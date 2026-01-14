Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Kolhapur Election 2026: महापालिका निवडणुकीत पैसे वाटले; सतेज पाटलांनी शेअर केला ४० लाखांच्या लाचेचा व्हिडिओ

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कोल्हापूर दौऱ्यादरम्यान आयोजित "मिसळ कट्टा" कार्यक्रमावरही पाटील यांनी जोरदार टीका केली. त्यांनी हा कार्यक्रम पूर्णपणे 'पूर्वनियोजित" असल्याचे म्हटले आहे.

Updated On: Jan 14, 2026 | 03:03 PM
Kolhapur Election 2026: राज्यातील महापालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर राज्यभरात राजकीय पक्षांकडून पैसे वाटप होत असल्याचा आरोप सत्ताधारी पक्ष आणि विरोधी पक्षांकडून एकमेकांवर केले जात आहे. पैसे वाटतानाचे अनेक व्हिडीओदेखली सोशल मीडियावर ह अशातच राजकीय वर्तुळात आणखी एका वादाची ठिणगी पडली आहे. कोल्हापुर काँग्रेसचे आमदार सतेज पाटील यांनी एक व्हिडीओ शेअर केला आहे. या व्हिडीओमध्ये सत्ताधारी पक्षाचे आमदार मोठ्या प्रमाणात पैसे स्वीकारताना दिसत आहेत. यावरून सतेज पाटील यांनी हे प्रकरण गंभीर असल्याचे म्हटले आहे. तसेच गृहविभागाने तातडीने यात हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली आहे.

मुस्लीम वेशात तरुणांची हरिद्वारमध्ये हुल्लडबाजी! गैर हिंदूंच्या प्रवेशांच्या वादात आणखी एक ठिणगी, Video Viral

सतेज पाटलांकडून व्हिडिओ जारी

काँग्रेस विधान परिषदेचे गटनेते सतेज पाटील यांनी सोशल मीडियावर एक खळबळजनक व्हिडिओ शेअर केल्याने कोल्हापुरातील राजकारण तापले. व्हिडिओमध्ये सत्ताधारी पक्षाचे आमदार एका व्यक्तीकडून ४० लाख रुपयांची लाच घेताना दिसत आहेत. हे प्रकरण अत्यंत गंभीर असल्याचे सांगून पाटील यांनी राज्य गृह विभागाच्या सायबर सेलकडून त्वरित चौकशी करण्याची मागणी केली. विरोधी पक्ष म्हणून भ्रष्टाचाराविरुद्ध बोलणे ही त्यांची नैतिक जबाबदारी आहे असे त्यांनी स्पष्ट केले.

सतेज पाटील यांनी हा व्हिडिओ केवळ सार्वजनिक केला नाही तर राज्याचे मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनाही टॅग केल. पाटील यांच्या मते, प्रश्नातील आमदार मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील गटाचे आहेत. त्यांनी अशी मागणी केली की या गटाचे कोल्हापूर जिल्ह्यात तीन आमदार असल्याने त्यांनी पुढे येऊन या प्रकरणावर त्यांची भूमिका स्पष्ट करावी. (Maharashtra Municipal Election 2026)

स्थानिक नेतृत्व अपयशी ठरले

भाजप आणि महायुती आघाडीवर हल्लाबोल करताना सतेज पाटील म्हणाले की, “सत्ता आणि पैसा” हे त्यांचे एकमेव ब्रीदवाक्य बनले आहे. कोल्हापूरमधील जनतेचा भाजप, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या स्थानिक नेत्यांवरील विश्वास पूर्णपणे उडाला आहे. म्हणूनच, स्थानिक नेत्यांऐवजी, मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांना आश्वासने देण्यासाठी कोल्हापूरला यावे लागत आहे. ही परिस्थिती सत्ताधारी नेतृत्वाचे पूर्णपणे अपयश दर्शवते, अशी टिकाही सतेज पाटील यांनी केली आहे.

Exclusive: निवडणुकीनंतर ठाकरे बंधूंचे राजकीय अस्तित्व संपेल का…? फडणवीसांचे रोखठोक उत्तर

‘मिसळ कट्टा’ हा पूर्वनियोजित कार्यक्रम

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कोल्हापूर दौऱ्यादरम्यान आयोजित “मिसळ कट्टा” कार्यक्रमावरही पाटील यांनी जोरदार टीका केली. त्यांनी हा कार्यक्रम पूर्णपणे ‘पूर्वनियोजित” असल्याचे म्हटले आहे. इतकेच नव्हे, तर मुख्यमंत्री पत्रकारांच्या प्रश्नांना घाबरतात असा टोलाही त्यांनी लगावला आहे. मिसळ कट्टा कार्यक्रमात विचारले जाणारे प्रश्न तीन दिवस आधीच निश्चित करण्यात आले होते. नगरसेवक आणि महापौरांबाबत मुख्यमंत्र्यांच्या वादग्रस्त विधानांवरही त्यांनी आक्षेप घेतला भाजपला मतदान करू नका, असे आवाहनही त्यांनी जनतेला केले.

महाराष्ट्र ‘गहाण’ ठेवला; सतेज पाटलांचा सरकारवर हल्लाबोल

सतेज पाटील यांनी सरकारवर भ्रष्टाचारासह आर्थिक धोरणांवरही जोरदार टीका केली आहे. सध्याचे सरकार महाराष्ट्राची संसाधने एका उद्योगपतीकडे गहाण ठेवण्याचे षड्यंत्र रचत असल्याचा गंभीर आरोप त्यांनी केला. पूर्वी सर्व व्यावसायिकांना समान संधी मिळत होती, मात्र आता फक्त एका व्यावसायिक घराण्यालाच सरकारचा पूर्ण पाठिंबा दिला जात असल्याचे त्यांनी म्हटले. याचबरोबर कोल्हापूर महानगरपालिकेच्या हद्दवाढीच्या मुद्द्यावरून त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना सवाल केला. १५ मिनिटांत प्रस्तावावर स्वाक्षरी करता येत असेल, तर गेल्या दीड वर्षात कोल्हापूरसाठी वेळ का काढला नाही, असा प्रश्नही पाटील यांनी उपस्थित केला.

 

Published On: Jan 14, 2026 | 03:00 PM

