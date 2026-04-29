West Bengal Election Result 2026 : बंगालपासून तमिळनाडूपर्यंत ५ राज्यांत कोणाची सत्ता? एक्झिट पोलचे आकडे काय सांगतात?

पश्चिम बंगालमधील १४२ जागांसाठी मतदानाच्या दुसऱ्या टप्प्यानंतर, या हाय-व्होल्टेज निवडणुकीतील उमेदवारांचे भवितव्य ईव्हीएममध्ये बंद होणार आहे. ४ मे रोजी जेव्हा ईव्हीएम उघडले जातील, तेव्हा आपल्याला कळेल की बंगाल, आसाम, तामिळनाडू, केरळ आणि पुदुचेरीमध्ये जनतेने सत्तेची चावी कोणाच्या हाती सोपवली आहे. पक्षांना जनतेची नाडी ओळखता आली का? कोणत्या राज्याच्या कोणत्या प्रदेशात कोणाला आघाडी मिळत आहे? काय सांगता एक्झिट पोलचे आकडे काय सांगतात?
पश्चिम बंगालमधील हाय-व्होल्टेज राजकीय लढाई अंतिम टप्प्यात पोहोचली आहे. २९४ पैकी १४२ मतदारसंघांसाठी मतदानाचा दुसरा आणि अंतिम टप्पा बुधवारी सकाळी ७ वाजता सुरू होत आहे. सत्ताधारी तृणमूल काँग्रेस (टीएमसी) निवडणूक लढवत असून, भाजप थेट लढतीसाठी उत्सुक आहे. भाजप राज्यात आपले पहिले सरकार स्थापन करण्याच्या प्रयत्नात आहे. काँग्रेस आणि सीपीआय(एम) हे पक्षही रिंगणात असले तरी, ही लढत प्रामुख्याने टीएमसी विरुद्ध भाजप अशीच पाहिली जात आहे.
पहिला टप्पा २३ एप्रिल रोजी १५२ जागांसाठी पार पडला, ज्यात विक्रमी ९३.१७% मतदान झाले. आता दुसऱ्या टप्प्यातही असेच मतदान होण्याची अपेक्षा आहे. मोठ्या संख्येने झालेल्या मतदानामुळे टीएमसी आणि भाजप दोन्ही पक्ष अनुकूल निकालाचा दावा करत आहेत. अंतिम टप्प्यातील मतदान दक्षिण बंगालमधील जागांवर होत आहे, जिथे गेल्या १५ वर्षांपासून टीएमसीचे वर्चस्व आहे. २०२१ च्या निवडणुकीत भाजपने उत्तर बंगालमध्ये चांगली कामगिरी केली, पण दक्षिण बंगालमध्ये त्यांना कमी यश मिळाले. भाजपने ७७ पैकी केवळ १८ जागा जिंकल्या.
एका वृद्ध व्यक्तीच्या मृत्यूवर अभिषेक बॅनर्जी यांनी संताप व्यक्त केला.
‘एक्स’ या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर टीएमसी नेते अभिषेक बॅनर्जी म्हणाले की, उदय नारायणपूरमध्ये एक वृद्ध व्यक्ती आपल्या मुलासोबत मतदानासाठी गेले होते. ते इतके अशक्त होते की आधाराशिवाय चालू शकत नव्हते, त्यामुळे त्यांच्या मुलाने त्यांना मतदान केंद्रात मदत करण्याचा प्रयत्न केला. केंद्रीय दलांनी त्या दोघांनाही ढकलले आणि धक्काबुक्की केली. ते वृद्ध व्यक्ती जागीच कोसळले; त्यांना तातडीने आमता रुग्णालयात दाखल करण्यात आले, जिथे डॉक्टरांनी त्यांना मृत घोषित केले. पहाटेपासून, हे केंद्रीय दल नागरिकांमध्ये दहशत पसरवत आहेत, महिलांना मारहाण करत आहेत, वृद्धांवर हल्ला करत आहेत आणि मुलांनाही सोडत नाहीत. ही २०२१ ची ‘शीतलकुची मानसिकता’ आहे: निःशस्त्र नागरिकांविरुद्ध क्रूर आणि निर्दयी हिंसाचार. २०२१ मध्ये भाजपने निष्पापांच्या रक्ताची मोठी किंमत मोजली. २०२६ मध्ये त्यांना त्याहूनही मोठी किंमत मोजावी लागेल.
