Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Crime »
  • Mira Road Knife Attack Terror Angle Ats Investigation Shocking Details News Marathi

Mira Road Crime : मीरा रोड चाकू हल्ला प्रकरणाला दहशतवादाचा अँगल? ATS तपासात धक्कादायक माहिती उघड

मीरा रोड येथील चाकू हल्ला प्रकरणात दहशतवादाचा अँगल समोर येत असल्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. ATS च्या तपासात काही धक्कादायक माहिती उघडकीस आली असून प्रकरणाचा तपास अधिक गतीने सुरू आहे.

Updated On: Apr 29, 2026 | 06:35 PM
मीरा रोड चाकू हल्ला प्रकरणाला दहशतवादाचा अँगल? ATS तपासात धक्कादायक माहिती उघड

मीरा रोड चाकू हल्ला प्रकरणाला दहशतवादाचा अँगल? ATS तपासात धक्कादायक माहिती उघड

Follow Us:
Follow Us:
  • मीरा रोड चाकू हल्ला प्रकरणाला दहशतवादाचा अँगल?
  • ATS तपासात धक्कादायक माहिती उघड
  • डेटा नष्ट करण्याचा असल्याचा संशय व्यक्त
भाईंदर : मीरा रोडच्या नया नगर परिसरात दोन सिक्युरिटी गार्डवर झालेल्या चाकू हल्ल्याच्या प्रकरणात तपासाला गंभीर वळण मिळाले असून, दहशतवादविरोधी पथक (ATS) तपासात काही धक्कादायक बाबी समोर आल्या आहेत. या प्रकरणात अटक करण्यात आलेला आरोपी जैब जुबेर अन्सारी याने तपास यंत्रणांपासून पुरावे लपवण्यासाठी स्वतःचा मोबाईल फॉरमॅट केल्याची माहिती ATS च्या सूत्रांकडून मिळाली आहे. यामागचा उद्देश फोनमधील महत्वाची माहिती व डेटा नष्ट करण्याचा असल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे.

तसेच, आरोपीने वापरलेला दुसरा मोबाईल फोन कुठेतरी फेकून दिल्याचेही तपासात निष्पन्न झाले असून, त्या मोबाईलचा शोध ATSकडून सुरू आहे. या फोनमधून अधिक महत्त्वाचे धागेदोरे मिळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

Pune Crime News: पर्यटन व्हिसावर येऊन ख्रिश्चन धर्माचा प्रसार; कॅब चालकाच्या तक्रारीनंतर पुणे पोलिसांकडून देश सोडण्याचे आदेश

दरम्यान, आरोपीच्या घराची झडती घेतली असता ATSला एक हस्तलिखित पत्र सापडले आहे. या पत्रातील मजकूर अत्यंत गंभीर स्वरूपाचा असून, त्यामध्ये आरोपीने ISIS या दहशतवादी संघटनेप्रती निष्ठा (बैअत) व्यक्त केल्याचे नमूद केले आहे.
याच पत्रामध्ये “लोन वुल्फ हल्ल्यां”चा उल्लेख करत भविष्यातील संभाव्य हल्ल्यांचे संकेत दिल्याचा संशय तपास यंत्रणांना आहे. तसेच, ‘बिलाद अल-हिंदमध्ये खरा जिहाद पाहायला मिळेल’ अशा स्वरूपाचे विधानही या पत्रात आढळले आहे. युवकांना इस्लामिक स्टेटमध्ये सामील होण्याचे आवाहन केल्याचेही यात नमूद असल्याची माहिती आहे.

या सर्व पार्श्वभूमीवर, हा हल्ला केवळ व्यक्तिगत कारणातून झाला की त्यामागे कोणताही मोठा कट किंवा दहशतवादी प्रेरणा आहे का, याचा सखोल तपास ATSकडून सुरू आहे. दरम्यान, जखमी सिक्युरिटी गार्डवर उपचार सुरू असून त्यांची प्रकृती स्थिर असल्याची माहिती मिळत आहे. या घटनेमुळे मीरा रोड परिसरात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले असून, पोलिसांनी नागरिकांना अफवांवर विश्वास न ठेवण्याचे आवाहन केले आहे. या प्रकरणाचा तपास पुढे जात असताना आणखी धक्कादायक खुलासे होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

Jharkhand Crime: धक्कादायक! नवरदेवाने दिला गॉगल घालायला नकार, मामा चिडला आणि…; नेमक काय घडल?

Web Title: Mira road knife attack terror angle ats investigation shocking details news marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Apr 29, 2026 | 06:35 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी
1

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

Karanatak Crime: प्रेमसंबंधांचा राग अन् बाप बनला हैवान! पोटच्या मुलीची हत्या करून जमिनीत गाडलं
2

Karanatak Crime: प्रेमसंबंधांचा राग अन् बाप बनला हैवान! पोटच्या मुलीची हत्या करून जमिनीत गाडलं

Satara Crime: साताऱ्यात कौटुंबिक वाद रक्तरंजित! 19 वर्षीय तरुणाची चाकूने भोसकून हत्या
3

Satara Crime: साताऱ्यात कौटुंबिक वाद रक्तरंजित! 19 वर्षीय तरुणाची चाकूने भोसकून हत्या

Uttarpradesh Crime: माणुसकीला काळिमा! लग्नाला नकार दिल्याचा राग; झोपेत असलेल्या कुटुंबावर अ‍ॅसिड हल्ला, 4 जण गंभीर
4

Uttarpradesh Crime: माणुसकीला काळिमा! लग्नाला नकार दिल्याचा राग; झोपेत असलेल्या कुटुंबावर अ‍ॅसिड हल्ला, 4 जण गंभीर

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Pune Crime : कात्रज-नवले ब्रिजवर रिक्षाचालकावर धारदार शस्त्राने हल्ला; आरोपींच्या शोधासाठी पथके रवाना

Pune Crime : कात्रज-नवले ब्रिजवर रिक्षाचालकावर धारदार शस्त्राने हल्ला; आरोपींच्या शोधासाठी पथके रवाना

May 19, 2026 | 12:30 AM
SRH Vs CSK: यलो आर्मीचे प्लेऑफचे स्वप्न धुळीला; Ishan Kishan समोर चेन्नईचा 5 विकेट्सने पराभव

SRH Vs CSK: यलो आर्मीचे प्लेऑफचे स्वप्न धुळीला; Ishan Kishan समोर चेन्नईचा 5 विकेट्सने पराभव

May 18, 2026 | 11:40 PM
विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

May 18, 2026 | 10:23 PM
“केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही,” सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

“केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही,” सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

May 18, 2026 | 09:49 PM
Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

May 18, 2026 | 09:46 PM
SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी ‘एसआरएच’ला 181 रन्सची गरज

SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी ‘एसआरएच’ला 181 रन्सची गरज

May 18, 2026 | 09:28 PM
योग्य टायरच दाखवणार कारची खरी ताकद! ब्रिजस्टोन इंडियाने लाँच केली ‘फील द ब्रिजस्टोन डिफरन्स’ मोहीम

योग्य टायरच दाखवणार कारची खरी ताकद! ब्रिजस्टोन इंडियाने लाँच केली ‘फील द ब्रिजस्टोन डिफरन्स’ मोहीम

May 18, 2026 | 09:28 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 07:59 PM
Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

May 18, 2026 | 07:51 PM
Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

May 18, 2026 | 07:47 PM
Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

May 18, 2026 | 07:40 PM
Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

May 18, 2026 | 07:30 PM
RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 02:23 PM
Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

May 17, 2026 | 07:42 PM