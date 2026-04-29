Riteish Deshmukh : ‘धुरंधर 2’च्या Category मध्ये Raja Shivaji चित्रपटाची एंट्री! सिनेमाची लांबी जाणून व्हाल आवाक्

सिनेमा छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या राज्याभिषेकाअगोदरच्या इतिहासावर आधारित आहे. छत्रपती शिवरायांवर सिनेमा असल्यामुळे इतक्या मोठ्या कालावधीत प्रेक्षकांना खिळवून ठेवणे जास्त कठीण नाही. परंतु, सोपेही नाही. कारण प्रेक्षक एखादा सिनेमा पाहताना त्या सिनेमामध्ये कथेबरोबरच, व्हिज्युअल्सही पाहतो. त्यामुळे 3 तास 15 मिनिटे अशा मोठ्या लांबीच्या चित्रपटामध्ये प्रेक्षकांना कसे खिळवून ठेवायचे? सिनेमाच्या Filmmakers साठी नक्कीच डोकेफोडीचा मुद्दा असेल. छत्रपतींच्या रणशौर्यावर आधारित हा सिनेमा ‘राजा शिवाजी’ 1 मे रोजी प्रदर्शित केला जाणार आहे.
CBFC कडून U/A प्रमाणपत्र मिळाले!
रितेश देशमुख दिग्दर्शित सिनेमा ‘राजा शिवाजी’ चित्रपटाला Central Board of Film Certification कडून U/A प्रमाणपत्र मिळाले आहे. सिनेमा चित्रपटगृहात प्रदर्शित होण्यासाठी सज्ज झाला आहे. सिनेमात रितेश देशमुख छत्रपतींची भूमिका साकारणार आहे तर अभिनेत्री जेनेलिया देशमुख सईबाईंची भूमिका साकारली आहे. संजय दत्त या सिनेमात अफझल खानाची भूमिका साकारत आहे.
सिनेमाचे दोन गाणे झाले प्रदर्शित!
रितेश देशमुख स्टारर ‘राजा शिवाजी’ सिनेमाचे दोन गाणे ‘छत्रपती’ आणि ‘जय शिवराय’ प्रदर्शित करण्यात आले आहे. संगीतकार अजय-अतुल यांनी या दोन्ही गाण्यांना संगीतबद्ध केले आहे. दोन्ही गाण्यांना सोशल मीडियावर उत्कृष्ट प्रतिसाद मिळाला आहे.