख्या असलेला सामना पाहू शकतो.
Accuweather च्या मते, ४ मार्च रोजी कोलकात्यात पावसाची शक्यता कमी आहे. दिवसभर तेजस्वी सूर्यप्रकाश अपेक्षित आहे. कमाल तापमान ३३ अंश सेल्सिअस आणि किमान तापमान २० अंश सेल्सिअस राहण्याची अपेक्षा आहे.

Web Title: Sa vs nz pitch report south africa vs new zealand t20 world cup 1st semifinal in eden gardens kolkata

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 04, 2026 | 12:05 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

NZ vs SA Semi-Final: पावसाचे सावट की धावांचा पाऊस? पहिल्या उपांत्य फेरीपूर्वी पाहा पिच आणि वेदर रिपोर्ट
1

NZ vs SA Semi-Final: पावसाचे सावट की धावांचा पाऊस? पहिल्या उपांत्य फेरीपूर्वी पाहा पिच आणि वेदर रिपोर्ट

T20 World Cup 2026 दरम्यानच ‘या’ दिग्गज खेळाडूच्या वडिलांचे निधन; क्रिकेट विश्वावर शोककळा!
2

T20 World Cup 2026 दरम्यानच ‘या’ दिग्गज खेळाडूच्या वडिलांचे निधन; क्रिकेट विश्वावर शोककळा!

SA vs NZ Head to Head: सेमीफायनलची रणधुमाळी! पहिल्याच सामन्यात न्यूझीलंड–दक्षिण आफ्रिका भिडणार; आकडेवारीत कोणाचे पारडे जड?
3

SA vs NZ Head to Head: सेमीफायनलची रणधुमाळी! पहिल्याच सामन्यात न्यूझीलंड–दक्षिण आफ्रिका भिडणार; आकडेवारीत कोणाचे पारडे जड?

T20 World Cup 2026: उपांत्य फेरीच्या सामन्यांसाठी ICC कडून अंपायर्सची घोषणा; IND vs ENG सामन्यात ‘या’ दिग्गज पंचांचा असणार पहारा
4

T20 World Cup 2026: उपांत्य फेरीच्या सामन्यांसाठी ICC कडून अंपायर्सची घोषणा; IND vs ENG सामन्यात ‘या’ दिग्गज पंचांचा असणार पहारा

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Israel-Iran War : दुबईत अडकलेल्या 84 विद्यार्थ्यांना भारतात परत आणले जाणार; विमानाचे यशस्वी उड्डाण

Israel-Iran War : दुबईत अडकलेल्या 84 विद्यार्थ्यांना भारतात परत आणले जाणार; विमानाचे यशस्वी उड्डाण

Mar 04, 2026 | 12:05 PM
SA vs NZ Pitch Report: सेमीफायनलमध्ये कोणाची चालणार जादू? बॉलर्स की बॅटर्स, कोलकाताचा पिच रिपोर्ट

SA vs NZ Pitch Report: सेमीफायनलमध्ये कोणाची चालणार जादू? बॉलर्स की बॅटर्स, कोलकाताचा पिच रिपोर्ट

Mar 04, 2026 | 12:05 PM
Maval News : धुलिवंदनानिमित्त वडगाव मावळमध्ये शिवकालीन मर्दानी खेळांचा थरार; ४०१ बैठकांचा नवा विक्रम

Maval News : धुलिवंदनानिमित्त वडगाव मावळमध्ये शिवकालीन मर्दानी खेळांचा थरार; ४०१ बैठकांचा नवा विक्रम

Mar 04, 2026 | 12:02 PM
Sahara Prime City Land Scam: सहारा ग्रुपवर ईडीची मोठी कारवाई; ‘या’ ३ राज्यात छापे टाकून जप्त केले पुरावे 

Sahara Prime City Land Scam: सहारा ग्रुपवर ईडीची मोठी कारवाई; ‘या’ ३ राज्यात छापे टाकून जप्त केले पुरावे 

