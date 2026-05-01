Gokul Dudh Mahasangh: ‘गोकुळ’वर प्रशासक येणार! हायकोर्टाने मुदतवाढ नाकारल्याने विद्यमान संचालक मंडळाला मोठा धक्का

गोकुळच्या विद्यमान संचालक मंडळाची मुदत ४ मे रोजी संपत असून, मुदतवाढ नाकारल्यामुळे संघाच्या कारभारावर प्रशासक नियुक्त होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या निर्णयामुळे गोकुळ दूध संघाची निवडणूक किमान चार महिन्यांनी पुढे ढकलली जाण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
दरम्यान, सभासद संस्था व अवसायानातील संस्थांच्या सुनावणीचे कारण देत गोकुळकडून न्यायालयाकडे एक वर्षाची मुदतवाढ मागण्यात आली होती. मात्र न्यायालयाने ही मागणी फेटाळली.
याचिकाकर्ते प्रकाश बेलवाडे यांनी गोकुळ दूध संघाने न्यायालयाची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोपही यावेळी केला आहे. पण, ‘ही निवडणूक महायुती म्हणूनच लढवावी, अशा स्पष्ट सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्याची माहिती संघाचे अध्यक्ष नवीद मुश्रीफ यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे दिली आहे.
२८ एप्रिल रोजी मुंबईतील ‘वर्षा’ या निवासस्थानी मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली महायुतीतील प्रमुख नेत्यांची सुमारे तास ते दीड तास बैठक पार पडली. या बैठकीस उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील, कोल्हापूरचे पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर, वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ, खासदार धनंजय महाडिक, आमदार राजेश क्षीरसागर, जनसुराज्य पक्षाचे आमदार विनय कोरे, आमदार राजेंद्र पाटील-यड्रावकर, आमदार चंद्रदीप नरके, आमदार शिवाजीराव पाटील, गोकुळच्या संचालिका शौमिका महाडिक तसेच युवा नेते समित कदम आदी उपस्थित होते.
या बैठकीत गोकुळ निवडणुकीसंदर्भातील नव्या कायद्यावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. निवडणूक तातडीने जाहीर करण्याबाबत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सकारात्मक भूमिका व्यक्त केली. तसेच नव्या कायद्यामुळे निर्माण झालेल्या अडचणींची माहिती देत, त्यावर उपाय शोधण्यासाठी कायदे सल्लागारांची बैठक घेण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
या सर्व पार्श्वभूमीवर, गोकुळची निवडणूक महायुतीच्या एकजुटीने लढवावी, असा स्पष्ट आदेश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिल्याचे नवीद मुश्रीफ यांनी नमूद केले आहे.