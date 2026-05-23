आनंद क्षणात बदलला धक्क्यात! Aston Hall ने भारतीय चाहत्याला गिफ्ट केली Thar ROXX; पण गर्दीने नव्या कोऱ्या कारचे केले नुकसान

अॅश्टन हॉलने योगेंद्र कुशवाहला महिंद्रा थार रॉक्स भेट दिल्याचा संपूर्ण व्हिडिओ यूट्यूबवर शेअर करण्यात आला आणि तो सोशल मीडियावर व्हायरल झाला. हॉलने आपल्या कंटेंटप्रती असलेल्या समर्पणाला आदरांजली म्हणून, आपल्या भारत दौऱ्याच्या शेवटच्या दिवसांमध्ये योगेंद्र कुशवाहला ही एसयूव्ही दिली.
व्हिडिओमध्ये एक सजवलेली महिंद्रा थार रॉक्स दिसत आहे. अॅश्टन हॉल आणि योगेंद्र दोघेही एसयूव्हीसमोर उभे असलेले दिसत आहेत. महिंद्रा थार रॉक्सची किंमत ₹१२.४० लाख (एक्स-शोरूम) ते ₹२२.८१ लाख (एक्स-शोरूम) दरम्यान आहे.
सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. या व्हिडिओमध्ये अॅश्टन हॉल आणि योगेंद्र कुशवाहा त्यांच्या अगदी नवीन महिंद्रा थार रॉक्स गाडीसमोर उभे असलेले दिसत आहेत. हॉल असे म्हणताना ऐकू येतो, “ही अगदी नवीन गाडी होती, पण गावकऱ्यांनी काहीतरी केले… त्या गावकऱ्यांनी गाडीची तोडफोड केली.”
मिळालेल्या माहितीनुसार, जमावाने एसयूव्हीवर चढून आणि तिला ढकलून तिचे नुकसान केले. अनेक वृत्तांमध्ये असेही म्हटले आहे की, अॅश्टन हॉल समोर आल्यानंतर जमाव नियंत्रणाबाहेर गेला आणि लोक एसयूव्हीच्या विविध भागांवर प्रहार करताना दिसले.
ही तिच्या सेगमेंटमधील सर्वाधिक वैशिष्ट्यपूर्ण एसयूव्ही आहे. यामध्ये व्हेंटिलेटेड सीट्स, मागील एसी व्हेंट्स, वायरलेस अँड्रॉइड ऑटो आणि ॲपल कारप्लेसह १०.२५-इंचाची टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टीम, १०.२५-इंचाचा पूर्णपणे डिजिटल इन्स्ट्रुमेंट क्लस्टर आणि एक मोठा पॅनोरॅमिक सनरूफ यांसारखी प्रभावी वैशिष्ट्ये आहेत.
ही एसयूव्ही दोन इंजिन पर्यायांसह येते: २.०-लिटर एमस्टॅलियन टर्बो-पेट्रोल इंजिन आणि २.२-लिटर एमहॉक टर्बो-डिझेल इंजिन. पेट्रोल इंजिन १६० एचपी आणि ३८० एनएम टॉर्क निर्माण करते, तर डिझेल इंजिन १७२ एचपी आणि ३७० एनएम टॉर्क निर्माण करते. या इंजिनांसोबत, ग्राहकांना ६-स्पीड मॅन्युअल किंवा ६-स्पीड टॉर्क कन्व्हर्टर ऑटोमॅटिक ट्रान्समिशनचा पर्याय मिळतो. या कारमध्ये ४x४ क्षमता देखील उपलब्ध आहे.