Mar 04, 2026 | 12:02 PM
उपाशी पोटी चहा पिण्याऐवजी नियमित करा ‘या’ पेयांचे सेवन, पोट- मांड्यावर वाढलेली चरबी होईल झपाट्याने कमी

उपाशी पोटी चहा पिण्याऐवजी नियमित करा ‘या’ पेयांचे सेवन, पोट- मांड्यावर वाढलेली चरबी होईल झपाट्याने कमी

Mar 04, 2026 | 12:00 PM
Iran Regime Change: युद्धाचा नवा अंक सुरू! इराणमध्ये सत्तापालटासाठी CIA आणि कुर्दिश सैन्याची हातमिळवणी; IRGC कडून ड्रोनचा वर्षाव

Iran Regime Change: युद्धाचा नवा अंक सुरू! इराणमध्ये सत्तापालटासाठी CIA आणि कुर्दिश सैन्याची हातमिळवणी; IRGC कडून ड्रोनचा वर्षाव

Mar 04, 2026 | 11:57 AM
Samruddhi Expressway: समृद्धी महामार्गावर शिवडे येथे इंटरचेंज, एमएसआरडीसी-सार्वजनिक बांधकाम विभागाची चाचपणी

Samruddhi Expressway: समृद्धी महामार्गावर शिवडे येथे इंटरचेंज, एमएसआरडीसी-सार्वजनिक बांधकाम विभागाची चाचपणी

Mar 04, 2026 | 11:57 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sambhajinagar : आंतरराष्ट्रीय राजकारणात ‘नाक खुपसणं महागात पडेल; संजय शिरसााठांचा राऊतांना टोला

Sambhajinagar : आंतरराष्ट्रीय राजकारणात ‘नाक खुपसणं महागात पडेल; संजय शिरसााठांचा राऊतांना टोला

Mar 03, 2026 | 07:38 PM
Ahilyanagar : शनिशिंगणापूर देवस्थान कर्मचाऱ्यांचे बेमुदत साखळी उपोषण सुरु

Ahilyanagar : शनिशिंगणापूर देवस्थान कर्मचाऱ्यांचे बेमुदत साखळी उपोषण सुरु

Mar 03, 2026 | 07:25 PM
Solapur : आदिला नदीला नाला होऊ देणार नाही,महापालिकेच्या निर्णयाविरोधात पर्यावरणप्रेमी आक्रमक

Solapur : आदिला नदीला नाला होऊ देणार नाही,महापालिकेच्या निर्णयाविरोधात पर्यावरणप्रेमी आक्रमक

Mar 03, 2026 | 07:13 PM
Parbhani : परभणीत महायुतीचा फॉर्म्युला? जिल्हा परिषद अध्यक्षपदासाठी भाजपच्या हालचालींना वेग

Parbhani : परभणीत महायुतीचा फॉर्म्युला? जिल्हा परिषद अध्यक्षपदासाठी भाजपच्या हालचालींना वेग

Mar 03, 2026 | 07:07 PM
Jalna : फुलांची उधळण, डफड्यावर ठेका पाहा ; आमदार अर्जुन खोतकरांची अनोखी होळी

Jalna : फुलांची उधळण, डफड्यावर ठेका पाहा ; आमदार अर्जुन खोतकरांची अनोखी होळी

Mar 03, 2026 | 06:44 PM
Jalgaon : युद्ध संपताच सोन्याचे दर उतरणार? आकाश भंगाळे यांचे गुंतवणूकदारांना मोठे आवाहन

Jalgaon : युद्ध संपताच सोन्याचे दर उतरणार? आकाश भंगाळे यांचे गुंतवणूकदारांना मोठे आवाहन

Mar 03, 2026 | 06:39 PM
Ahilyanagar: थकीत वेतनासाठी शनि शिंगणापूर देवस्थान कर्मचाऱ्यांचे बेमुदत साखळी उपोषण

Ahilyanagar: थकीत वेतनासाठी शनि शिंगणापूर देवस्थान कर्मचाऱ्यांचे बेमुदत साखळी उपोषण

Mar 03, 2026 | 03:37 PM