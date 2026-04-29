अरे वा मस्तच! अपडेटेड Bajaj Chetak बाजारात; वाढली रेंज आणि टॉप स्पीड, TVS iQube ला कडवी टक्कर

भारतातील आघाडीची दुचाकी उत्पादक कंपनी, बजाज ऑटोने, आपल्या इलेक्ट्रिक स्कूटर लाइनअपमध्ये एक मोठे अपडेट आणले आहे. कंपनीने आता आपली चेतक इलेक्ट्रिक स्कूटर ‘सी सीरीज’ या नवीन नावाने सादर केली आहे. या अपडेटमुळे स्कूटरमध्ये अनेक नवीन वैशिष्ट्ये, सुधारित कार्यक्षमता आणि कनेक्टिव्हिटीचे पर्याय उपलब्ध झाले आहेत.
चेतक स्कूटरची श्रेणी आता तीन सीरीजमध्ये विभागली गेली आहे: सी ३५, सी ३० आणि सी २५. यामुळे ग्राहकांना त्यांच्या विविध गरजा आणि बजेटनुसार पर्याय उपलब्ध होतील. कंपनीचा दावा आहे की या बदलामुळे स्कूटरची दैनंदिन उपयोगिता वाढेल आणि ज्या वैशिष्ट्यांसाठी पूर्वी अतिरिक्त पैसे द्यावे लागत होते, ती आता स्टँडर्ड असतील.
सर्वात वरच्या श्रेणीतील सी ३५ ०१ मध्ये आता गुगल मॅप्स नेव्हिगेशनची सुविधा आहे, जे चेतक ॲपद्वारे काम करते, ज्यामुळे वापरकर्त्यांना दिशा शोधणे सोपे होते. शिवाय, या मॉडेलची मोटर पॉवर ४.५ किलोवॅटवरून ४.८ किलोवॅटपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. तिचा टॉप स्पीड देखील ८० किमी/तास झाला आहे.
संपूर्ण श्रेणीमध्ये कार्यक्षमतेच्या बाबतीत सुधारणा करण्यात आली आहे. C 35 01 आणि C 35 02 आता पूर्वीच्या ७३ किमी/तास वेगावरून ८० किमी/तास वेगापर्यंत पोहोचू शकतात. C 35 03 आणि C 30 01 यांचा कमाल वेग पूर्वीच्या ६३ किमी/तास वरून ७० किमी/तास झाला आहे. नवीन C 25 01 मॉडेलचा कमाल वेग पूर्वीच्या ५५ किमी/तास वरून ६० किमी/तास झाला आहे.
चार्जिंगमध्येही सुधारणा करण्यात आली आहे. C 30 01 आता पूर्वीच्या ३ तास ५० मिनिटांऐवजी फक्त २ तास ५५ मिनिटांत ० ते ८०% पर्यंत चार्ज होऊ शकते. यामुळे वापरकर्त्यांचा वेळ वाचेल आणि स्कूटर अधिक सोयीस्कर होईल.
कंपनीने केलेला एक मोठा बदल म्हणजे इको आणि स्पोर्ट राइड मोड आणि हिल-होल्ड असिस्ट यांसारखी वैशिष्ट्ये आता C 35 आणि C 30 सिरीजमध्ये स्टँडर्ड आहेत. पूर्वी, ही वैशिष्ट्ये स्वतंत्रपणे खरेदी करावी लागत होती. यामुळे ग्राहकांना अधिक मूल्य मिळेल. C 35 01 आणि C 35 02 सारख्या काही मॉडेल्समध्ये आता OTA (ओव्हर-द-एअर) अपडेट्सची सुविधा देखील उपलब्ध असेल. याचा अर्थ असा की, सर्व्हिस सेंटरला भेट न देताच स्कूटर्सना सॉफ्टवेअर अपडेट्स, नवीन फीचर्स आणि परफॉर्मन्समधील सुधारणा मिळतील.
