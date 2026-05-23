आनंद क्षणात बदलला धक्क्यात! Aston Hall ने भारतीय चाहत्याला गिफ्ट केली Thar ROXX; पण गर्दीने नव्या कोऱ्या कारचे केले नुकसान

Updated On: May 23, 2026 | 05:16 PM IST
सारांश

Aston Hall ने एका भारतीय चाहत्याला महिंद्रा Thar ROXX भेट म्हणून दिली, मात्र आनंदाचा क्षण काही वेळातच धक्कादायक ठरला. नव्या कोऱ्या गाडीभोवती झालेल्या प्रचंड गर्दीमुळे कारचे नुकसान झाल्याची घटना समोर आली असून याचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे.

अमेरिकन फिटनेस इन्फ्लुएन्सर अॅश्टन हॉल अलीकडेच आपल्या चाहत्यांना भेटण्यासाठी भारताच्या दौऱ्यावर आला होता. या दौऱ्यादरम्यान, तो त्याचा भारतीय चाहता, योगेंद्र कुशवाह याला भेटला, ज्याचे ‘इंडियन अॅश्टन हॉल’ या नावाने अकाउंट आहे. योगेंद्रसोबतच्या भेटीदरम्यान, हॉलने त्याला महिंद्रा थार रॉक्स ही गाडी भेट दिली. मात्र, मिळालेल्या माहितीनुसार, गर्दीमुळे या एसयूव्हीचे नुकसान झाले.

एक मोठी भेट

अॅश्टन हॉलने योगेंद्र कुशवाहला महिंद्रा थार रॉक्स भेट दिल्याचा संपूर्ण व्हिडिओ यूट्यूबवर शेअर करण्यात आला आणि तो सोशल मीडियावर व्हायरल झाला. हॉलने आपल्या कंटेंटप्रती असलेल्या समर्पणाला आदरांजली म्हणून, आपल्या भारत दौऱ्याच्या शेवटच्या दिवसांमध्ये योगेंद्र कुशवाहला ही एसयूव्ही दिली.

सजवलेली गाडी

व्हिडिओमध्ये एक सजवलेली महिंद्रा थार रॉक्स दिसत आहे. अॅश्टन हॉल आणि योगेंद्र दोघेही एसयूव्हीसमोर उभे असलेले दिसत आहेत. महिंद्रा थार रॉक्सची किंमत ₹१२.४० लाख (एक्स-शोरूम) ते ₹२२.८१ लाख (एक्स-शोरूम) दरम्यान आहे.

जमावाने गाडीची तोडफोड

सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. या व्हिडिओमध्ये अॅश्टन हॉल आणि योगेंद्र कुशवाहा त्यांच्या अगदी नवीन महिंद्रा थार रॉक्स गाडीसमोर उभे असलेले दिसत आहेत. हॉल असे म्हणताना ऐकू येतो, “ही अगदी नवीन गाडी होती, पण गावकऱ्यांनी काहीतरी केले… त्या गावकऱ्यांनी गाडीची तोडफोड केली.”

मिळालेल्या माहितीनुसार, जमावाने एसयूव्हीवर चढून आणि तिला ढकलून तिचे नुकसान केले. अनेक वृत्तांमध्ये असेही म्हटले आहे की, अॅश्टन हॉल समोर आल्यानंतर जमाव नियंत्रणाबाहेर गेला आणि लोक एसयूव्हीच्या विविध भागांवर प्रहार करताना दिसले.

या गाडीची वैशिष्ट्ये काय आहेत?

ही तिच्या सेगमेंटमधील सर्वाधिक वैशिष्ट्यपूर्ण एसयूव्ही आहे. यामध्ये व्हेंटिलेटेड सीट्स, मागील एसी व्हेंट्स, वायरलेस अँड्रॉइड ऑटो आणि ॲपल कारप्लेसह १०.२५-इंचाची टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टीम, १०.२५-इंचाचा पूर्णपणे डिजिटल इन्स्ट्रुमेंट क्लस्टर आणि एक मोठा पॅनोरॅमिक सनरूफ यांसारखी प्रभावी वैशिष्ट्ये आहेत.

इंजिन आणि पॉवर

ही एसयूव्ही दोन इंजिन पर्यायांसह येते: २.०-लिटर एमस्टॅलियन टर्बो-पेट्रोल इंजिन आणि २.२-लिटर एमहॉक टर्बो-डिझेल इंजिन. पेट्रोल इंजिन १६० एचपी आणि ३८० एनएम टॉर्क निर्माण करते, तर डिझेल इंजिन १७२ एचपी आणि ३७० एनएम टॉर्क निर्माण करते. या इंजिनांसोबत, ग्राहकांना ६-स्पीड मॅन्युअल किंवा ६-स्पीड टॉर्क कन्व्हर्टर ऑटोमॅटिक ट्रान्समिशनचा पर्याय मिळतो. या कारमध्ये ४x४ क्षमता देखील उपलब्ध आहे.

Published On: May 23, 2026 | 05:16 PM

May 23, 2026 | 05:16 PM
May 23, 2026 | 05:12 PM
May 23, 2026 | 05:00 PM
May 23, 2026 | 04:40 PM
May 23, 2026 | 04:37 PM
May 23, 2026 | 04:37 PM
May 23, 2026 | 04:31 PM

May 23, 2026 | 03:51 PM
May 23, 2026 | 03:45 PM
May 22, 2026 | 07:21 PM
May 22, 2026 | 07:15 PM
May 22, 2026 | 07:09 PM
May 22, 2026 | 07:00 PM
May 22, 2026 | 06:49 PM