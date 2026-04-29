Mira Road Crime : मीरा रोड चाकू हल्ला प्रकरणाला दहशतवादाचा अँगल? ATS तपासात धक्कादायक माहिती उघड

तसेच, आरोपीने वापरलेला दुसरा मोबाईल फोन कुठेतरी फेकून दिल्याचेही तपासात निष्पन्न झाले असून, त्या मोबाईलचा शोध ATSकडून सुरू आहे. या फोनमधून अधिक महत्त्वाचे धागेदोरे मिळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
Pune Crime News: पर्यटन व्हिसावर येऊन ख्रिश्चन धर्माचा प्रसार; कॅब चालकाच्या तक्रारीनंतर पुणे पोलिसांकडून देश सोडण्याचे आदेश
दरम्यान, आरोपीच्या घराची झडती घेतली असता ATSला एक हस्तलिखित पत्र सापडले आहे. या पत्रातील मजकूर अत्यंत गंभीर स्वरूपाचा असून, त्यामध्ये आरोपीने ISIS या दहशतवादी संघटनेप्रती निष्ठा (बैअत) व्यक्त केल्याचे नमूद केले आहे.
याच पत्रामध्ये “लोन वुल्फ हल्ल्यां”चा उल्लेख करत भविष्यातील संभाव्य हल्ल्यांचे संकेत दिल्याचा संशय तपास यंत्रणांना आहे. तसेच, ‘बिलाद अल-हिंदमध्ये खरा जिहाद पाहायला मिळेल’ अशा स्वरूपाचे विधानही या पत्रात आढळले आहे. युवकांना इस्लामिक स्टेटमध्ये सामील होण्याचे आवाहन केल्याचेही यात नमूद असल्याची माहिती आहे.
या सर्व पार्श्वभूमीवर, हा हल्ला केवळ व्यक्तिगत कारणातून झाला की त्यामागे कोणताही मोठा कट किंवा दहशतवादी प्रेरणा आहे का, याचा सखोल तपास ATSकडून सुरू आहे. दरम्यान, जखमी सिक्युरिटी गार्डवर उपचार सुरू असून त्यांची प्रकृती स्थिर असल्याची माहिती मिळत आहे. या घटनेमुळे मीरा रोड परिसरात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले असून, पोलिसांनी नागरिकांना अफवांवर विश्वास न ठेवण्याचे आवाहन केले आहे. या प्रकरणाचा तपास पुढे जात असताना आणखी धक्कादायक खुलासे होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
Jharkhand Crime: धक्कादायक! नवरदेवाने दिला गॉगल घालायला नकार, मामा चिडला आणि…; नेमक काय घडल?