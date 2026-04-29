अरे वा मस्तच! अपडेटेड Bajaj Chetak बाजारात; वाढली रेंज आणि टॉप स्पीड, TVS iQube ला कडवी टक्कर

Bajaj Chetak इलेक्ट्रिक स्कूटरला नव्या अपडेटसह सादर करण्यात आले असून त्याची रेंज आणि टॉप स्पीडमध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे. या बदलांमुळे आता TVS iQube ला कडवी स्पर्धा मिळणार आहे.

Updated On: Apr 29, 2026 | 06:19 PM
भारतातील आघाडीची दुचाकी उत्पादक कंपनी, बजाज ऑटोने, आपल्या इलेक्ट्रिक स्कूटर लाइनअपमध्ये एक मोठे अपडेट आणले आहे. कंपनीने आता आपली चेतक इलेक्ट्रिक स्कूटर ‘सी सीरीज’ या नवीन नावाने सादर केली आहे. या अपडेटमुळे स्कूटरमध्ये अनेक नवीन वैशिष्ट्ये, सुधारित कार्यक्षमता आणि कनेक्टिव्हिटीचे पर्याय उपलब्ध झाले आहेत.

चेतक स्कूटरची श्रेणी आता तीन सीरीजमध्ये विभागली गेली आहे: सी ३५, सी ३० आणि सी २५. यामुळे ग्राहकांना त्यांच्या विविध गरजा आणि बजेटनुसार पर्याय उपलब्ध होतील. कंपनीचा दावा आहे की या बदलामुळे स्कूटरची दैनंदिन उपयोगिता वाढेल आणि ज्या वैशिष्ट्यांसाठी पूर्वी अतिरिक्त पैसे द्यावे लागत होते, ती आता स्टँडर्ड असतील.

सर्वात वरच्या श्रेणीतील सी ३५ ०१ मध्ये आता गुगल मॅप्स नेव्हिगेशनची सुविधा आहे, जे चेतक ॲपद्वारे काम करते, ज्यामुळे वापरकर्त्यांना दिशा शोधणे सोपे होते. शिवाय, या मॉडेलची मोटर पॉवर ४.५ किलोवॅटवरून ४.८ किलोवॅटपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. तिचा टॉप स्पीड देखील ८० किमी/तास झाला आहे.

रेंज आणि चार्जिंग

संपूर्ण श्रेणीमध्ये कार्यक्षमतेच्या बाबतीत सुधारणा करण्यात आली आहे. C 35 01 आणि C 35 02 आता पूर्वीच्या ७३ किमी/तास वेगावरून ८० किमी/तास वेगापर्यंत पोहोचू शकतात. C 35 03 आणि C 30 01 यांचा कमाल वेग पूर्वीच्या ६३ किमी/तास वरून ७० किमी/तास झाला आहे. नवीन C 25 01 मॉडेलचा कमाल वेग पूर्वीच्या ५५ ​​किमी/तास वरून ६० किमी/तास झाला आहे.

चार्जिंगमध्येही सुधारणा करण्यात आली आहे. C 30 01 आता पूर्वीच्या ३ तास ​​५० मिनिटांऐवजी फक्त २ तास ५५ मिनिटांत ० ते ८०% पर्यंत चार्ज होऊ शकते. यामुळे वापरकर्त्यांचा वेळ वाचेल आणि स्कूटर अधिक सोयीस्कर होईल.

हिल-होल्ड असिस्ट प्रत्येक मॉडेलवर उपलब्ध

कंपनीने केलेला एक मोठा बदल म्हणजे इको आणि स्पोर्ट राइड मोड आणि हिल-होल्ड असिस्ट यांसारखी वैशिष्ट्ये आता C 35 आणि C 30 सिरीजमध्ये स्टँडर्ड आहेत. पूर्वी, ही वैशिष्ट्ये स्वतंत्रपणे खरेदी करावी लागत होती. यामुळे ग्राहकांना अधिक मूल्य मिळेल. C 35 01 आणि C 35 02 सारख्या काही मॉडेल्समध्ये आता OTA (ओव्हर-द-एअर) अपडेट्सची सुविधा देखील उपलब्ध असेल. याचा अर्थ असा की, सर्व्हिस सेंटरला भेट न देताच स्कूटर्सना सॉफ्टवेअर अपडेट्स, नवीन फीचर्स आणि परफॉर्मन्समधील सुधारणा मिळतील.

Published On: Apr 29, 2026 | 06:19 PM

Cannes Festival 2026 मध्ये मराठीचा डंका, पैठणी, खण मराठमोळ्या संस्कृतीने इंग्रजांचेही दिपले डोळे

IIT Kharagpur Scholarship: जेईई ॲडव्हान्स्डनंतर आयआयटी खरगपूरमध्ये मिळणार मोफत शिक्षण! जाणून घ्या ‘MCM’ स्कॉलरशिपचे नियम

KL Rahul नको रे बाबा! राजस्थान बेहाल; रॉयल्स विरुद्ध ‘ही’ खेळी करत मोडला डिविलियर्सचा रेकॉर्ड

Maruti Suzuki च्या उत्पादन क्षमतेत आता होणार वाढ, हरियाणात सुरु केला आणखी एक प्लांट

War Alert: आता युद्धाची वेळ! अमेरिकेच्या छातीवर रशिया आणि इराणचे ‘300’ ड्रोन तैनात; ट्रम्पचा क्युबाला थेट लष्करी कारवाईचा इशारा

४३ अंश तापमानात शाळा तपासणीचे फर्मान! छत्रपती संभाजीनगरमधील शिक्षक आक्रमक; राष्ट्रीय कार्य की छळवणूक? संघटनांचा सवाल

iPhone 15 VS Samsung Galaxy S24: अँड्रॉईड की आयफोन? कोणता आहे खरा पैसा वसूल स्मार्टफोन? तुलना वाचून घ्या योग्य निर्णय

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

