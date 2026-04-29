Riteish Deshmukh : ‘धुरंधर 2’च्या Category मध्ये Raja Shivaji चित्रपटाची एंट्री! सिनेमाची लांबी जाणून व्हाल आवाक्

राजा शिवाजी हा चित्रपट १ मे २०२६ रोजी प्रदर्शित होणार असून त्याची लांबी ३ तास १५ मिनिटे आहे. रितेश देशमुख दिग्दर्शित हा चित्रपट प्रदीर्घ कालावधीच्या सिनेमांच्या श्रेणीत मोडतो.

Updated On: Apr 29, 2026 | 06:15 PM
  • राजा शिवाजी हा चित्रपट साधारणपणे ३ तास १५ मिनिटांच्या (१९५ मिनिटे) Category मध्ये मोडतो.
  • सिनेमा ‘राजा शिवाजी’ 1 मे रोजी प्रदर्शित केला जाणार आहे
  • सिनेमाचे दोन गाणे ‘छत्रपती’ आणि ‘जय शिवराय’ प्रदर्शित करण्यात आले आहे
धुरंधर 2, ऍनिमल तसेच पुष्पा 2 या सिनेमांची लांबी प्रदीर्घ आहे. दरम्यान, भारतीय सिनेसृष्टीत आताचे चित्रपट हे साधारणपणे साडे 3 ते 4 तासांचे असल्याचे दिसून येतात. धुरंधर 2 चीही लांबी साडे 3 तासांहून जास्त होती. याच प्रदीर्घ सिनेमांच्या कॅटेगिरीमध्ये रितेश देशमुख दिग्दर्शित ‘राजा सिनेमा’ या चित्रपटानेही एंट्री घेतली आहे. राजा शिवाजी हा चित्रपट साधारणपणे ३ तास १५ मिनिटांच्या (१९५ मिनिटे) Category मध्ये मोडतो. त्यामुळे हा चित्रपट भारतीय सिनेमांच्या Average Time पेक्षा जास्त असणाऱ्या सिनेमांच्या प्रकारात मोडतो.

सिनेमा छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या राज्याभिषेकाअगोदरच्या इतिहासावर आधारित आहे. छत्रपती शिवरायांवर सिनेमा असल्यामुळे इतक्या मोठ्या कालावधीत प्रेक्षकांना खिळवून ठेवणे जास्त कठीण नाही. परंतु, सोपेही नाही. कारण प्रेक्षक एखादा सिनेमा पाहताना त्या सिनेमामध्ये कथेबरोबरच, व्हिज्युअल्सही पाहतो. त्यामुळे 3 तास 15 मिनिटे अशा मोठ्या लांबीच्या चित्रपटामध्ये प्रेक्षकांना कसे खिळवून ठेवायचे? सिनेमाच्या Filmmakers साठी नक्कीच डोकेफोडीचा मुद्दा असेल. छत्रपतींच्या रणशौर्यावर आधारित हा सिनेमा ‘राजा शिवाजी’ 1 मे रोजी प्रदर्शित केला जाणार आहे.

CBFC कडून U/A प्रमाणपत्र मिळाले!

रितेश देशमुख दिग्दर्शित सिनेमा ‘राजा शिवाजी’ चित्रपटाला Central Board of Film Certification कडून U/A प्रमाणपत्र मिळाले आहे. सिनेमा चित्रपटगृहात प्रदर्शित होण्यासाठी सज्ज झाला आहे. सिनेमात रितेश देशमुख छत्रपतींची भूमिका साकारणार आहे तर अभिनेत्री जेनेलिया देशमुख सईबाईंची भूमिका साकारली आहे. संजय दत्त या सिनेमात अफझल खानाची भूमिका साकारत आहे.

सिनेमाचे दोन गाणे झाले प्रदर्शित!

रितेश देशमुख स्टारर ‘राजा शिवाजी’ सिनेमाचे दोन गाणे ‘छत्रपती’ आणि ‘जय शिवराय’ प्रदर्शित करण्यात आले आहे. संगीतकार अजय-अतुल यांनी या दोन्ही गाण्यांना संगीतबद्ध केले आहे. दोन्ही गाण्यांना सोशल मीडियावर उत्कृष्ट प्रतिसाद मिळाला आहे.

Published On: Apr 29, 2026 | 06:15 PM

Salman Khan : इतरांपेक्षा हटके सलमान! Industry त इतकं नाव कमावण्यामागचं Secret आलं समोर, 'भाईजान आणि Script'

काँग्रेसच्या सात हजार नवनियुक्त पदाधिकाऱ्यांसाठी प्रशिक्षण शिबीर, विविध क्षेत्रातील तज्ञ मार्गदर्शन करणार.

RCB vs PBKS : 'किंग' Kohli चा नवा रेकॉर्ड, 'ही' कामगिरी करणारा जगातील पहिला खेळाडू

UAE Drone Attack : UAE पुन्हा हादरलं! 'या' महत्त्वाच्या अणुउर्जा प्रकल्पाजवळ भीषण ड्रोन हल्ला; इराणी हल्ल्याचा संशय

Ravi Mohan : "मला रक्ताच्या उलट्या…" प्रसिद्ध तामिळ अभिनेत्याने पत्नीवर केले गंभीर आरोप; घेतला मोठा निर्णय!

वाढत्या तापमानात "या" टिप्स ठरतील तुमच्या कारसाठी उपयोगी

सूर्याने चिडवलं अन् चाहत्यांनी नाव जोडलं! Tilak Varma आणि Sreeleela च्या अफेअरच्या चर्चांवर सूत्रांचा मोठा खुलासा

Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : "जरांगेंच्या 'सेटिंग' पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण"

Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

Sindhudurg : कुडाळमध्ये पावसाळी आपत्तींसाठी 'शिव आपात सेना' सज्ज

Mira Bhayander : मिरा-भाईंदरमध्ये तरुणाचे अपहरण करून अमानुष मारहाण? लव्ह ट्रँगलमधून धक्कादायक प्रकार समोर!

Ahilyanagar News : शनि जयंती, शनि अमावस्या आणि शनिवारचा दुर्मिळ योग; शनि शिंगणापूरमध्ये भाविकांची गर्दी

Navi Mumbai : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

