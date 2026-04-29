Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Elections »
  • Assembly Election Exit Poll 2026 Bengal Assam Tamil Nadu Kerala Puducherry Ai Exitpoll

West Bengal Election Result 2026 : बंगालपासून तमिळनाडूपर्यंत ५ राज्यांत कोणाची सत्ता? एक्झिट पोलचे आकडे काय सांगतात?

पाच राज्यांमधील विधानसभा निवडणुकांचे निकाल ४ मे रोजी जाहीर होणार आहेत. पण त्याआधी, झी न्यूजच्या एआय अँकर झिनियासोबत सर्वात अचूक आणि जलद एक्झिट पोल पाहा, जी तुम्हाला प्रत्येक जागेसाठी आणि प्रत्येक प्रदेशासाठी डेटा पुरवेल.

Updated On: Apr 29, 2026 | 06:40 PM
बंगालपासून तमिळनाडूपर्यंत ५ राज्यांत कोणाची सत्ता? एक्झिट पोलचे आकडे काय सांगतात?

बंगालपासून तमिळनाडूपर्यंत ५ राज्यांत कोणाची सत्ता? एक्झिट पोलचे आकडे काय सांगतात?

Follow Us:
Follow Us:

पश्चिम बंगालमधील १४२ जागांसाठी मतदानाच्या दुसऱ्या टप्प्यानंतर, या हाय-व्होल्टेज निवडणुकीतील उमेदवारांचे भवितव्य ईव्हीएममध्ये बंद होणार आहे. ४ मे रोजी जेव्हा ईव्हीएम उघडले जातील, तेव्हा आपल्याला कळेल की बंगाल, आसाम, तामिळनाडू, केरळ आणि पुदुचेरीमध्ये जनतेने सत्तेची चावी कोणाच्या हाती सोपवली आहे. पक्षांना जनतेची नाडी ओळखता आली का? कोणत्या राज्याच्या कोणत्या प्रदेशात कोणाला आघाडी मिळत आहे? काय सांगता एक्झिट पोलचे आकडे काय सांगतात?

पश्चिम बंगालमधील हाय-व्होल्टेज राजकीय लढाई अंतिम टप्प्यात पोहोचली आहे. २९४ पैकी १४२ मतदारसंघांसाठी मतदानाचा दुसरा आणि अंतिम टप्पा बुधवारी सकाळी ७ वाजता सुरू होत आहे. सत्ताधारी तृणमूल काँग्रेस (टीएमसी) निवडणूक लढवत असून, भाजप थेट लढतीसाठी उत्सुक आहे. भाजप राज्यात आपले पहिले सरकार स्थापन करण्याच्या प्रयत्नात आहे. काँग्रेस आणि सीपीआय(एम) हे पक्षही रिंगणात असले तरी, ही लढत प्रामुख्याने टीएमसी विरुद्ध भाजप अशीच पाहिली जात आहे.

West Bengal Election Result 2026 : ‘मी १९८४ पासून निवडणुका लढतेय, पण यावेळी…’; बंगालमधील निवडणुकीवर ममता बॅनर्जींचे मोठे विधान

पहिला टप्पा २३ एप्रिल रोजी १५२ जागांसाठी पार पडला, ज्यात विक्रमी ९३.१७% मतदान झाले. आता दुसऱ्या टप्प्यातही असेच मतदान होण्याची अपेक्षा आहे. मोठ्या संख्येने झालेल्या मतदानामुळे टीएमसी आणि भाजप दोन्ही पक्ष अनुकूल निकालाचा दावा करत आहेत. अंतिम टप्प्यातील मतदान दक्षिण बंगालमधील जागांवर होत आहे, जिथे गेल्या १५ वर्षांपासून टीएमसीचे वर्चस्व आहे. २०२१ च्या निवडणुकीत भाजपने उत्तर बंगालमध्ये चांगली कामगिरी केली, पण दक्षिण बंगालमध्ये त्यांना कमी यश मिळाले. भाजपने ७७ पैकी केवळ १८ जागा जिंकल्या.

एका वृद्ध व्यक्तीच्या मृत्यूवर अभिषेक बॅनर्जी यांनी संताप व्यक्त केला.

‘एक्स’ या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर टीएमसी नेते अभिषेक बॅनर्जी म्हणाले की, उदय नारायणपूरमध्ये एक वृद्ध व्यक्ती आपल्या मुलासोबत मतदानासाठी गेले होते. ते इतके अशक्त होते की आधाराशिवाय चालू शकत नव्हते, त्यामुळे त्यांच्या मुलाने त्यांना मतदान केंद्रात मदत करण्याचा प्रयत्न केला. केंद्रीय दलांनी त्या दोघांनाही ढकलले आणि धक्काबुक्की केली. ते वृद्ध व्यक्ती जागीच कोसळले; त्यांना तातडीने आमता रुग्णालयात दाखल करण्यात आले, जिथे डॉक्टरांनी त्यांना मृत घोषित केले. पहाटेपासून, हे केंद्रीय दल नागरिकांमध्ये दहशत पसरवत आहेत, महिलांना मारहाण करत आहेत, वृद्धांवर हल्ला करत आहेत आणि मुलांनाही सोडत नाहीत. ही २०२१ ची ‘शीतलकुची मानसिकता’ आहे: निःशस्त्र नागरिकांविरुद्ध क्रूर आणि निर्दयी हिंसाचार. २०२१ मध्ये भाजपने निष्पापांच्या रक्ताची मोठी किंमत मोजली. २०२६ मध्ये त्यांना त्याहूनही मोठी किंमत मोजावी लागेल.

15 वर्षांनंतर पुन्हा ‘ब्रँड दीदी’ची अग्निपरीक्षा! बंगालमध्ये एकतर्फी सामना ठरेल की भाजप हा अभेद्य किल्ला भेदेल?

Web Title: Assembly election exit poll 2026 bengal assam tamil nadu kerala puducherry ai exitpoll

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Apr 29, 2026 | 06:40 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Kerala Politics : केरळच्या राजकारणात नवा अध्याय; व्हीडी सतीशन मुख्यमंत्रीपदी विराजमान
1

Kerala Politics : केरळच्या राजकारणात नवा अध्याय; व्हीडी सतीशन मुख्यमंत्रीपदी विराजमान

Kerala CM Networth: 1 कोटींचं सोनं… ₹73 लाख डिपॉजिट, केरळच्या नव्या मुख्यमंत्र्यांकडे नेमकी किती संपत्ती?
2

Kerala CM Networth: 1 कोटींचं सोनं… ₹73 लाख डिपॉजिट, केरळच्या नव्या मुख्यमंत्र्यांकडे नेमकी किती संपत्ती?

Monsoon Rain Update: उकाड्यातून दिलासा! केरळात मान्सूनची एंट्री ठरली; IMD च्या अंदाजाने वाढली उत्सुकता
3

Monsoon Rain Update: उकाड्यातून दिलासा! केरळात मान्सूनची एंट्री ठरली; IMD च्या अंदाजाने वाढली उत्सुकता

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Vidhan Parishad Election 2026: स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या १७ विधान परिषद जागांसाठी निवडणूक जाहीर; १८ जूनला मतदान

Vidhan Parishad Election 2026: स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या १७ विधान परिषद जागांसाठी निवडणूक जाहीर; १८ जूनला मतदान

May 18, 2026 | 12:25 PM
ST Bus Fare Hike : एसटी बसचा प्रवास महागणार की नाही? परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी स्पष्टच सांगितलं…

ST Bus Fare Hike : एसटी बसचा प्रवास महागणार की नाही? परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी स्पष्टच सांगितलं…

May 18, 2026 | 12:25 PM
Exclusive: ऑडिशन दिली नेगेटिव्ह भूमिकेसाठी पण निवड झाली ‘आसावरी’साठी, जुई गोगरेचा ‘सनई चौघडे’चा अद्भुत प्रवास

Exclusive: ऑडिशन दिली नेगेटिव्ह भूमिकेसाठी पण निवड झाली ‘आसावरी’साठी, जुई गोगरेचा ‘सनई चौघडे’चा अद्भुत प्रवास

May 18, 2026 | 12:22 PM
Raigad News: उकाड्यामुळे ग्राहक घरातच; महाड बाजारपेठेतील वर्दळ घटली, व्यापारी चिंतेत

Raigad News: उकाड्यामुळे ग्राहक घरातच; महाड बाजारपेठेतील वर्दळ घटली, व्यापारी चिंतेत

May 18, 2026 | 12:21 PM
US Iran Conflict : जगाच्या नकाशावरुन गायब होणार इराण? ट्रम्प यांच्या ‘त्या’ पोस्टने हादरलं जग; आखातात युद्धाचे ढग गडद

US Iran Conflict : जगाच्या नकाशावरुन गायब होणार इराण? ट्रम्प यांच्या ‘त्या’ पोस्टने हादरलं जग; आखातात युद्धाचे ढग गडद

May 18, 2026 | 12:15 PM
मुलांची आठवण आली, वडील भेटायला सासरवाडीत गेले अन्…; पुण्यातील घटनेनं खळबळ

मुलांची आठवण आली, वडील भेटायला सासरवाडीत गेले अन्…; पुण्यातील घटनेनं खळबळ

May 18, 2026 | 12:03 PM
Instagram Update: स्टोरी शेअर करताना झाली गडबड? अहो, थांबा… डिलीट करू नका! आता एडिट ऑप्शन वापरा अन्…

Instagram Update: स्टोरी शेअर करताना झाली गडबड? अहो, थांबा… डिलीट करू नका! आता एडिट ऑप्शन वापरा अन्…

May 18, 2026 | 12:02 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

May 17, 2026 | 07:42 PM
Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

May 17, 2026 | 07:32 PM
Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

May 17, 2026 | 07:28 PM
Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

May 17, 2026 | 07:19 PM
Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

May 17, 2026 | 02:15 PM
Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

May 16, 2026 | 08:15 PM
Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

May 16, 2026 | 08:10 PM